Pide Chertorivski a Brugada y Taboada privilegiar propuestas por encima de insultos en la campaña

El candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, exhortó a sus contrincantes Clara Brugada y Santiago Taboada, a llevar una campaña de propuestas y planes de gobierno concretos, alejada de los insultos y las groserías.

En entrevista radiofónica, el emecista destacó que los capitalinos quieren un cambio y no soluciones irreales, en especial ahora que surge el tema del desabasto de agua, al que hay que entrarle con toda seriedad, apuntó.

Es una ciudad rebelde, esta ciudad sí va a decidir y definir, no es lo mismo gobernar una alcaldía que entender la complejidad que tiene nuestra ciudad, para eso se necesita otro tipo de preparación y formación

En el tema del estrés hídrico, refirió que en los próximos meses muchas colonias de Iztapalapa ya lo padecen de manera cotidiana, “va a ser generalizada la escasez de agua, por primera vez en la Ciudad de México se va a sentir un problema del agua”.

Lo anterior, resaltó, por décadas de descuido del Sistema Cutzamala que abastece 30 por ciento del líquido del Valle de México, mientras que 70 por ciento restante proviene de los mantos acuíferos, mismos que “estamos sobreexplotando”.

El Cutzamala, las presas están en los niveles más bajos y no le hemos hecho cirugía desde 1982

En sus promocionales difundidos a partir de este viernes, Salomón Chertorivski aseguró que las y los chilangos valientes saben enfrentar todo lo que se les cruza enfrente y salen adelante.

Merecemos una mejor Ciudad de México a la altura de todas y todos. Las y los chilangos merecemos una Ciudad innovadora, que no se detiene y no se estanca (…) Una Ciudad inteligente no se conforma