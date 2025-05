Arturo Chacón-Cruz: mi carrera ha sido como un blue chip

El tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz, quien hace unos días hizo historia al convertirse en el primero en lograr un bis en el Palacio de Bellas Artes como el Duque de Mantua en Rigoletto, afirma que sus 25 años de carrera han sido como un blue chip, aquellas empresas sólidas financieramente y con ganancias estables, pues ha tenido un crecimiento paulatino; el éxito no le llegó de golpe.

“Mi carrera no es una como de estas que de repente salen meteóricas el primer año y están en todos los teatros. Fue de verdad, paulatina; si estuviera en el mercado de valores, hubiera sido una de estas acciones que llaman blue chips. Una carrera con cada paso programado, con estudio, con disciplina, con amor hacia lo que hago, hacia la gente que me rodea”, compartió ayer en conferencia de prensa.

Para celebrar sus 25 años de trayectoria, Arturo Chacón-Cruz alista un recital el 8 de junio en el Palacio de Bellas Artes a las 17:00 horas, que incluirá arias de su destacado repertorio y temas emblemáticos de la música latinoamericana y mexicana.

“Hay veces que sólo de pensarlo me dan ganas de llorar, por tener la oportunidad de venir a México donde todo empezó. Cuando salí de Hermosillo, le dije a mi papá: ‘Yo voy a cantar un día en Bellas Artes’, y me comentó: ‘Hijito, no te pongas metas tan altas’. Veinticinco años después, poder celebrar aquí donde era mi sueño cantar y donde se volvió mi casa, me hace sentir conmovido, honradísimo. Vamos a tener un programa curado especialmente para el público mexicano”, expresó en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes.

Detalló que el recital comenzará “fuerte” con el aria “Nessun dorma”, de la ópera Turandot, de Puccini, para después llegar a las arias de Carmen, de Bizet; luego a Manon, de Puccini y “Oh figli... Ah la paterna mano”, de Macbeth, de Verdi. Dando paso después a la música latinoamericana con temas como “Paloma querida”, de José Alfredo Jiménez, y “Solamente una vez”, de Agustín Lara, entre otros más.

“Turandot la debuté hace unos años; he tenido mucho éxito. De hecho, esa misma aria se hizo viral el año pasado en redes sociales. Quise empezar con eso, porque tuvimos millones y millones de clics con esa aria en México; sé que el público la aprecia mucho. Después, Carmen es una de las obras que más canto”, explicó.

La presentación de Arturo Chacón-Cruz será después del éxito que ha tenido en la nueva producción de Rigoletto de la Compañía Nacional de Ópera, en la cual el pasado jueves logró hacer un bis en el aria “La donna è mobile”. Sobre ese momento, el tenor compartió: “No me había sucedido jamás en México”.

“Era una muralla de sonido, de emociones que me golpeó en el escenario. Hasta volteé a ver a mis colegas como diciendo ‘¿qué está pasando?’. Tengo que confesar que dije: ‘Diosito, ¿voy a poder hacer dos veces esto que ya estaba difícil a la primera?’. Me sentí muy honrado, poder ser el primer Duque en hacer bis; ya queda un poquito de legado para las generaciones próximas”, externó el tenor que en la gala estará acompañado de la dirección concertadora de Gaetano Lo Coco y la dirección del coro de Rodrigo Cadet.

SE ENFRENTARÁ A IL TABARRO. Dentro de seis meses, el tenor mexicano tendrá un gran reto: debutar en la ópera de Puccini Il Tabarro. “Es muy interesante, pero es una de esas óperas que tienes que pensar, no es como comerte un gansito. Puccini se inspiró en Dante, está el infierno, el purgatorio y el cielo. Canto el infierno y el cielo, tengo más de un año estudiándolo”, dijo a La Razón.

Explicó que no está acostumbrado a este tipo de repertorio, por lo que será un reto: “No es lo que canto típicamente; está escrito para sonar un poquito demoníaco. Me tengo que convencer de no cantarlo con la voz solar que busco siempre”.

Gala con Arturo Chacón-Cruz

Cuándo: 8 de junio

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Horario: 17:00 horas

Localidades: de $600 a $2,000 (ya están a la venta)