Claudia Sheinbaum: Ante Covid-19 no se ha orientado el cierre de actividades

Ante los cierres de algunos museos de la Ciudad de México por el aumento de contagios de Covid-19, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que “no hay orientación de cierre” de ninguna actividad en la capital del país.

Tras ser cuestionada al respecto, la Jefa de Gobierno mencionó que las autoridades capitalinas no orientaron dichos cierres; sin embargo, se tendrá comunicación con la Secretaría de Cultura federal para conocer el motivo de los mismos.

“Nosotros no lo orientamos; estamos viendo con la Secretaría de Cultura federal cuál fue la razón por la cual cerraron; en algunos casos es porque hay muchos contagios, pero no son graves y por eso toman esta decisión, porque hay menos trabajadores, pero no hay una orientación de cierre de ninguna actividad”, explicó.