Orden y fluidez en la vacunación de jóvenes en CDMX

Luego de más de dos años de pandemia, este jueves dio inicio la vacunación de jóvenes de 12 a 14 años de edad en la Ciudad de México.

Desde las primeras horas se vieron filas de jóvenes acompañados de sus padres o familiares a las afueras de los módulos de vacunación, sin que se reportaran tumultos ni desorden.

Martha, madre de un joven de 13 años, acompañó a su hijo por la vacuna, después de ser “el único de la familia” que no había podido acceder al biológico, debido a que las autoridades no habían habilitado la inmunización para este grupo de edad.

Que su pequeño no estuviera vacunado es algo que a la ciudadana capitalina “le preocupaba bastante” sobre todo, tras el regreso de su hijo a la escuela.

“Me preocupaba porque él anda de aquí para allá, casi no lo dejo ir en transporte, pero sí sale ya más y está con la gente, sobre todo cuando quitaron el cubrebocas en espacios abiertos, creo que no pensaron en ellos, sobre todo los que faltaban y que tienen algún padecimiento y pueden enfermar más fácil”, comentó a este medio.

Para esta madre, quien padeció el Covid-19, lo que la hizo dejar de trabajar y “encerrarse” en su propia casa, el que su hijo tenga la vacuna representa “una angustia menos”.

Sobre todo, dice, por si llega un nuevo repunte.:“No sabemos si ya se acabó, si vendrá otra ola, pero en lo que pasa o no, es mejor tener la vacuna”.

Para la aplicación se abrieron dos macromódulos en Coyoacán e Iztacalco, además de 20 unidades médicas en distintos puntos de la ciudad.

En el módulo localizado en la Sala de Armas de Iztacalco, los jóvenes comenzaron a llegar desde temprano. Pasadas las 11 de la mañana, estaban a la espera a lo mucho una veintena de personas, entre menores y sus acompañantes.

Para Karla, una joven de 14 años que padece diabetes, la vacunación fue “ágil” y no le provocó ningún dolor. “Los enfermeros son amables, te preguntan cómo te sientes, bueno, me preguntaron a mí, que si me sentía bien; entré, nos dieron indicaciones y fue muy rápido (...) no me dan miedo (las agujas), pero igual son amables con los que sí”, explicó.

Para ella, acceder a la vacuna la hizo sentir “más segura” y reduce las preocupaciones para su familia, “para mi mamá, que siempre me estuvo cuidando mucho por miedo a que me contagiara”.

Para esta etapa, las autoridades prevén inmunizar a unas 150 mil personas, exclusivamente residentes de la Ciudad de México, a quienes se les aplicará la vacuna de la marca Pfizer. En la jornada participa personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y de Salud federales.

Al igual que en otras etapas de vacunación, las autoridades capitalinas dieron a conocer un calendario en el que indicaron que el primer día se le daría prioridad a los jóvenes con comorbilidades o con alguna discapacidad, mientras que este viernes arranca la aplicación para aquellos cuyos apellidos inician con A y B.