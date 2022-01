Cada partido político tiene sus tiempos: Sheinbaum sobre su relevo en 2024

"Cada partido político tiene sus propios tiempos", aseveró Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser cuestionada acerca del relevo de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024.

"No sé, digo, todo mundo tiene derecho, ¿no?, a aspirar a un cargo; hasta el momento, no he visto esta circunstancia y, ya, cada partido político tiene sus propios tiempos", respondió a la pregunta de si ya es tiempo de que se empiecen "a mover" los aspirantes a sucederla en el cargo.

La mandataria explicó que hasta el momento este tema no se ha hablado con nadie, ni con el presidente de Morena en la Ciudad de México, Tomás Pliego.

te puede interesar Sheinbaum coincide con AMLO tras dichos de Monreal: Hay que ser radicales contra la corrupción

Sheinbaum Pardo resaltó que un asunto que no se ha abordado debido a la pandemia de COVID-19 es el de la revocación de mandato, por lo que reiteró su llamado a la participación.

"Yo pienso que, y es importante porque ahora con el COVID y eso no lo hemos mencionado y es muy importante, el tema de la revocación de mandato que es el 10 de abril; y, ahí, obviamente es a través de las asociaciones, y el llamado nuestro a la participación, a que la democracia participativa sea cada vez una realidad mayor en la ciudad y en el país". Claudia Sheinbaum

KEFS