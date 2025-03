Muere el escritor mexicano Hernán Lara Zavala

Ayer sábado, 15 de marzo, supimos de la muerte del cuentista, ensayista, editor, cronista, docente universitario y novelista Hernán Lara Zavala (Ciudad de México, 1946 – 2025). Autor de "La prisión del amor y otros ensayos narrativos" (2014); de los libros de relatos "El mismo cielo" (Premio Latinoamericano Colima por obra publicada, 1987) y "El guante negro y otros cuentos" (2012). Asimismo, entregó las novelas "Charras" (2010), "Península, península" (Premio Ciudad de México Elena Poniatowska, 2009/ Premio Real Academia Española, 2010), "Macho Viejo" (2015) y "El último carnaval" (2023).

Reconocido con premios como el Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, el Nacional de Literatura José Fuentes Mares y la Medalla Yucatán, Lara Zavala fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el área de Letras Inglesas.

La novela "Península, península" ha sido reconocida internacionalmente. Fábula situada a mediado del siglo XIX en un Yucatán que se ha independizado y vuelto a unificarse a México: blancos, mestizos e indígenas se repudian de manera irreconciliable en medio de conflictos intestinos que conllevan al derramamiento de sangre. En medio de la conflagración, un obispo, un médico irlandés, una institutriz inglesa y un perro azabache acechados por los azares buscan sus destinos. Una de las grandes ficciones narrativas de la literatura mexicana del siglo XX.

Portada de 'Península, Península' de Hernán Lara Zavala. ı Foto: Cortesía Alfaguara

En sus libros confluye el erotismo en sutiles correspondencias con el arte y la religión. La perversión enmascarada de los seres humamos ("El guante negro“); los hombres no se rinden frente al miedo y dan lo mejor de sí en circunstancias adversas (”Macho viejo“); repaso por la primera generación global del siglo XX en una inmersión por los rebeldes sin causa a los movimientos estudiantiles de 1968 (”El último carnaval“).

“Tengo canas y entradas, pero conservo el pelo, he embarnecido, pero no soy lo que se dice gordo; mis ojeras demuestran que he incurrido en excesos y padecido desvelos, pero mis ojos reflejan que no he perdido el entusiasmo, el optimismo, el anhelo de vivir. Cuando me contemplo con mis libros, mis obsesiones y debilidades, no quedo descontento, y mientras más transcurre el tiempo menos salgo del azoro de ser escritor, por suerte y por voluntad” así se describía el autor del popular relato "Y si una tarde de casualidad“.

Influenciado por Juan José Arreola, Juan García Ponce, Colín White, Malcolm Bradbury y John Updike, y cercano a Rafael Ramírez Heredia y Rafael Humberto Moreno-Duran: Hernán Lara Zavala nos lega un cosmos donde “el pasado es parte de nosotros, si no es que somos nosotros mismos” ("El último carnaval“) en una apelación constante de la memoria y los fragores del tiempo.

