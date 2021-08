Este es el motivo por el que los alcaldes electos agredidos fueron al Congreso

Este lunes, los alcaldes electos de oposición, integrados en la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX), acudieron al Congreso local para manifestar su inconformidad con la realización de un cuarto periodo extraordinario, debido a que en la sesión se discuten dictámenes que, afirmaron, pretenden restar autonomía a las demarcaciones, además de que "atentarían" contra a ciudadanía.

Uno de los dictámenes con los que están inconformes los próximos funcionarios es el que busca modificar los artículos 79 y 138 de la Ley del Sistema Seguridad Ciudadana de la CDMX , en materia de homologación de la imagen de las instituciones de seguridad. La propuesta promueve que los elementos relacionados con la SSC como uniformes, vehículos, equipos, insignias, medallas, gafetes, escudos y divisas, tengan los colores oficiales.

La postura de la UNACDMX es que la homologación en la imagen de los policías dejará fuera a aquellas corporaciones que sean únicas en las demarcaciones de oposición, como ocurre en la Benito Juárez, donde opera el programa Blindar BJ; caso similar es el de Cuajimalpa, donde la policía tiene sus propios uniformes.

La UNACDMX señaló que la homologación de la imagen busca que otras demarcaciones no pueden imitar las estrategias de seguridad que han funcionado en Cuajimalpa y en BJ.

Otra propuesta con la que están en desacuerdo es la que modificaría la Ley de Publicidad Exterior , presentada por la Jefa de Gobierno local. El proyecto restaba autoridad a las alcaldías para otorgar autorizaciones en la instalación de anuncios en vía pública, construcciones y edificaciones; no obstante, esta propuesta no fue incluida en la sesión y por lo tanto ya no será discutida en esta legislatura.

Otro dictamen cuestionado por la UNACDMX es el que presentó la Jefatura de Gobierno para reformar Ley de Desarrollo Urbano y la Norma 26 , pues temen que sea usada para aumentar el costo de las viviendas.

EGC