Denuncian saqueo en los museos Frida Kahlo y Diego Rivera; fideicomiso lo niega

Después de que la exdirectora de los Museos Frida Kahlo (Casa Azul) y Diego Rivera Anahuacalli Hilda Trujillo revelara el presunto saqueo en ambos recintos, pues dos óleos, ocho dibujos y 12 páginas del diario de la pintora ahora están en colecciones privadas, el Fideicomiso del Banco de México, a cargo de los inmuebles, respondió que “tales dichos son infundados, erróneos y carecen de evidencia verificable”. Sin embargo, ella insistió en que se realice una pesquisa incluso internacional en la que intervenga la Interpol.

“Debería (investigarse), ahí dice claramente cuál es la galería que lo vendió (el cuadro Congreso de los pueblos por la Paz, de Frida Kahlo) en Nueva York. Mary-Anne Martin, una galería muy prestigiada, es la que sigue vendiendo, porque tiene las piezas. ¿Quién se las vendió? Debería entrar la FGR, Interpol. México debe pedirlo”, dijo Hilda Trujillo, ayer en entrevista con La Razón sobre las piezas que tienen declaratoria de Monumento Artístico de la Nación.

Frida en llamas, otra de las piezas documentadas Fotos Cortesía|Hilda Trujillo

En la investigación que le llevó cuatro años y que se conforma de 80 páginas, la también gestora cultural detalló que se supo que habría algunas obras faltantes del acervo, entre 2011 y 2012, cuando Carlos Phillips encargó cotejar las piezas en los listados originales de la donación de Diego Rivera con la colección de la Casa Azul. Pero, quienes realizaron el informe fueron despedidos e Hilda Trujillo tuvo acceso a parte de este archivo mucho tiempo después y lo comparó con tres hojas de los apéndices del testamento del muralista.

“Algunas de las obras consignadas en los listados de la donación de Diego Rivera, que deberían estar en el Museo Frida Kahlo y que, en el inventario creado a partir de 2011, ya no aparecen como parte del acervo del museo, sino que se ubican en otras colecciones”, compartió Hilda Trujillo en el informe.

El sol se asomó por la ventana Fotos Cortesía|Hilda Trujillo

Entre las piezas se encuentran Frida en llamas (1954), que pertenece a una colección privada, de EU; y Congreso de los pueblos por la Paz (1952), que en 2011 ya aparece como perteneciente a la colección de la galería Mary-Anne Martin. En 2020 se subastó.

También están dibujos, como Croquis para un monumento irónico a la libertad yanqui, de 1944, y Croquis para el cuadro La Libertad Americana, que Peter von Becker en su libro, Frida Kahlo Retrospektive, también afirma que son propiedad de Mary-Anne Martin. Además, está Retrato de Irene Bohus, que aparece ya como parte de la colección Mary Eaton de EU y fue subastada en 156 mil dólares en 2019.

La libertad Americana. Fotos Cortesía|Hilda Trujillo

Sobre El diario de Frida Kahlo, la exdirectora relató que en 2009 se levantó una minuta sobre las 12 páginas faltantes cuando se comparó el original con publicaciones editadas por La Vaca Independiente. Informó lo ocurrido al entonces delegado fiduciario del Banco de México, José Luis Pérez Arredondo, y manifestó la importancia de dar a conocerlo al Comité Técnico, al entonces presidente de Conaculta y a la directora del INBAL. Sin saber si lo hicieron.

Hilda Trujillo entregó la investigación a la Secretaría de Cultura, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), al Banco de México y al Comité Técnico de los museos hace dos semanas. Sin recibir respuesta.

Autorretrato de el diario de la pintora Fotos Cortesía|Hilda Trujillo

“El documento lo tienen desde hace 15 días, la Secretaría de Cultura y el INBAL. Lo mandé antes, dije, que tal si me dicen queremos hacer algo, un comité. No hay respuesta de nada”, aseguró por la mañana. Sin embargo, por la tarde, el instituto, encabezado por Alejandra de la Paz, en una tarjeta informativa, informó que “se recomendó presentar las denuncias debidamente fundadas y motivadas ante las instancias legales competentes. Todas las comunicaciones recibidas se han atendido en tiempo y forma”.

18 años trabajó Hilda Trujillo como directora de ambos museos

Hasta las 16:00 horas, que este medio volvió a tener comunicación con Hilda Trujillo, la gestora afirmó que no había recibido ninguna respuesta y pidió que se la enviaran.

“Que me envíen el acuse de recibo, porque no recibí ninguna carta, quiero conocerla”, dijo, y además señaló que a la instancia que le corresponde hacer las denuncias es al Fideicomiso de los museos y al INBAL tomar cartas en el asunto al ser obras que son patrimonio.

El instituto aclaró que sobre la “venta de obras de Diego Rivera y Frida Kahlo en el extranjero, no ha otorgado ningún permiso para exportaciones definitivas de obras de estos autores”.

Asimismo, indicó que “el INBAL solicitó la información pertinente a las autoridades de esta institución (el fideicomiso), quienes cuentan con los inventarios y registros de dicho acervo”.

Por su parte, el fideicomiso, en un comunicado difundido ayer, dijo que en la investigación de Hilda Trujillo, “no presenta hechos ni documentos que pueden sostenerse bajo análisis jurídico o museológico serio”. Además, acusó a la exdirectora de “nunca” presentar “denuncia alguna durante su vínculo profesional con el Fideicomiso. Su contrato fue concluido al detectarse irregularidades en su administración y beneficiar a terceros con el patrimonio en resguardo… Esta situación se está atendiendo por los canales legales e institucionales conducentes siguiendo su proceso”.

Hilda Trujillo contestó: “¿Cómo que no denuncié? Está la minuta que levanté. A ellos les tocaba la denuncia ante el INBAL y las autoridades competentes. Me tocaba informarles, ellos eran los que debían informar al INBAL y a la PGR (ahora FGR) e investigar. No beneficié a terceros, que me lo prueben. ¿Por qué no enseñan El diario de Frida? Yo sí tengo pruebas, todas. Los acuses de recibo… Esto no es una denuncia agresiva, vayan por las obras, les estoy dando las pistas…”

Ayer este diario le preguntó al equipo de prensa de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo: ¿Han constatado que El diario de Frida Kahlo está completo y están dispuestos a compartir los documentos que lo avalen? Sin embargo, la respuesta fue la siguiente: “El único posicionamiento institucional es el comunicado oficial ya compartido. En esta ocasión no podremos atender entrevistas ni responder preguntas adicionales, justo para evitar cualquier malentendido o controversia”.

Piezas que ahora están en otras colecciones:

Páginas de El diario de Frida Kahlo, de la página 109 a la 120. Se encuentra el dibujo de un venado y un Autorretrato, entre otros.

Frida en llamas, 1954.

La Libertad Americana, sin fecha.

El sol se asomó a la ventana, 1931.

Retrato de Irene Bohus, sin fecha.