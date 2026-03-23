Listos, 70 poemas rescatados de Jaime Sabines por su centenario

Dos años antes de morir, en 1997, el poeta chiapaneco Jaime Sabines (1926-1999) revisó las carpetas de sus escritos para elegir una serie de poemas que publicaría bajo el título Poemas rescatados. Sólo pudo ver los fechados entre 1948 y 1968 porque falleció.

El proyecto quedó inconcluso y durante varios años sus hijos, Judith, Jazmín, Julieta y Julio, no se atrevieron a publicarlos; sin embargo, este 2026, que se conmemora el centenario de su nacimiento, cerca de 70 poemas verán la luz por primera vez en la colección Poemas y Ensayos de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

El Dato: El autor solía escribir sus poemas en carpetas que suelen usar los comerciantes, pues fue vendedor de muebles, telas y hasta de alimentos para animales.

“Siempre que escribía iba seleccionando los poemas para cada libro, siguiendo una idea. Estos poemas que se publicarán no se habían dado a conocer, no porque fueran malos, sino que no los eligió porque no entraron en la idea redonda de lo que era cada libro”, compartió en entrevista con La Razón Judith Sabines.

Los que no seleccionó, incluso pidió que los desecharan. “Hay unos que están tachados, que no quiso publicar y que no querría. Cuando los revisó, decía: ‘Estos quémenlos’”, contó.

Los versos inéditos de Jaime Sabines son de la época en que publicó los libros Horal, Adán y Eva y Tarumba, entre otros más. Que lleguen a la colección Poemas y Ensayos es significativo, porque fue donde publicó su primer Recuento de poemas.

70 poemas inéditos incluye el nuevo libro que se publicará este año

“La gran mayoría de los poemas rescatados se hermanan con sus dos primeros libros, Horal y La señal”, adelantó en entrevista con este diario, el poeta Marco Antonio Campos, quien desde hace 28 años dirige la Coordinación de Humanidades y revisó los poemas.

“Revisé los poemas que sus hijas, Jazmín y Judith, pasaron en computadora. Quien me los dio para una lectura crítica fue su hija Judith, quien unos años trabajó conmigo en la UNAM”, contó.

Marco Antonio Campos ya conocía parte de la obra. “Hace más de veinte años, luego de la muerte de su padre, Judith me había mostrado algunos de estos poemas en borradores.

27 años después del fallecimiento de Sabines saldrán a la luz los poemas

“Con el tiempo, varias veces, le insistí que si quería editarlos, estaban abiertas las puertas de la colección Poemas y Ensayos. Que lo dejaba a criterio de su hermano y de las tres hermanas. Pasó el tiempo y lo fui olvidando. Ahora que se acercaba el centenario, sorpresivamente me enteré de su intención de publicarlos”, compartió el también narrador.

Los poemas que saldrán a la luz abordan temas como el amor, el deseo y la muerte.

“Siendo ante todo de la primera época, lo que abunda son poemas de amor y deseo, pero también está la presencia de la muerte, poemas familiares llenos de ternura, y desprendimientos de sus dos famosas elegías, las escritas a la muerte de su padre (el mayor Sabines) y su madre (Doña Luz)”, detalló el también narrador Marco Antonio Campos.

Jaime Sabines comenzó esta selección, ya que no quería que de manera póstuma se publicaran poemas que no hubiesen pasado por su visto bueno, como había ocurrido con Carlos Pellicer y José Martí.

Aunque tenía la intención de que el poeta y escritor José Emilio Pacheco hiciera una segunda selección de los que ya había revisado, ya no fue posible y por eso sus hijos dudaron tanto tiempo en darlos a conocer.

“Nos pesaba mucho que ya no pudo revisar todo, porque quería que esos poemas que estaba palomeando en sus carpetas, pasarlos en limpio y hacer otra selección, e incluso quería que su amigo José Emilio Pacheco le hiciera la selección final. Como no se pudo, como ni siquiera él hizo la segunda selección, siempre pensábamos que era una responsabilidad muy grande, pero después de tantos años de muerto, pensamos que era importante hacer lo que él quería, pero sólo publicando su selección”, contó Judith Sabines.

Estos poemas los conoció el cronista y escritor Carlos Monsiváis, quien una vez que fue a la casa de Jaime Sabines a seleccionar un manuscrito para su colección, pues solía guardar textos escritos a mano de sus amigos. Cuando los vio, le recomendó revisarlos y publicarlos en un futuro.

“En una ocasión fue Carlos Monsiváis y vio sus carpetas, porque quería que le regalara un manuscrito. Sabines le enseñó las carpetas y Monsiváis le dijo: ‘No lo puedo cortar, porque este poema está muy bien; ¿por qué no los revisas y tratas de rescatarlos?’.

“Sabines le respondió: ‘Los voy a revisar, luego los vas a revisar tú, después le vamos a pedir a José Emilio Pacheco que haga el prólogo’. Ellos eran grandes admiradores de la poesía de Jaime Sabines”, recordó en entrevista con este diario Pilar Jiménez Trejo, autora de Sabines: Apuntes biográficos.

Después de leer y revisar los poemas inéditos que se publicarán en los próximos meses, Marco Antonio Campos constató lo que Jaime Sabines solía decir, “que la poesía debía ir del corazón del poeta al corazón del hombre”, pero también que es uno de los grandes poetas amorosos del siglo XX.

“Cuando en los poemas del libro siento el dolor, el desgarramiento o la desolación, cuando siento el corazón del hombre, desde luego me conmueven mucho. Pero recuerde que en los poemas amatorios Sabines es un poeta celebratorio; se adentra en la mujer, vive en la mujer; los dos desnudos son uno en el goce minuciosamente erótico. Ni uno ni otro son superiores. Es el contrario del Sabines amargo y descarnado.

“Debe acentuarse que los dos grandes poetas amorosos del siglo XX fueron Ramón López Velarde y Jaime Sabines”, destacó Marco Antonio Campos.

DONARÁN ARCHIVO. Aunque todavía queda por conocer una gran cantidad de poemas inéditos, Judith Sabines comentó que no han llegado a un consenso para ver si es posible publicarlos.

“Se quedó mucho material inédito sin que él pudiera revisarlo. Creo que no nos gustaría publicarlos, lo hemos hablado. Mi hermana Jazmín quería pedirles a amigos poetas y académicos que revisaran las carpetas, pero no hemos llegado a un consenso”, explicó.

Dijo que toda decisión siempre “debe ser por unanimidad; somos cuatro hermanos y tenemos que estar de acuerdo; si hay alguien que tiene dudas, no lo hacemos. No hemos pensado en eso”.

Sin embargo, Jiménez Trejo espera que en algún momento los publiquen: “Hay muchos poemas que no vamos a conocer. Esperemos que sus hijos se animen a revisarlos. Hay que animarlos”.

La obra inédita de Jaime Sabines no son lo único que atesora su familia; también está el importante archivo que incluye cartas, manuscritos, documentos y fotos. Judith Sabines adelantó que planean digitalizarlo para cederlo.

“Vamos a donar el archivo, pero antes que nada queremos digitalizar todo para quedarnos con una copia; todavía no sabemos a qué universidad o a qué institución, pero es nuestro proyecto para que quede bien cuidado”, contó.

Sobre si sus deseos son que el acervo se quede en México, respondió: “No sabemos todavía, no lo hemos decidido”.

“Ganó la batalla, se convirtió en un poeta universal”

› Por Adriana Góchez

“Jaime Sabines se convirtió en un poeta universal; su poesía quedará por los siglos de los siglos”, dijo convencida a La Razón la periodista Pilar Jiménez Trejo, quien desde los 19 años hasta la fecha se ha dedicado a estudiar la vida y obra del autor de “Los amorosos”.

El poeta nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se convirtió en un autor universal, “al descubrir esa poesía conversacional, esa forma de hablarle al lector de tú a tú, de conversar con él al oído”, apuntó Jiménez Trejo.

Ahora que se conmemora el centenario de su nacimiento, el próximo 25 de marzo, la periodista señaló que se reafirma la vigencia de Jaime Sabines.

“No estamos celebrando un aniversario más, estamos festejando a un poeta que es universal, porque su obra ya lo es; ahora lo vemos con las traducciones que hay, con la emoción que crea no solamente en la poesía mexicana, latinoamericana o hispanoamericana, sino universal. Ha sido traducido al checo, al escandinavo, al noruego, al árabe, el idioma que habló su padre”, compartió.

EL AUTOR de “Los amorosos”, en una imagen de archivo. ı Foto: CNL/INBAL

El Dato: El 2014, al conmemorarse el centenario de Octavio Paz, se organizó un homenaje en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Pilar Jiménez Trejo se acercó por primera vez a Jaime Sabines en 1988, cuando ella tenía 19 años y el poeta era diputado. Lo fue a buscar para entrevistarlo y ahí comenzó un proyecto que le llevaría una década de conversaciones con el autor de “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”.

En ese largo tiempo que lo trató, lo entrevistó y viajó a donde el poeta fuera, ya sea a la FIL Guadalajara o a Quebec, Canadá o Nueva York, Estados Unidos. Recopiló otras entrevistas y críticas literarias. Fue así como Pilar Jiménez Trejo fue descubriendo la importancia que tendría el legado de Sabines.

“Descubrí que era un ser único, un creador que iba a pasar a la eternidad. Quizá no lo advertía tan claramente por mi juventud y mi cercanía con él, pero sí me daba cuenta de que era un personaje que no era común, porque su sabiduría y conocimiento de la vida y de la condición humana, del amor, del paso del tiempo, su forma de entender a la muerte, a la vida, renacer cada día, era como la de los grandes filósofos, los grandes creadores”, puntualizó.

Pilar Jiménez Trejo también pudo comprender la complejidad en la obra de Sabines, aunque a veces se considere que es sencilla.

“A lo mejor se dice: La poesía de Sabines es muy sencilla, muy fácil, pero no es una poesía sencilla ni fácil, es la poesía de un hombre muy profesional, que conocía bien las entrañas de la poesía, la métrica. Ese conocimiento tan profundo que tenía le permitió escribir esos versos en los que crea todo un universo”, destacó.

A unos días de que se cumplan los 100 años del nacimiento de Jaime Sabines, Pilar Jiménez Trejo celebró que en el estado de Chiapas “haya una organización tremenda” en la que hay “una fiesta alrededor” del poeta. Sin embargo, lamentó que a nivel federal no haya un magno homenaje.

“A nivel federal no hay algo tan grande, pero creo que en estos años nos hemos acostumbrado a que sus intereses culturales van hacia otros rumbos. Veo que se han vuelto youtubers los secretarios de Cultura.

“Sin embargo, como decía Jaime Sabines, la poesía es de todos, sin hacer un juego al gobierno actual; la poesía es del peatón. La gente se ha sumado desde distintas trincheras; quizá les convendría, si el gobierno fuera más avezado, sumarse a este homenaje”, expresó Pilar Jiménez Trejo.

SE UNEN PARA CELEBRARLO ı Foto: Especial