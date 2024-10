Prevén productores alza del precio de cempasúchil y la nochebuena

Decenas de productores de cempasúchil y nochebuena en Xochimilco resultaron afectados por las inundaciones causadas por la lluvia del pasado 6 de octubre, por lo que algunos consideraron un alza en los costos de estas plantas.

Virginia, productora y vendedora en el mercado de plantas y flores de San Gregorio Tlaxialtemalco, comentó a La Razón que la mayoría de la gente del pueblo es floricultora, por lo que previó que pueda subir el precio, principalmente del cempasúchil, porque en tres semanas es Día de Muertos.

“El agua tapó hasta arriba (las plantas) y eso es muy delicado, porque se echan a perder, la flor se enferma con tanta agua y se deshace. Fueron pérdidas totales, pero qué hacemos con la naturaleza”, mencionó.

Macetas volteadas entre charcos tras la lluvia del pasado domingo. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

La mujer, quien vendía pequeñas macetas de cempasúchil en 10 pesos y las grandes en 15, aunque en otros puestos los precios estaban en 18 pesos, expuso que las zonas de las chinampas fueron las más afectadas por la lluvia.

La floricultora explicó que plantó su cempasúchil en abril. Mencionó que la flor requiere de un cuidado delicado, pues hay que fumigar constantemente debido a las plagas; además, dijo, en este año han ocurrido varios factores que no han favorecido a la siembra, como el clima.

“Teníamos la esperanza de que iba a salir y ahora con las pérdidas hay muchos afectados, es una pérdida de meses. También se afectó a la nochebuena, hay partes donde ya estaba grande, estaba bonita y también toda la tapó, son pérdidas totales”, reiteró.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, indicó ayer que desde el domingo se hizo un diagnóstico de la situación en Xochimilco y se reportaron 247 unidades productivas afectadas donde había dos millones de plantas.

La mandataria destacó que desde hace 25 años no llovía con tanta intensidad, pues el domingo se registraron 82 milímetros de agua pluvial.

“Hace mucho no había lluvias tremendas. Como no va a haber mucho, posiblemente suba el precio de lo poco que se rescate, pero ahorita todavía no se ve hasta dentro de ocho días, si la planta se empieza a deshojar ya no sirve”, dijo Virginia.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en 2023 registró a más de 400 productores de cempasúchil.

En un recorrido, este diario observó a personal de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural que colocó bultos de tierra en el paraje la Brecha, ejido San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco, donde se ubica la presa que se desbordó y causó los mayores daños.

El ingeniero agrónomo, Víctor Manuel Peralta, quien es productor de flores en San Gregorio Tlaxialtemalco, compartió que esta temporada coincidió con la etapa más importante para el cultivo.

Montón de flores y pétalos de cempasúchil que recolectaron los productores. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

El experto aclaró que en el vivero Xolalpa hay de entre 30 mil a 50 mil plantas de cempasúchil, pero aún es pronto para saber cuántas son pérdidas totales, pues, aunque la inundación ya bajó, éstas continúan húmedas, lo cual no permite saber si ya no sirven o si requieren un tratamiento.

“Si hay problemas tendremos que aplicar un tratamiento fitosanitario para controlar la pudrición y que no empiece haber plantas mermadas. La raíz es la parte más importante y cuando recibe aguas negras vienen los problemas.

“El cempasúchil es muy propenso a enfermedades por hongos y esas son favorecidas por altos rangos de humedad y temperaturas elevadas, estamos a tres semanas de que empiece la etapa de distribución y venta, y es el momento en el que las lluvias nos están poniendo las labores más complicadas”, subrayó.

La afectación ocurrió luego de que en años anteriores la Sedema registró un alza de 665 por ciento en la producción de cempasúchil entre 2018 y 2023.

Víctor Peralta exhortó a las autoridades a que los apoyen para que los productores continúen su trabajo y tengan las flores listas para la temporada de Día de Muertos. Agregó que toda producción tiene un costo estimado, pero las lluvias provocaron que éste aumente.

De acuerdo con el ingeniero agrónomo, una plantación de 10 mil plantas cuesta alrededor de 90 mil a 100 mil pesos su producción, y la ganancia de retorno tendrá que ver con cómo se moviliza el cultivo al punto de venta y cómo se distribuye, pues la semana de mayor venta es del 25 al 31 de octubre, que serán distribuidos principalmente en la capital, en Monterrey, Nuevo Léon, y en Veracruz.

Un campesino empuja su bicicleta dentro de un campo anegado, ayer. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“El costo de la producción se puede elevar y también la ganancia se puede ver reducida por las plantas que vayamos perdiendo en el proceso.

“Cada plantación es mínimo de 10 mil a 20 mil plantas y se invierten alrededor de 10 pesos por planta. Habría que hacer una media de cuánta es la pérdida si no se venden”, detalló.

Víctor Peralta comentó que el motor de la alcaldía Xochimilco es la agricultura, pues es de carácter familiar y todos cooperan en las labores que se hacen en las chinampas o viveros, por ello calculó que alrededor de 70 por ciento de los habitantes de la demarcación se dedica a algo relacionado con la agricultura ya sea producción, distribución y venta.

Fredy Ulises Xolalpa, quien aún desconoce las pérdidas de su vivero, comentó que está preocupado, ya que es incierto saber qué tan graves son las perdidas, por lo que pidió a las autoridades que apoyen a los productores.

El floricultor añadió que tan sólo en su área de producción hay 30 mil plantas, en las cuales trabajan 20 personas, y el cempasúchil se empezó a sembrar desde agosto y a pesar de que se había hecho un cuidado detallado, no esperaban que las lluvias provocaran tal inundación.

“Si se me llegara a amolar, supongamos 50 por ciento, sí sería bastante, yo creo que como un millón, dependiendo la afectación que tenga uno, pero ya con 20 por ciento de perdidas ya es mucho, también la noche buena se está echando a perder. Tenemos que hacer forzosamente un tratamiento para las bacterias, a nosotros si nos aumentan los costos.

“No podemos aumentar un precio drástico a los clientes, tendremos que mantenernos en los rangos de los costos. Le diría a las autoridades que nos volteen a ver a todos los productores y que atiendan la regulación del agua en esta zona”, apuntó.

Lleva Brugada apoyo para los floricultores

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que hay 247 unidades productivas de flores y plantas afectadas por la lluvia del domingo, por lo que se apoya a floricultores.

En su segunda visita a Coltongo, en la alcaldía Xochilmilco, la mandataria precisó que se contabilizan al menos dos millones de plantas con problemas graves, por ello la necesidad de evitar más afectaciones.

“Vamos a entregar este kit, el objetivo principal es que se puedan rescatar la plantas, porque son muchas, y si se deja que con la lluvia así se quede, a los tres-cuatro días empieza a plagarse y a echarse a perder, aunque estamos hablando de cempasúchil, nochebuena y todo lo que se produce”, mencionó.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, destacó que el apoyo consiste en la entrega de fungicidas y adherentes para evitar hongos en las raíces de las plantas.

Brugada Molina confió en que con esta acción no aumente el precio de esta flor.

“Espero que no (suba el precio). Son 247 unidades, vamos a trabajar en todo para garantizar que no tengamos encarecimiento de cempasúchil y que es la principal producción que se afecta”, dijo la Jefa de Gobierno.