Con rodada, repartidores de aplicaciones se manifiestan en el Paseo de la Reforma

Repartidores de alimentos que entregan por medio de plataformas digitales como Uber Eats, Didi Food y Rappi, encabezaron una rodada desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, para exigir mejoras en sus derechos laborales y en contra de la violencia de la que son víctimas.

Desde las 19:00 horas de este miércoles, decenas de trabajadores avanzaron a bordo de sus bicicletas y motocicletas, sobre los carriles laterales de la avenida, sin causar afectaciones en los carriles centrales.

Entre las demandas que presentaron los trabajadores, solicitaron que se les brinde seguridad durante sus entregas, pues denunciaron que algunos han sido víctimas de atropellos y discriminación por parte de vehículos.

" Ni un repartidor menos ", "unidad en los repartidores", fueron algunas de las consignas que lanzaron los repartidores con pancartas y mochilas en la espalda.

Es trabajo, no hobby, no acoso, no más discriminación