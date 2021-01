(VIDEO) Surge #LadyPepitas, la chica que se negó a usar cubrebocas en la combi por ir botaneando

#LadyPepitas. Así le llaman ahora a una mujer que fue captada por usuarios en redes sociales cuando se negó a usar cubrebocas mientras viajaba en una combi del Estado de México, porque estaba comiendo.

El video de los hechos ya se hizo viral en Internet; en la grabación se puede ver cómo otra persona a bordo le pide que use cubrebocas, mientras ella come pepitas de calabaza.

#ATENCION. #EsElColmo.#LadyPepitas se niega a usar el cubrebocas en una unidad del transporte público.

Y advierte que se lo pondrá hasta que terminé de comer sus pepitas. 😡🤬😡🤬



📹#VIDEO👇 pic.twitter.com/wUETG3Cd3Y — Oscar Curiel (@OCuriel) January 26, 2021

Sin embargo, la mujer, irritada, se negó y le dijo que no era su problema y que, además, el hecho de que hubiera más personas de las recomendadas para asegurar la sana distancia en el transporte público significaba que no era la única que no seguía las medidas sanitarias.

Pero no fue todo, la mujer también minimizó el riesgo que corre de contagiarse de COVID-19, ya que las ventanas de la combi estaban abiertas, lo que permitía que el aire circulara libremente.

“De todos modos, ¿cuántas personas debe de haber? ¿La distancia de cuánto debe de ser? Nada más dime. Contéstame, porque entonces, ¿no estamos todos juntitos?” #LadyPepitas

La usuaria frente a ella le dijo que si quería seguir comiendo, mejor se bajara del transporte y esperara un autobús, en el que hay más espacio.

AG