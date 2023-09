Ricardo Monreal descarta contender por CDMX; 'ya hay una toma de decisiones', afirma

Ricardo Monreal Ávila se descartó para contender por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para ayudar a Claudia Sheinbaum en las tareas de reforzamiento de la Cuarta Transformación.

En entrevista con el Heraldo Radio dijo que no le gustaría generar alguna actitud inconveniente o de disputa al interior de Morena , como la que se generó en días pasados con Marcelo Ebrard. "Está muy claro todo, la toma de decisión ya hecha y no hay forma por ninguna vía", dijo.

Monreal Ávila mostró en semanas pasadas su interés de competir por la Jefatura de Gobierno capitalina, aunque señaló que sería “cauteloso”, ya que ahora sería Sheinbaum Pardo la que tomaría la decisión, al ser la responsable en Morena.

Ante ello, mencionó que no caerá en la ingenuidad, por lo que se seguirá dedicando a su cátedra en la UNAM, escribir y estar tranquilo ante las nuevas etapas electorales que se avecinan en el país.

Envío un gran reconocimiento al Dr. @RicardoMonrealA parlamentario, académico y escritor, que ha decidido sumarse de lleno al proyecto de la Dra. @claudiashein desistiendo de contender por la CDMX. Ninguna aspiración política personal debe estar por encima del proyecto de nación. — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) September 12, 2023

Lo anterior, luego de que en la reunión del pasado 5 de septiembre con el Consejo Nacional de Morena se dijo que el segundo y tercer lugar de la encuesta interna, tendría la oportunidad de buscar un puesto en la Cámara de Diputados o Senado de la República, lugares que en su momento corresponderían a Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández.

Ricardo Monreal aseguró que no le interesa estar en el gabinete de Claudia Sheinbaum, ya que no ha tenido una jefa en sus años de servicio, por lo que es racional en su decisión. “En el gabinete no tengo interés porque siempre he sido muy independiente, racional y no he tenido una jefatura política en los 42 años que tengo como servidor público, por ello, no estoy pensando en el gabinete", señaló.

Finalmente agradeció por haber participado en la contienda interna de Morena y reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum.

