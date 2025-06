Cierran museos del INAH por falta de personal de seguridad

Diversos museos que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cerraron este martes por falta de personal de seguridad, algunos sin fecha de reapertura.

Entre los recintos se encuentran el Museo Nacional de Antropología —el más visitado del país—, el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, el Nacional de las Intervenciones, el de El Carmen y la Galería de Historia Museo del Caracol.

Los anuncios de cierre de los museos, ya sea en las puertas de los recintos o en redes sociales sorprendieron y ocurrieron luego de que el pasado lunes el INAH informara que prescindió de los servicios de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México en los inmuebles del instituto ubicados en la zona metropolitana del valle de México. En su lugar, prestarán el servicio las empresas SSS Asistencia y Supervisión, S.A. DE C.V y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, S.A. DE C.V.

Museo Nacional de las Intervenciones, sin fecha de reapertura

En el Museo Nacional de las Intervenciones, personal informó a La Razón que no había fecha de reapertura, pues era una situación que rebasa el recinto ubicado en Coyoacán, en la Ciudad de México.

“Desafortunadamente es una situación que nos sobrepasa, es más del lado del instituto [INAH]. No depende tanto de nuestro museo o incluso de museos compañeros que ya están haciendo sus respectivos anuncios (de cierre). No podemos asegurar una fecha; puede haber intermitencias. A lo mejor mañana estamos abiertos o no; se va a estar determinando casi al día. Nos disculpamos por las molestias que esto pueda ocasionar”, explicó.

Sobre el motivo del cierre del museo, el personal indicó que es debido a que no está garantizada la seguridad del patrimonio que resguarda el inmueble.

“Principalmente es una cuestión de seguridad para el patrimonio, los visitantes, ya que queremos proveer el mejor servicio y por el momento muchos recintos del INAH no pueden brindar esa garantía, ante cualquier emergencia es mejor que no podamos abrir al público” Personal del Museo Nacional de las Intervenciones



ENAH, preocupada por falta de personal de seguridad

Por su parte, en una asamblea que organizó la comunidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que también es parte del INAH, trabajadores y estudiantes externaron su preocupación sobre la falta de personal de seguridad.

“Nos han estado llegando mensajes de que se están cerrando museos y zonas arqueológicas debido a que hay tres, cinco elementos que no cubren las necesidades de antes, se está cerrando el Museo Nacional de Antropología, el del Castillo de Chapultepec, el del Carmen, el de las Intervenciones.

“Lo que quiere el INAH es que haya menos seguridad por cuestiones de financiamiento, cosa que no se ha avisado a la escuela, museo o zona arqueológica hasta el día de ayer, lo sabían desde el viernes, porque resguardaron las instalaciones”, dijo uno de los trabajadores que participó en la asamblea.

