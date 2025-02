Por primera vez en México, la moda indomable de Antonio López

Foto: Ilustraciones Cortesía|The State of Antonio Lopez and Juan Ramos

En la efervescencia creativa de los años 60 en Nueva York, en Estados Unidos, la dupla integrada por los puertorriqueños Antonio López y Juan Ramos le dio un nuevo aire a la ilustración y rompió con los esquemas establecidos al incorporar a modelos que no cumplían con los cánones de la época, pues consideraban que en todas las personas podían hallar belleza. Este legado ahora se muestra por primera vez en América Latina y México en la exposición Antonio. Arte indomable que se inauguró ayer en el Museo Franz Mayer, en la capital del país.

La exhibición reúne 460 piezas, incluidas cinco del padre del pop art Andy Warhol, y algunas de Antonio López y Juan Ramos que nunca antes se habían exhibido, entre éstas, tres esculturas en forma de zapatillas creadas en 1977 y que representan la fijación que siempre tuvo Antonio López por este artículo. Además, estudios de textiles que trabajaron durante su viaje a Japón y que, recientemente, se incorporaron al acervo del The State of Antonio Lopez and Juan Ramos.

Modelos desconocidas para la revista Newsweek, de 1976. ı Foto: Ilustraciones Cortesía|The State of Antonio Lopez and Juan Ramos

La muestra, detalló a La Razón Anne Morin, curadora y directora del diChroma photography, es un homenaje y una manera de reivindicar a Antonio López y Juan Ramos, quienes de los años 80 a la actualidad han sido poco reconocidos, a pesar de lo que aportaron en la moda.

El Dato: Antonio López falleció repentinamente en 1987 y Juan Ramos en 1995, ambos por complicaciones relacionadas al sida, dejando un gran legado en la moda y el arte.

“Considero esta exposición en el Franz Mayer una restitución, un homenaje a estas dos efigies creativas brutales. Desde que falleció Antonio (en 1987) quedaron un poco en el olvido y no han tenido grandes exposiciones antológicas como ésta. Han participado en exposiciones colectivas donde nunca han alcanzado a tener un protagonismo merecido”, dijo.

La exhibición abarca desde sus trabajos en Nueva York, donde se empaparon de toda la contracultura de la ciudad, su paso por París y por Japón. Se incluyen desde las fotografías de la famosa serie Cabina fotográfica, en la que figura la modelo Donna Jordan; de la serie Abrigo rojo con provocativas imágenes de la cantante y compositora Grace Jones y la diseñadora de moda Paloma Picasso o las instantáneas del icono del movimiento LGBT+, Divine, hasta diversas ilustraciones de trazo arriesgado.

“Los años 60 son un momento fascinante de creación en Nueva York, ellos lo van a expandir, le van a dar más potencial en el mundo de la moda. Es en París donde van a otorgarse el derecho de acceder a tocar el concepto de la moda. Vienen con un bagaje de la cultura y contracultura americana brutal, lo van a aplicar en la esencia de la concepción de la moda. La moda en los años 60 en París era boutique, desfiles privados y destinada a una franja muy alta de la sociedad. Ellos lograron deconstruir todo eso y hacer que la moda fuera realmente democrática y bajara a la calle”, destacó Anne Morin.

Muestra de lo anterior, y cómo se puede apreciar en distintas ilustraciones de la exposición, es que optaron por elegir modelos que no seguían estereotipos.

Estudio para mujer neón (Divine), de 1976. ı Foto: Ilustraciones Cortesía|The State of Antonio Lopez and Juan Ramos

“Antonio y Juan se iban al Central Park, había una fuente donde todo el que quisiera aparecer en pasarelas o hacer algo relacionado con el arte iban a reunirse, cualquiera podía ir. Iban a seleccionar rubios, morenos, negros, obreros, transexuales, gays, todo el mundo tenía acceso”, resaltó.

La exposición se detiene en los trabajos que hicieron con el legendario diseñador alemán, Karl Lagerfeld, a quien Anne Morin considera que superó Antonio Lopez.

“Karl fue una marca que les permitió acceder a cierta visibilidad. La yuxtaposición de Antonio y Karl fue importante para ambos porque la especificidad de Antonio era que cuando dibujaba una prenda, la modificaba, no dibujaba lo que estaba viendo, hacía o creaba una prenda como tenía que ser. Karl se ‘aprovechó’ de todos estos tips que Antonio podía dar en sus dibujos, de recortar aquí, estrechar aquí, remontar esto o lo otro. Fue un impulso brutal para los diseños de Karl. En algún momento creo que Antonio superó a Karl”, aseguró.

La muestra abre un paréntesis en obras de Andy Warhol con quien colaboraron. Se exponen Golden Marilyn, Marilyn Monroe, Tomato Soup, Martha Graham: Carta al mundo (La patada) y Flowers.

Autorretrato para Missoni, de 1983. ı Foto: Ilustraciones Cortesía|The State of Antonio Lopez and Juan Ramos

“La vida de Andy Warhol y Antonio fue bastante paralela, excepto que Warhol era un personaje creado, visible, un profeta, un mesías, que realmente era un punto de referencia en la cultura mundial, la sinergia entre ambos fue muy positiva.

“Congeniaban mucho en la popularización del arte introduciendo elementos domésticos y de la vida cotidiana. En Antonio se ve de qué manera los restaurantes que frecuentaban, las discotecas, el Studio 54, todos estos ambientes participan en su trabajo. El arte de Antonio es una manera de ser antes que una representación de algo”, explicó Anne Morin.

La moda indomable de Antonio López ı Foto: Ilustraciones Cortesía|The State of Antonio Lopez and Juan Ramos

En la exposición, que estará hasta el 29 de junio, también se exhiben prendas prêt-à-porter de Yves Saint Laurent y los dibujos que Antonio creó para ilustrar los catálogos de la casa cuando inauguró su primera tienda Rive Gauche, además de los Diarios visuales de Antonio. Se diseñó una pasarela para que el público desfile.

Antonio. Moda indomable

Cuándo: hasta el 29 de junio

Dónde: Museo Franz Mayer

Horarios: de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas

Localidades: $150