Santiago Taboada resalta a industria de la construcción como sector estratégico para el crecimiento de la ciudad

Ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, destacó la importancia de la industria de la construcción como uno de los sectores estratégicos para el crecimiento de la ciudad, por lo que consideró necesario darle certeza jurídica y seguridad para que inviertan y generen empleos, así como vivienda digna para las y los chilangos.

Vengo a reconocer que ustedes son un sector estratégico que da empleos… Para mí también es una prioridad que la vivienda económica en esta ciudad sea digna y eso pasa por el número de metros cuadrados. No es lo mismo una vivienda para jóvenes que para una familia de cuatro personas y lo vimos en la pandemia. Muchos de los casos de violencia tuvo que ver precisamente con tener una concentración alta de personas en muy pocos metros cuadrados, tenemos que hacer modelos distintos , destacó.

Santiago Taboada abordó temas cruciales para el desarrollo de la ciudad. Va por la CDMX.

Durante el encuentro, Taboada lamentó que la economía de Ciudad de México se frenó desde 2018, y precisó que este sector no va a crecer por decreto.

Los proyectos de mitigación, quién mejor que los alcaldes para desarrollarlos. Yo viví seis años como alcalde y te imponían medidas; decías: esta zona ya está sobre mitigada, dame oportunidad de hacer otra cosa, en infraestructura. Voy a desaparecer el INVEA y esa facultad se la voy a dejar a las alcaldías. Vamos a dejar una sola ventanilla realmente, necesitamos coordinarnos con los alcaldes, porque el tema vecinal lo vamos a resolver juntos ,

El candidato lamentó que en la capital del país se haya olvidado de la planeación, en la que se defina qué tipo de ciudad queremos para los próximos años y hacia dónde se quiere ir.

No hay Instituto de Planeación, seguimos con un Plan General de Desarrollo de 2005… Llevan 27 años y por eso la ciudad está peor. Han sido cantidades de dinero en términos de medio ambiente, de 302, de impactos ¿dónde se ha ido? A ustedes les hacen hacer mitigaciones en donde ellos tienen problemas políticos. Mandaron a hacer viviendas para los deudos de las víctimas de la línea 12 con dinero de una mitigación de obra .

Ante esto, el abanderado del PAN, PRI y PRD, sostuvo que es necesario replantear el modelo de ciudad que se quiere, ya que existe un déficit de vivienda accesible.

Es imposible, con las condiciones que hoy hay, poder vivir en la Ciudad de México. Si queremos hablar de combatir la desigualdad, tenemos que darle a la gente la oportunidad de que pueda tener una vivienda económica donde haya servicios, porque entre más vamos alejando a la gente, es más caro llevar servicios públicos .

Además, el candidato considero que este sector es uno de los generadores de empleos más importantes, “es una industria que contrata arquitectos, proveedores, carpinteros, de diferentes oficios.

La Ciudad de México perdió atractivo en la inversión, por supuesto que vas a espantar a la gente… hay zonas de la ciudad, en todas las alcaldías, que tienen vocación, servicios y factibilidades para que se pueda construir vivienda, pero hubo quienes cerraron los trámites seis años. Estás condenando a la gente que se salga de la ciudad, 4 horas en el transporte público de ida y 4 de vuelta, no podemos seguir condenando a la gente a que una jornada laboral completa la pase en el transporte público”.

En este sentido, Santiago Taboada subrayó la necesidad de acercar a la gente a sus centros de trabajo, “si empiezas a darles vocación a ciertos lugares de la ciudad para que se vuelvan centros de trabajo, entonces empiezas a hacer clusters de vivienda que acrecen a la gente o, inclusive, en los puntos de transporte público, así se piensan las grandes ciudades.

El problema es que no han pensando en que la Ciudad de México es una gran ciudad; para ellos (Morena), ha sido un gran botín, nosotros estamos pensando como le damos futuro a la ciudad”.

El candidato de la coalición “Va X La CDMX” sostuvo que una de las condiciones principales para desarrollar vivienda es garantizar el agua para todos, lo cual forma parte de “Las 5 de Taboada”.

“Si no le metemos al agua, no solamente presupuesto público, sino inversión de bancas de desarrollo internacionales y nacionales, no va a jalar y eso no es privatizar. Es más caro el metro cúbico de agua en pipa, que el metro cúbico del agua de la llave y yo lo que quiero es que la gente en esta ciudad tenga el agua más barata y esa es la que sale de la red. Eso es una condición de desigualdad, ¿en dónde creen que hay más pipas? En las zonas donde la gente tiene menos posibilidades”, indicó.

Las y los integrantes de CANADEVI expresaron su apoyo al candidato Santiago Taboada, quien se comprometió con llevar a cabo el plan de infraestructura más grande que haya tenido la CDMX, “una ciudad con buen mantenimiento, limpia, que tiene inversión y seguridad, abre la posibilidad de que más gente pueda venir a invertir… la gente que menos tiene en esta ciudad, después de 27 años, no tiene resuelto el tema de su vivienda, de seguridad, de agua, ni de transporte público.

Para nosotros sí tiene que ver con un nuevo modelo de gobierno y gestión, no pueden hablar quienes en 27 años no lo han hecho”. Asimismo, el candidato a la Jefatura de Gobierno sostuvo un encuentro con la comunidad de la Universidad Intercontinental (UIC), quienes lo recibieron con gran interés, al tiempo de contestar los cuestionamientos formulados por las y los estudiantes en materia de derechos humanos, seguridad, medio ambiente, inclusión, sustentabilidad y otros temas de interés público.

Más tarde, Santiago Taboada tendrá una reunión con vecinas y vecinos de la colonia Loma La Palma, alcaldía Gustavo A. Madero, quienes han externado su preocupación en materia de seguridad y movilidad, por lo que piden un cambio ante los malos resultados de los gobiernos de Morena y el abandono en el que viven.