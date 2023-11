PAN y Morena van por enfrentar a Cuevas y a su Bloque Diamante

Diputados locales del PAN y de Morena que tienen alzada la mano por la alcaldía Cuauhtémoc coincidieron en que el operativo Bloque Diamante anunciado por la actual titular, Sandra Cuevas, es violatorio de la normatividad y anunciaron acciones legales las que sean necesarias para revertirlo.

Fuentes consultadas por este medio señalaron que Cuevas ya dio instrucciones al personal de Vía Pública de que impidan a toda costa que cualquier persona coloque propaganda política en bardas o en mobiliario dentro de las 33 colonias que componen la demarcación.

Además, en días pasados, seguidores de la alcaldesa advirtieron que correrán “a jitomatazos y a huevazos” a todo aquel o aquella que intente colocar propaganda o realizar actos proselitistas en las calles, plazas o parques.

Al respecto, el diputado del PAN Aníbal Cañez comentó que la alcaldesa —hasta hace unos días aliada de este partido— incurre en “presunta falta a la normatividad electoral”, ya que ella debe garantizar el principio de equidad en la contienda.

Compartió: “Ella no puede llevar a cabo actos de acción o de omisión que impidan las diversas fuerzas políticas en igualdad de condiciones poder buscar el voto de los diferentes ciudadanos”.

Cañez aseguró que está listo para salir a caminar a las colonias para escuchar los problemas que aquejan a los habitantes de la demarcación por lo que pidió a Sandra Cuevas que rectifique sus declaraciones.

. Gráfico: La Razón de México

“Se tienen que mantener al margen de la ley porque es su responsabilidad y sobre todo su obligación, y quien tendría que intervenir en todo caso en esto, es el Instituto Electoral de la Ciudad de México”, recalcó.

Su compañera de bancada, Ana Villagrán, también aspirante a la Cuauhtémoc, consideró que Sandra Cuevas “está muy equivocada”, al generar un ambiente de enfrentamiento en pleno proceso electoral.

Y advirtió: “Las diputadas de Cuauhtémoc estamos hechas en batalla y estamos hechas para cualquier guerra, si la alcaldesa nos confrontara de frente, la respuesta sería exactamente igual y más viniendo de una diputada de Acción Nacional que la acompañó desde el día uno”.

Explicó que existen recursos políticos y electorales para detenerla, “porque el que hoy Morena no lo haya logrado, no quiere decir que la fuerza del PAN del PRI o del PRD no lo puedan lograr”.

Ante ello, Villagrán prometió que desde Acción Nacional no permitirán agresiones ni caerán en provocaciones. “Cualquier amenaza o ataque exterior que reciba, será tratada conforme a derecho y te aseguro que nosotros somos personas que sabemos cómo defendernos”

Temístocles Villanueva, legislador y aspirante a esta demarcación pero por Morena, consideró que el anuncio de Cuevas sobre el Bloque Diamante viola los derechos político-electorales de los ciudadanos, pues “la restricción de hacer propaganda no es una posibilidad en un Estado democrático”.

Advirtió: “Vamos a estar atentos, porque en caso de que se presente alguna agresión en mi contra o en contra de mi equipo de trabajo, estaré presentando una denuncia formal para que Sandra Cuevas reciba una sanción”.

El diputado morenista externó que las acciones que pretende poner en marcha la alcaldesa equivalen a un llamado al odio contra cualquier actor político que se intente desempeñar en la demarcación.

Y enfatizó: “Ella (Cuevas) no tiene la atribución para decir quién puede o no puede hacer política, ni mucho menos la calidad moral para ello”.

PAN, PRI y PRD, juntos en 25 distritos

Dentro del convenio registrado el pasado sábado ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), las dirigencias locales del PRI, PAN y PRD se comprometieron a competir juntos en 25 de los 33 distritos de la capital para elegir diputados locales y en la diputación migrante.

En los ocho distritos restantes quedó abierta la opción de que cada uno de los partidos postule a sus propios candidatos o que se puedan unir unos con otros para competir juntos mediante la figura de candidaturas comunes.

En el convenio se definió la repartición de las 16 alcaldías entre los tres partidos para el siglado, de tal forma que el PAN tendrá esta tarea a su cargo en seis: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Milpa alta, Tlalpan y Venustiano Carranza.

El PRI lo hará en la misma cantidad: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco, mientras que el PRD siglará en cuatro: Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

De esta manera, el PAN pondrá a los candidatos en diez distritos y en la curul para migrantes. El PRI lo hará en nueve distritos y el PRD en seis.

Los distritos en los que los tres partidos no irán en coalición son el 30 de Coyoacán, el 25 de Xochimilco, el 12 de Cuauhtémoc, el 17 de Benito Juárez, el 13 de M. Hidalgo, el 20 de Cuajimalpa y el 21 en Iztapalapa.

El documento especifica que los tres partidos coaligados quedan en libertad para ir solos o construir alguna candidatura común en estos ocho distritos.

Respecto al método de selección de candidatos, se prevé que cada fuerza política lo defina, por lo que se espera que el PAN realice designaciones directas, el PRD lo haga mediante un Consejo Electivo y que el PRI seleccione a través de una Comisión para la Postulación de Candidaturas.

Hasta el momento se desconocen los términos de la alianza integrada por Morena, PT y PVEM, pues ninguno de estos partidos ha difundido información.