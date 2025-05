Isaac Hernández resalta la aportación de los latinos en EU

Isaac Hernández, quien es el primer mexicano en convertirse en bailarín principal del legendario American Ballet Theatre (ABT, por sus siglas en inglés), afirmó la importancia de resaltar los aportes de la comunidad latina en Estados Unidos en un contexto como el actual, en el que hay una política antiinmigrante por parte del presidente de aquel país Donald Trump.

“Es importante dar a conocer las distintas facetas de nuestra comunidad en Estados Unidos. Es importante ser parte de esta vida cultural en un país como ése, que siempre es multicultural, pero que curiosamente hasta ahora llega el primer bailarín mexicano a su compañía nacional. Es relevante, nos ayuda a encontrar un punto en común a través de las artes”, dijo ayer Isaac Hernández en el Lunario del Auditorio Nacional, tras la conferencia de prensa en la que dio a conocer la undécima edición de la gala Despertares.

Isaac Hernández afirmó que esta nueva etapa en el American Ballet Theatre ha sido increíble, pues “llegó en un momento especial de mi vida y de mi carrera”. Compartió que se ha enfrentado a múltiples retos, entre ellos, preparar una obra que interpretó Mijaíl Barýshnikov, considerado el mejor bailarín de ballet vivo en el mundo.

“Esta temporada está llena de retos; hubo un par de semanas que estuve ensayando seis ballets diferentes. Cuando llegaba al salón de ballet, mi profesor ponía videos y eran de Barýshnikov. Es la primera vez que regresa esa pieza al escenario después de que él la bailó en el American Ballet Theatre”, contó.

Isaac Hernández destacó que esta oportunidad también implica una responsabilidad. “Es increíble, porque es ver cómo puedes cambiar y aportar a la experiencia del público, cómo la siguiente generación que llegue, probablemente esos videos que observen van a ser míos ensayando. Se siente muy especial ser parte de esta gran historia, de esta gran compañía. Es un logro importante en los tiempos que estamos viviendo, finalmente es la compañía nacional de Estados Unidos”, resaltó.

Los hermanos Emilia e Isaac Hernández, ayer. Fotos|Carlos Mora

Mientras se prepara para esta desafiante temporada en el American Ballet Theatre, que incluye El lago de los cisnes y Sylvia, entre otras piezas, Isaac Hernández alista una nueva edición de Despertares en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, gala en la que A Duo, de Aszure Barton, será el hilo conductor. Se presentará por primera vez en nuestro país, luego de haberse creado para la compañía Hubbard Street Dance.

“Es ahorita, desde mi punto de vista, la coreógrafa más emocionante que hay en el mundo, está en pleno dominio de su trabajo. Es una pieza que no entiendes exactamente qué es, si es hip hop, si es danza tradicional india, danza contemporánea o ballet. Estaba sentado viendo la función y, en cuanto terminó, me paré, me emocioné. Desde ese momento dije ‘tengo que traerla a México’”, contó.

Otra de las novedades de la gala que se presentará el 30 de agosto en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas es la pieza que comisionó al bailarín Chey Jurado, junto al compositor clásico y experimental Francesco Tristano.

“Lo emocionante de Chey es que es un artista increíblemente versátil, siempre trato de retarlo, incitarlo a que también expanda sus posibilidades artísticas y creativas. Nunca ha hecho una colaboración en la que ha compuesto la música para el proyecto.

“Me gusta pensar que para él ésta también es una plataforma para crecer y desarrollar sus capacidades artísticas como bailarín. Qué privilegio ver una última versión de Chey Jurado y dónde está como bailarín”, dijo.

También Isaac Hernández presentará por primera vez un solo de Carmen. Además, el público podrá ver por primera ocasión la versión de El Cascanueces del American Ballet Theatre, con los bailarines Catherine Hurlin y Aran Bell; el fragmento de Tarantella, de George Balanchine, el pas de deux de El Corsario con el ganador del Benois de la Danse, su hermano Esteban Hernández, y Catherine Hurlin, y una pieza inspirada en Frida Kahlo y Diego Rivera, creada en Londres.

Isaac Hernández impartirá una clase magistral para estudiantes de danza en el Centro Nacional de las Artes, junto a la bailarina Alina Cojacaru, y el 26 de agosto ofrecerá la conferencia Vivir con propósito, organizada por Banamex en el Lunario. Además, se realizará la firma de autógrafos en el Coloso de Reforma.

Despertares

Cuándo:

30 de agosto

Dónde:

Auditorio Nacional

Horario:

20:30 horas