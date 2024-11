Betty Garcés: me tocó ir abriendo camino en la ópera con machete en mano

La soprano, bailarina y directora de orquesta Betty Garcés nació en Buenaventura, un municipio enclavado en el Pacífico colombiano lleno de contrastes, con una exuberante belleza natural, pero con 82 por ciento de su población en un estado de pobreza extrema, según cifras del programa Buenaventura Cómo Vamos. Por eso considera que su historia de vida ha sido particular, pues “con machete en mano”, sin un referente que le antecediera y como si fuera entre esa selva salvaje del lugar donde creció, se ha ido abriendo camino en la ópera hasta convertirse hoy en una de las cantantes colombianas más influyentes y en la primera mujer afrocolombiana en pisar los más importantes teatros europeos.

Así como la aclamada soprano afroamericana Jessye Norman la inspiró cuando comenzaba sus estudios en el Conservatorio Antonio María Valencia de Cali, ella busca ser un referente para aquellas juventudes del Pacífico colombiano, que en un contexto inmerso en la violencia y carencias económicas, poco pueden soñar en grande, ella les quiere decir con su historia: “Esta puerta se abre de esta forma, inténtalo”, compartió Betty Garcés en entrevista con La Razón.

La soprano está a tres semanas de viajar a México para participar en el concierto de clausura del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, el próximo 23 de noviembre a las 20:00 horas, en el Teatro Matamoros.

La soprano, en Del agua y de la Tierra, en Colombia.

Betty Garcés interpretará, acompañada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), Preludio y muerte de Isolda, de Richard Wagner, un aria que para la soprano es una “joya operística” y su entrada al repertorio lírico dramático. Además de Cuatro últimas canciones, de Richard Strauss.

“Lo hermoso de poder haber tenido esta cita con esta aria (Preludio y muerte de Isolda), prepararla para este concierto, es haberme dado cuenta de que es el momento preciso. Últimamente estaba dirigiéndome más hacia el repertorio lírico grande, verista, pero algo me decía, ‘por qué no intentas por este lado’. Es bueno saber que todos los procesos que he vivido durante estos años me han llevado a que en este momento pueda afrontarla e interpretarla de una manera muy personal, hacerla mía prácticamente con una confianza sencilla y humilde, lo digo en serio, porque es alto calibre. Marca un hito muy especial para mí como cantante. Empiezo a entrar en el repertorio dramático, sabiendo que la voz está hecha para ello”, detalló.

Comienzas esta ruta hacia el repertorio lírico dramático, ¿seguirás explorando a Wagner? Cuando empezaba a estudiar canto en Cali, en el Conservatorio, no conocía la ópera, entré cantando baladas. Mi profesora me llevaba a su casa, me mostraba grabaciones de sus cantantes favoritas, entre ellas, una grabación de esta gran cantante Jessye Norman, afroamericana, interpretando los Wesendonck Lieder, de Richard Wagner, con orquesta. La conexión que tuve por su interpretación y esa música tan increíble me agarró. A partir de ese momento dije: “Tengo que intentar cantar como esta mujer, cantar eso”. Mi amor por Wagner viene desde ahí.

He tenido que esperar muchos años para poder comenzar a dar esos primeros pasos en el territorio wagneriano, aun siendo joven para ello, pero roles como Isolda, Elsa y Brunhilde, son por el momento, con los que espero en los próximos años recorrer los mejores escenarios del mundo, es mi sueño, mi esperanza. Dentro del repertorio straussiano, en un futuro espero interpretar a una Salomé y mucho más adelante a una Electra.

Ahora que hay algunas casas montando óperas en español, ¿hay algún compositor en este idioma que te gustaría explorar? Sí, hemos tenido un boom, digamos del año pasado para acá con el estreno de Florencia en el Amazonas en la Met Opera. El rol de Florencia lo explorando en este momento, voy a cantar parte de este en una gala preciosa dentro del Festival Internacional de Música Clásica en Bogotá. Soy muy amante de la música un poco más contemporánea, más experimental, también tendré la oportunidad de explorar un poco con fusiones especiales, sobre todo, a partir del 2025, con repertorio en fusión con la música y textos de poetas del Pacífico colombiano, no existía antes, me emociona muchísimo, espero que abra muchas puertas para este tipo de espectáculos. Es un estreno mundial.

Comentabas que Jessye Norman fue un referente para ti cuando comenzabas tus estudios, ¿qué sientes al saber que chicas ahora puedan verse inspiradas en ti? Estoy muy contenta y agradecida por mi historia y camino. He sido la primera soprano cantante lírica afrocolombiana teniendo una carrera internacional, la primera del Pacífico colombiano. Ha sido tener que enfrentarse a todo sin tener un referente yo misma, sin tener a alguien que me guiara y me dijera: “Esto se hace así, esta puerta se abre de esta forma”, me tocó a mí con machete en mano ir abriendo camino como por la selva.

En ese momento no lo sabía y no lo entendía, pero ya estaba haciendo un camino, no para mí, sino para las personas que venían detrás de mí. He logrado ser profeta en mi propia tierra, siento un cariño impresionante en Colombia cada vez que vengo y cuando no estoy allá también, la gente me expresa mucho cariño, porque reconocen mi esfuerzo, lo difícil que ha sido, lo importante que ha sido que no haya desfallecido en el intento, de llegar a donde estoy, que sigo intentando. Hay mucho camino por recorrer.

¿Qué hizo la diferencia en tu historia de vida? Viniendo de un lugar donde muchos no tienen nada, yo fui muy afortunada, mis padres fueron personas que lo dieron todo por mí, a pesar de las dificultades. Sin embargo, donde crecí hay personas que no tienen nada, no tienen sueños, una visión hacia dónde dirigirse cuando terminan la escuela, yo creo, y es mi deseo, que de alguna forma mi historia pueda ser de ayuda e inspiración para personas que necesitan a alguien que les diga: “Acá hay una opción, una puerta abierta para ti, inténtalo, sé que tienes todas las herramientas para llegar lejos”. Es necesario que alguien les diga que sí pueden.

De donde yo vengo, no sé si esto existe en México, seguramente sí, hay personas que nacen y mueren sin opción de darse cuenta de los tesoros tan impresionantes que tienen dentro para construir, para llegar muy lejos, entonces, es importante que exista una Betty que haya intentado. Se convierte en una cadena que nos permite cambiar paradigmas, historias y vidas en nuestra sociedad.

¿Cuál es ese sueño actual que te hace recordar a aquella Betty Garcés que iba llegando por primera vez a Cali o Alemania llena de ilusiones? Es una pregunta difícil, justamente hoy me senté conmigo misma, estaba haciendo mi lista de planes y me quedé un poquito en blanco, como diciendo, “bueno, ahora qué sigue, ¿qué otro sueño grande tengo?”. Soy una amante de impulsar a las personas a mi alrededor, para mí es superimportante, logro ver los tesoros en cada persona, si es necesario, apoyar para que alcancen su potencia. Es un don que quiero seguir explorando, tengo sueños con una especie de fundación, movimiento que comenzó durante la pandemia, pero ha tenido que parar hasta nuevo orden.

Es un colectivo que busca a artistas amigos de todo el mundo, con el corazón lleno de ganas de querer hacer el bien a través de nuestros talentos, de incidir en un cambio. Se llama Points of difference. Pienso que no se trata de fama, de llegar a la cima, sino de quitarse los zapatos y caminar a la altura de la gente, de nuestra sociedad.

Betty Garcés

Soprano, directora de orquesta y bailarina

Nació: 21 de abril de 1984, en Buenaventura, Colombia

Trayectoria: ha pisado escenarios de Viena, Londres, Argel, Cali y Bogotá, entre otros

Repertorio: la Condesa, en Las Bodas de Fígaro; Mimi en La Boheme; Liú, en Turandot; Jano, en Jenufa; Micaela, en Carmen y Antonia, en Los cuentos de Hoffmann

