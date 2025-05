Buscan crear museo para tres mil piezas de Chalcatzingo

En Jantetelco, Morelos

C asi un año después de la recuperación del Monumento 9 o Portal del Inframundo, arqueólogos buscan crear un museo que albergue tres mil piezas que conforman el acervo de Chalcatzingo, incluida la enorme escultura repatriada que salió del país ilegalmente hace 60 años.

Para el inmueble necesitarán 20 millones de pesos y, una vez que esté listo, solicitarán al Museo Nacional de Antropología, de la Ciudad de México, y al Palacio de Cortés, de Morelos, que devuelvan las figuras que son originarias de este poblado con herencia olmeca, afirmó a La Razón Carolina Meza Rodríguez, responsable de la Zona Arqueológica y del Museo de Chalcatzingo.

“El logro de la repatriación del Monumento 9 es infinito, no ha habido otro de esa importancia, porque la mayoría de las recuperaciones se da porque la gente lo regresa; aquí le hicieron manita de puerco a los dueños, hubo una cuestión legal. Ahora estamos dispuestos para el siguiente paso, construirle un museo digno, donde se pueda albergar el acervo que tenemos de Chalcatzingo”, dijo Meza Rodríguez.

EL Dato: Antes de que el monolito de filiación olmeca llegara a Chalcatzingo, era resguardado en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, en Cuernavaca, Morelos.

Por ahora, el Monumento 9 se exhibe en el museo de sitio de Chalcatzingo, en Jantetelco, Morelos, acompañado de piezas que se han recuperado en labores de salvamento o que regresó gente de la comunidad que las tenía en sus predios. Sin embargo, lo que actualmente se expone ahí “es el cinco por ciento de lo que hay; tenemos un acervo restaurado listo para ser exhibido y para acompañar al Monumento 9”.

De acuerdo con la arqueóloga, 90 por ciento de las tres mil piezas que conforman la colección de Chalcatzingo fue hallado “por excavación, salvamento y rescate arqueológico y 10 por ciento se ha devuelto”.

“Actualmente están en un edificio llamado Unidad de Investigación de la zona arqueológica, ahí guardamos todo el acervo”, añadió, y agregó que para construir el nuevo museo, el “estimado es de 20 millones de pesos”.

Una vez que esté listo el inmueble y se tengan las condiciones adecuadas, pedirán que dos museos regresen piezas que pertenecen a Chalcatzingo.

Figura que refleja la cosmovisión dual prehispánica. Fotos|Adriana Góchez|La Razón

“Ahorita estamos en la búsqueda de que los otros museos, el Palacio de Cortés (Museo Regional de los Pueblos de Morelos) y el Museo Nacional de Antropología, nos devuelvan algunas de las piezas de Chalcatzingo, vamos a ver qué se puede. Ya tenemos la lista por la que vamos a ir. Con apoyo de las autoridades vamos a buscar el regreso de las piezas que no están aquí porque no había condiciones para tenerlas en su momento, estamos por generar las condiciones para que regresen. No es tan sencillo que devuelvan una pieza; ya tuvimos la experiencia (del Monumento 9), tardamos 18 años”, dijo.

Carolina Meza Rodríguez también dio a conocer que actualmente trabajan en el expediente para solicitar que Chalcatzingo sea incluido en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

“Queremos meter a Chalcatzingo a la lista de Patrimonio Mundial, que la UNESCO lo reconozca. El expediente de postulación ya lo empezamos una vez que llegó la pieza. En el expediente se le está haciendo la petición a nuestro director Diego Prieto (titular del INAH), la comunidad está muy interesada”, comentó la arqueóloga.

Ambos proyectos, el del museo y el del expediente, han sido a partir de lo que ha generado el retorno del Monumento 9 a Chalcatzingo.

“La sensación de la llegada de la pieza, no he vivido eso en los más de 20 años que llevo en Chalcatzingo, fue como si llegara el santo patrono del pueblo. Todo el mundo lo vitoreaba, era una emoción incalculable, todos lo querían ver, fue muy bonito. Fue una procesión desde el panteón hasta la entrada del pueblo, unos adelante y otros detrás del camión que traía la pieza. Ni cuando es la fiesta de San Mateo se reúne tanta gente”, contó sobre aquel 12 de febrero cuando la pieza, también conocida como Monstruo de la Tierra, fue trasladada a la comunidad ubicada en el municipio de Jantetelco, Morelos.

Un fragmento de estela con relieves que se expone. Fotos|Adriana Góchez|La Razón

Cuentan odisea para repatriación

La travesía que implicó recuperar el Monolito 9 o Portal al Inframundo, que fue sustraído de manera ilegal hace 60 años, se cuenta en el documental El portal al Inframundo o El monstruo de la Tierra, producido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El filme, que tuvo su premier el pasado viernes en la plaza principal de Chalcatzingo, hace un repaso desde cómo recuerdan la pieza algunos de sus pobladores que conocían del monolito antes de ser sacado de la comunidad, las exposiciones que hubo en Estados Unidos que incluyeron la escultura, hasta la lucha legal que emprendió México para su recuperación y su retorno al poblado.

“La pieza sale porque José Luis Franco llega a Chalcatzingo entre 1958 y 1962, compra el monumento, le da cierta cantidad al campesino que era dueño de las tierras, y luego se lo vende a William Spratling en Taxco, él lo saca del país y lo vende en Estados Unidos”, explicó Carolina Meza Rodríguez, responsable de la Zona Arqueológica y del Museo de Chalcatzingo.

Se cree que en 1990 el Munson-William Proctor Arts Institute vendió la pieza y fue adquirida por un coleccionista privado, quien al momento de la intervención de la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Manhattan la tenía en una bodega de arte embalada y ya la ofrecía en 14 millones de dólares en el mercado negro.