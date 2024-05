¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 24 al 26 de mayo?

El calor no da tregua, en algunas entidades del país los termómetros marcan hasta 40 grados. Un aguacero en la noche del miércoles pasado en la capital del país aminoró un poco las molestias de las altas temperaturas. Se pronostican ciclones. Mientras tanto, los abanicos, sombrillas y sombreros de algodón son las prendas más solicitadas por los transeúntes de la ciudad. Presentamos aquí una relación de eventos culturales que la Ciudad de México oferta en este penúltimo fin de semana de mayo.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del del 24 al 26 de mayo?

1. Concierto Tyreek McDole Quinteto. New York Jazz All Stars

Tyreek McDole estará el sábado 25 de mayo. Foto: Especial

Llega al New York Jazz All Stars el destacado vocalista Tyreek McDole con su quinteto en el tercer programa del ciclo de conciertos 2024 en La Cantoral; ensamble conformado por voz, saxofón tenor, piano, bajo y batería. presentación del vocalista Tyreek McDole y su quinteto (Dylan Band, sax tenor; Tyler Bullock, piano; Dan Finn, bajo; Jerome Gillespie, batería) en la Sala Cantoral. Tyreek McDole ganó el Concurso Vocal Internacional de Jazz Sarah Vaughan 2023 y asimismo en 2018, obtuvo en 2018 el Outstanding Vocalist Award por la Lincoln Center Essentially Ellington National Competition: estamos en presencia de un destacado joven, figura promisoria en constante proyección en las rutas del jazz.

Clase magistral de entrada gratuita a cargo de Tyreek McDole Quintet con la participación del quinteto de la vocalista mexicana Luz Varela. Evento dirigido a estudiantes de música y al público en general, que se realizará a las 17:00 horas del sábado 25 de mayo en la Sala Cantoral.

Donde: Sala Cantoral. Puente Xoco, puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: Sábado, 25 de mayo, 2024

Horario: 20:30 horas

Boleto: 700, 800, 900 y 1 100 pesos (depende de la ubicación de la banqueta)

2. Lectura de Poesía. Jorge Fernández Granados

Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía. Foto: Especial

Dentro del Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía, Jorge Fernández Granado se presenta para ofrecer una lectura de poemas. Jorge Fernández Granados es poeta, narrador y ensayista. Estudió Música. Colaborador de Biblioteca de México, La Jornada Semanal, Letras Libres, Poesía y Poética y Viceversa. Becario del CME, 1988; del INBA 1991; del FONCA 1992 y 1997; y del SNCA, 2001. Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 1995 por Resurrección. Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2000 por Los hábitos de la ceniza. Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada 2008 por Principio de incertidumbre.

Dónde: Librería Rosario Castellanos del FCE. Tamaulipas 202, Hipódromo Condesa. CDMX

Cuándo: sábado 25 de mayo, 2024

Horario: 14:00 horas

Moderador: Ulises Paniagua

Entrada libre

3. Cocinas de Cencalli

Disfruta de deliciosos platillos. Foto: Especial

Este fin de semana, las Cocinas de Cencalli recibirán a cocineras y cocineros tradicionales de distintos puntos del país que prepararán con técnicas tradicionales platillos que enaltecen la cultura alimentaria de México. Los visitantes al Complejo Cultural Los Pinos podrán adquirir directamente de las cocineras y cocineros guisos con insectos, comida de milpa, flores comestibles, pescados y mariscos, con el tradicional sabor de leña, y acompañarlos de bebidas tradicionales, aguas frescas y otros.

Los platillos se podrán adquirir tanto en las Cocinas de Cencalli como en la Plaza Jacarandas y, además de la comida, productores agroecológicos y artesanos tendrán a la venta diversos productos. Las cocineras y cocineros tradicionales que asistirán este fin de semana también son recolectores, defensores de las semillas nativas y promotores de la pesca sustentable.

Participantes: de Hidalgo, Ofelia Monrroy Gachuz con cocina con insectos, y Margarita Sánchez Monroy con cocina con flores; de Culiacán, Sinaloa, José Alfredo Alonso Balderas con pescados y mariscos estilo Sinaloa; de Xochimilco, Ciudad de México, Amalia Salas, de Tlaxcales del verdor, con tlaxcales de quelites; y de Juchitepec, Estado de México, Irene Salvador, con tortillas nixtamalizadas.

Dónde: Complejo Cultural Los Pinos. Bosque de Chapultepec. CDMX

Cuándo: sábado 25 y domingo 26 de mayo, 2024

Horario: de 10:00 a 18:00 horas / Entrada Libre

4. The Great Adventure of the Material World–Game Film

The Great Adventure of the Material World–Game Film en CDMX. Foto: Especial

En The Great Adventure of the Material World–Game Film [La gran aventura del mundo material–Cinemática del juego] (2020), obra que se presenta en la Sala10, el espacio de exhibición virtual del Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), LuYang adapta la tradición de la aventura iniciática en el inframundo (que en Occidente representan la Eneida de Virgilio y la Comedia de Dante) a los términos de la saga evolutiva de un videojuego metafísico. El personaje principal (el Señor del Mundo Material) enfrenta a una serie de esqueletos postgénero para luego verse acompañado de avatares andróginos, en la construcción del ser como una obra de arte consistente en los mil universos que encierra nuestro cuerpo.

A medio camino del manga, los infomerciales, la ciencia ficción y los programas e ideologías de autoayuda, la obra de LuYang radicaliza el modo en que la cultura contemporánea entiende “lo espiritual” como una especie de supermercado de mitologías y a la filosofía como un bricolaje de hibridaciones y malentendidos infinitos. Al mismo tiempo, trata de rescatar la idea de “experiencia” como oportunidad de transformación, tanto externa como interna, en una búsqueda sin final. Más allá de géneros, especies y tradiciones, el collage técnico-metafísico que LuYang nos ofrece es una estruendosa introducción al siglo XXI, donde, más allá de todo desarrollo técnico y económico, sigue reinando una fenomenología del espíritu materializado.

Dónde: Sala 10 del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC). Centro Cultural Universitario. CDMX

Cuándo: hasta el 12 de octubre, 2024

Horario: de 11:00 a 16:00 horas

Boleto: 40 pesos

5. Homenaje al poeta Héctor Carreto

Habrá un homenaje al poeta Héctor Carreto. Foto: Especial

Invitación a una lectura de poesía y conversatorio de los integrantes de Taller de Poesía que coordinaba Héctor Carreto. Celebración de la vida de quien fue un maestro cordial y afectivo. Se pueden llevar poemas, cantos, memorias y relatos para abrazar la magia que Carreto sembró entre los participantes del taller. Invitada de honor, Dana Gelinas. Moderadoras: Claudia Becerra Gaona y Natalia Pedraza y Fernández.

Dónde: Jardín Rosario Castellanos de la UNAM

Cuándo: Viernes, 24 de mayo, 2024

Horario: 16:00 horas Entrada Libre

Presentación del poemario Principia Chaotica

El poeta mexicano Manuel Monroy Correa presenta el cuaderno de versos, Principia Chaotica. Reunidos en el volumen Principia Chaotica, los poemarios Dissolutio e Irarum Mare se siguen uno al otro como correspondencias estelares de algo que debe ser propio de la poesía tardomoderna: el espacio donde transcurre otra cosa que el cometido poético, después de los presupuestos ontoteológicos de la cultura dominante. Si, en clave heideggeriana, el único dios capaz de salvar es el dios de los poetas, ¿qué sucede cuando el sentido de lo absoluto queda por soplar; cuando las ruinas están hechas polvo? Si después de la disolución viene la ira del mar, entonces una erótica del poema está por surgir. Manuel Monroy Correa da cuenta de que el decir poético se libra de su signo.

Dónde: Librería Círculo de Poesía. Xicoténcatl 20. Coyoacán. CDMX

Cuando: Domingo, 26 de mayo, 2024

Horario: 17:00 horas

Entrada Libre

6. Tango y Folklore

Disfruta de Tango y Folklore. Foto: Especial

Hugo Jordán y María Inés Montilla celebran la Revolución Argentina como mejor lo saben hacer: con tangos y folklore. Acompañados por Los Pibes y por la pareja de baile Ana y Jorge, nos ofrecen una gran noche para celebrar con amigos y familia al puro estilo argentino. Lo de Inés abre sus puertas una vez más para que todos tengan una velada inolvidable y amena con esta presentación musical. Un repertorio minuciosamente seleccionado para todos los que deseen escuchar y disfrutar a estos artistas y vivir una experiencia “argentinísima”.

Hugo Jordán, nacido en Santa Fe, Argentina, canta desde los 10 años y reside en México desde hace más de 40 años, es conocido como Señor Tango y es el cantante del género más reconocido en México y buena parte del continente americano. María Inés Montilla, cantante, actriz y promotora argentina radicada en México desde 2007. Para ella, el tango es una forma de identificarse con una cultura. Además de encabezar academias de baile, realizar puestas en escena y administrar su propio lugar donde promueve el tango y la milonga, desde 2010 es la organizadora del Festival de Tango México.

Dónde: Lo de Inés–Café Concert. Primer piso del Restaurante Quebracho, Hamburgo 313 Colonia Juárez. CDMX

Cuándo: Sábado, 25 de mayo, 2024

Horario: 21:00 horas Boleto: 500 pesos

Tzitzimime y Macuilli Tonalli . Teatro

Tzitzimime y Macuilli Tonalli es el título del unipersonal que como práctica escénica presentará Itzel Ortega, estudiante de tercer año de teatro en la Escuela de Iniciación Artística número 1 del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), los días 23 y 24 de mayo, a las 19:00 h, en el Museo Mural Diego Rivera.

Tzitzimime y Macuilli Tonalli. Foto: Especial

La obra escrita e interpretada por Itzel Ortega está basada en el mito mexica de la creación, con énfasis en las tzitzimime, seres que representan la oscuridad y que en los códices antiguos están relacionados con los sacrificios. “La mitología dice que cuando llegue el final del Quinto Sol, en el que vivimos actualmente, las tzitzimime van a terminar con los humanos; se dice que la tierra va a temblar y ese movimiento telúrico acabará con la civilización y ellas van a venir a devorar a los humanos”, comentó la joven estudiante.

Detalló que, en su interpretación, las tzitzimime son también parte de la Tierra, en este sentido el texto busca hacer conciencia en la sociedad de la necesidad de cuidar el medio ambiente, porque de acuerdo con los otros soles, la humanidad llega a su fin debido a que no se está dignificando la Tierra. “La idea también es ofrecer un panorama acerca de la cultura mexica, es un tema que me ha apasionado, me atraen mucho los personajes ambivalentes que he trabajado en el circo y ahora, a través de esta historia, me permite ofrecer un trabajo con mayor contenido”, explicó Itzel Ortega.

Dónde: Museo Mural Diego Rivera. Colón, esquina Balderas. CDMX

Cuándo: Viernes, 24 de mayo, 2024

Horario: 19:00 horas

Entrada Libre

7. Música UNAM

Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM

La orquesta ofrece el siguiente programa: la suite Pelléas et Mélisande de Fauré, Fantasía coral de Beethoven y Pinos de Roma de Respighi.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 24 de mayo. 20:00 horas

OFUNAM | Segunda temporada 2024

Con Jesús Medina como director huésped, la Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta un programa mexicano que incluye La noche de los mayas de Revueltas, un Concierto para clarinete de Eduardo Gamboa, con la participación solista de Manuel Hernández integrante de la OFUNAM, y Naica de María Granillo.

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 25 de mayo, 20:00 horas; y domingo 26 de mayo 12:00 horas

OJUEM | Segunda temporada 2024

La Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, bajo la batuta de su director artístico Gustavo Rivero Weber, ofrece una selección de obras del siglo XIX, donde el violinista Sebastian Kwapisz realizará la parte solista de La campanella de Paganini.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 26 de mayo, 18:00 horas

8. Concierto Le Charme

Los colores de la voz. Foto: Especial

Con el concierto titulado Le Charme, de la mezzosoprano Encarnación Vázquez y el pianista Erik Cortés Alcántara, el público podrá disfrutar temas de los franceses Ernest Chausson (1855-1899), Claude Debussy (1862-1918), Francis Poulenc (1899-1963) y Gabriel Fauré (1845-1924), el viernes 24 de mayo a las 18:00 h en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, en el marco del ciclo Los colores de la voz, organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

De Ernest Chausson se interpretarán las canciones Le Colibrí y Le Charme (que da nombre al recital), y de Claude Debussy, la Suite Bergamasque, L 75 núm. 3, Clair de Lune y Deux Arabesques, L74 (L66). Asimismo, se escucharán las piezas Chloris, L’heure Exquise y Etudes Latines: Tyndaris, del venezolano Reynaldo Hahn; XVème Improvisation, Hommage a Edith Piaf, FP 176, Voyage à Paris y Les Chemins de l’amour, de Francis Poulenc. Finalmente, los intérpretes compartirán Trois Mélodies, Op. 7, núm. 1, Après un rêve; Trois Mélodies, Op. 23, núm. 1, Les berceaux; Trois mélodies, Op. 8, núm. 1, Au bord de l’eau; y Huit Pièces Brèves pour Piano, Op. 84, núm. 5, Improvisation, de Gabriel Fauré.

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico CDMX

Cuándo: Viernes, 24 de mayo, 2023

Horario: 18:00 horas

Boleto: 20 pesos

9. Ceguera, allí estarás. Lectura dramatizada

Presentación de la antología Ceguera, allí estarás. Foto: Especial

Presentación de la antología personal Ceguera, allí estarás, de la editora, poeta y traductora Jeannette L. Clariond. Espectáculo interdisciplinario con la participación de la actriz Elizabeth Guindi, el musico y flautista Horacio Franco, el artista visual Éric Pérez, y la poeta Jeannette L. Clariond. Cuaderno que es un “asombroso y articulado sondeo de nuestras propias profundidades emocionales”, al decir de Forrest Gander. Libro-álbum en que la palabra dialoga con imágenes (Éric Pérez) que son como “altares de niebla” y resplandores que fluyen en los silencios.

Dónde: Librería Octavio Paz del FCE, Miguel Ángel de Quevedo 115. Chimalistac. CDMC

Cuando: sábado, 25 de mayo, 2024

Horario: 18:00 horas

Entrada Libre

10. Jazz y Gastronomía Gourmet

El Convite. Foto: Especial

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite en el 28 Aniversario de su fundación anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

24 de mayo, viernes. 20:00 horas. PAULINA FUENTES. Cuota de recuperación: 100 pesos.

25 de mayo, sábado 15:00 horas. ALAN FAJARDO Trío. No cover

25 de mayo, sábado 20:00 horas. ROBERTO ARBALLO BETUCO. Cuota de recuperación: 150 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

