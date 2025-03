Performance inmersivo, el riesgo de César Brodermann

Recorrer cada uno de los rincones de la Casa Snowapple para ir descubriendo cuatro historias que responden a la pregunta ¿cómo sostener el peso? Es parte de lo que los asistentes podrán vivir en el performance inmersivo del artista multidisciplinario César Brodermann, quien con esta propuesta vuelve a retar a los espectadores y los invita a activar todos sus sentidos con videos, música en vivo y danza.

“Vamos a activar mucho las sensaciones y los sentidos no sólo visuales, sino también en la piel, en la forma en que escuchas, en que hueles. El concepto ronda entre el jardín, la sala y uno de los cuartos”, detalló a La Razón César Brodermann, quien creó ¿Cómo sostener el peso?

La pregunta que da nombre al montaje se la planteó desde 2017 cuando creó el corto Are You Holding Me, Or Am I Holding Myself? En esta ocasión, lo aborda a partir de cuatro solos.

“El primero es sobre cómo sostener el peso de crecer”, explicó. También se reflexiona sobre la necesidad de aprender a soltar, porque a veces es necesario no sostenernos y dejar que algo más nos sostenga para seguir avanzando.

En otro de los solos, interpretado por César Brodermann, se aborda cómo enfrentar un proceso de recuperación. “Lo estoy haciendo con Miranda García. Ella estuvo lastimada de sus tobillos por un año completo y mi rodilla estuvo lastimada por cinco o seis meses. Es reflexionar, ¿qué significa ese cuerpo que ya no puede hacer lo que antes podía?”, comentó.

Las funciones son del 27 al 30 de marzo en Casa Snowapple, donde la compañía Aterno realizó una residencia.

¿Cómo sostener el peso?

Cuándo: del 27 al 30 de marzo

Dónde: Casa Snowapple

Horarios: jueves y viernes, 20:00 horas; sábado 19:00 horas, domingo, 12:00 horas

Localidades: de $350 a 500 pesos