Prevén alza en hospitalización para los siguientes dos meses

Las proyecciones del modelo epidemiológico de la Ciudad de México prevén un incremento en los niveles de hospitalización a causa del Covid-19 para los próximos dos meses.

En la semana que duró el semáforo epidemiológico en verde, la ocupación hospitalaria pasó de 6.4 a 7 por ciento y el modelo epidemiológico local plantea que siga en crecimiento, aunque de manera lenta.

Desde el inicio de la pandemia, la administración local planteó un modelo sobre el avance de la pandemia que, debido a las fluctuaciones de la enfermedad, se ha modificado en tres ocasiones. Según la última actualización de éste, se prevé que haya aumento en hospitalizaciones.

Actualmente, según los registros del Gobierno capitalino, hay 550 personas internadas. Y en las estimaciones del modelo se plantea que en julio se pudiera llegar a 750 personas en esta condición y para finales de agosto estar cerca de los mil, en niveles similares a los que se tenían a mediados de mayo pasado.

En la capital del país, el Rt, que es el indicador del promedio de personas que son contagiadas por cada persona infectada con Covid-19, es de 0.9.

La predicción dinámica del modelo plantea que la reproductibilidad podría ser de 1.08, similar a la que se tuvo a inicios del año, con la diferencia de que actualmente casi 50 por ciento de la población tiene al menos una vacuna contra el virus.

Gráfico

El modelo cuenta con un criterio llamado “cambio en promedio móvil de 10 días en hospitalizaciones generales activas”. Éste apunta que, por primera vez en casi cinco meses, la tasa de velocidad está por arriba de cero; es decir, aumentó la velocidad en que se incrementan las hospitalizaciones de pacientes que no son considerados de gravedad.

Desde finales de enero, la tasa de velocidad en hospitalizaciones generales estuvo por debajo de cero y el punto máximo de reducción fue a finales de febrero, con menos 150 puntos.

Un efecto similar ocurrió en las hospitalizaciones para intubación: esta semana es la primera desde finales de enero que la velocidad de cambio diario está en la línea del cero. Antes estaba por debajo de esa línea.

Cuestionado al respecto, Carlos Pantoja Meléndez, experto en epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que los aumentos actuales no son signo de alarma, porque mientras más cerca se está de la base (cuando no había casos), menor es la velocidad a la que baja el número de enfermos.

“En el momento en que declaran el semáforo verde había 6 por ciento de ocupación; así, el cambio actual es de 6.9; es decir, no es que hubiera un brinco importante y no quiero minimizarlo, es menos del 1 por ciento; pero es que este valor no ha sido igual a cero. De hecho, francamente, no había motivos para pensar que íbamos a seguir en declive; al contrario: entre más nos vamos acercando a la línea de base, menor es la velocidad a la que bajamos”, sostuvo.

El epidemiólogo señaló que lo importante en este punto es saber si los aumentos en los casos tengan que ver con las variedades del virus, porque, por ejemplo, la inglesa tiene un mayor grado de contagio, al igual que la india; no obstante, hasta el momento éste no parece ser el caso de México, dijo.

Detalló que, a diferencia de los meses anteriores, la vacunación en la capital del país lleva un buen ritmo de avance en adultos mayores y el efecto se refleja en los sectores de edad que actualmente se contagian con mayor frecuencia, que son los más jóvenes, lo cual habla de la efectividad de la inmunización.

“Se acabaron los susceptibles de un grupo y empiezan a los vulnerables de otro grupo de edades. Hay una especie de alarma de ‘es que ahora están contagiándose los más jóvenes’ y eso de alguna forma es una buena noticia, no porque sea buena, literal, sino porque eso significa que la vacuna sí está protegiendo a los adultos mayores de 60 años”, señaló.