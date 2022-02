Mexibús atropella a pareja que intentaba ganarle el paso en Coacalco

Una pareja fue atropellada cuando intentó ganarle el paso a una unidad de la Línea 2 del Mexibús, que circulaba sobre la avenida José López Portillo en Coacalco, Estado de México.

El accidente ocurrió la tarde del pasado jueves 10 de febrero, cuando dos jóvenes, un hombre y una mujer, salieron al paso del Mexibús de forma sorpresiva. Pese a que el conductor frenó el vehículo, la pareja fue embestida.

Las imágenes del incidente quedaron registradas en video por la cámara de la unidad, en las que se aprecia cómo la cabeza de una de las personas estrella el parabrisas del Mexibús tras el impacto, mientras que su acompañante sale disparada metros adelante, sobre la vialidad.

"No, no, no, no, no... Se cruzaron solos", gritó el chofer, notablemente afectado.

La grabación fue difundida en redes sociales, donde se viralizó y causó diversas reacciones entre los usuarios: algunos defendían al conductor, argumentando la imprudencia de la pareja, mientras que otros lo señalaban como el culpable.

Pese a que no hay declaraciones oficiales sobre el estado de salud de la pareja, medios locales informaron que ambas personas resultaron heridas y que fueron llevabas al Hospital General de Zona 98 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El conductor de la unidad, por su parte, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

