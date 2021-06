Termina bloqueo de padres de niños con cáncer en el AICM y Circuito Interior

Tras recibir el compromiso por escrito de las autoridades federales de la llegada de medicamentos, padres de niños con cáncer retiraron la manifestación que tenían frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Circuito Interior, que afectó la circulación por 8 horas.

En un mes nos van a volver a ver aquí, porque no van a llegar los medicamentos y se siguen realizando las compras consolidadas, pero no son constantes, porque tiene que ser una compra completa y ya estamos afectados. Nos retiramos porque al parecer llegaron algunos medicamentos Jesús García, vocero de padres de niños con cáncer

El vocero aseguró que en la lista que les fue entregada llegaron medicamentos a hospitales de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“Ya andamos hablando a algunos estados y en los hospitales nos dicen que el medicamento les dura para solo dos semanas, nos dicen que no alcanzan para tantos pacientes, por eso hacemos un llamado a hacer un censo para que conozcan a cuántos pacientes deben beneficiar, ya que necesitamos que se regularice el abasto”, aseveró.

Afirmaron que no están satisfechos al cien por ciento con la respuesta de las autoridades, pero se logró un avance: “Nos vamos intranquilos porque no alcanza. Hay un avance y ya estpan en los hospitales, pero seguiremos manifestándonos si no llegan los medicamentos porque no vamos a bajar la guardia”, destacó.