Pensión Bienestar 2022: Así es el registro para los adultos mayores

El día de hoy concluye el registro para la Pensión del Bienestar de las Personas Adultas Mayores por lo que si tienes más de 65 años o acabas de cumplirlos en mayo y junio te recomendamos hacer tu registro.

¿Cómo hago mi registro para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?



-Primero deberás ir a la página de módulos del Bienestar

-En la página deberás ubicar tu módulo colocando tu entidad y municipio.

-Una vez que des clic en el botón ‘Buscar’ te aparecerá el módulo al cual deberás llevar tus documentos.

¿Qué documentos necesito para hacer mi registro para la Pensión Bienestar de Adultos Mayores?



Identificación oficial.

CURP.

Acta de Nacimiento.

Comprobante de domicilio.

Teléfono de contacto para dar seguimiento a tu trámite.

Es importante que lleves tus documentos y los de tu auxiliar, en caso de que así lo decidas, para poder hacer tu trámite.

Posteriormente de entregar tus documentos te indicarán cuales son los siguientes pasos para recibir el apoyo económico; por ello, es importante que el teléfono que des sea de acceso constante ya que a través de un SMS se te enviará toda la información.

Te recordamos que las personas que se hayan registrado en abril para recibir la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán su tarjeta del Banco del Bienestar entre el 20 de junio y el 3 de julio de 2022.

Dicha tarjeta es el único medio por el que las y los beneficiarios de este programa reciben de manera directa este apoyo el cual, actualmente, consta de 3 mil 850 pesos bimestrales, por lo que es imprescindible contar con ella.

Toma en cuenta esta información que te damos para que no se te vayan las fechas y si aún no has realizado tu registro este es el momento.

FBPT