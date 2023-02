México vive un "momento estelar" con la 4T, afirma Sheinbaum; busca darle continuidad

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que México vive un cambio de régimen y se pronunció por dar continuidad al movimiento encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el país.

"Hoy, en este 2023, estamos viviendo un momento estelar en la historia de México. Y así como los Sentimientos de la Nación marcaron la Independencia; así como los escritos de Juárez y la propia Constitución del 57 marcó una ideología, un pensamiento; y la Revolución Mexicana lo hizo y Lázaro Cárdenas, hoy también tenemos un pensamiento que es el humanismo mexicano, ese pensamiento es profundo y está en construcción", señaló.

Durante el seminario político "Revelo generacional" que encabezó este jueves, la mandataria aseguró que no se trata de relevar a un partido político ni de un gobierno, sino de "mantener vivo" el movimiento de la llamada Cuarta Transformación que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mensaje, la mandataria capitalina destacó dos de los logros de su administración al frente de la Ciudad de México en materia de educación: la entrega de becas para todos los menores del nivel básico de estudios y la creación de la Universidad Rosario Castellanos y la de la Salud.

"No porque yo sea Jefa de Gobierno, he dejado de luchar, yo sigo luchando por el bienestar del pueblo de México. Y cualquiera de nosotros, jóvenes, particularmente las y los jóvenes, no es un asunto de acceder a un puesto, de querer ser hoy diputado, diputada, senador, senadora, gobernador, gobernadora, regidor, es un asunto de que el poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás y que la vida tiene sentido, cuando construimos nuestra vida para ponerla al servicio de los demás"