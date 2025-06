Guillermo Arriaga: Abordo los vicios e integridades de Estados Unidos

El cineasta, guionista y narrador Guillermo Arriaga (Ciudad de México, 1958) —Premio Alfaguara de Novela 2020 por Salvar el fuego— publica El hombre (Alfaguara, 2025): una fábula narrada por diferentes voces que se sumerge en el azaroso siglo XIX americano en que la presencia de criminales, indios, esclavos y mexicanos son figuras determinantes en la crónica del nacimiento y ascenso del señorío sangriento de Henry Lloyd, un enigmático personaje que logra una grandiosa fortuna mediante el saqueo, el asesinato e invasión de tierras.

La vida del brutal Henry Lloyd y, asimismo, la de Jack Barley, quien a los 11 años de edad asesina a uno de sus amigos. Presencia de dos esclavos, de un joven mexicano que se enfrenta a los apaches en un espacio de violentos índices. El lector tiene una ambiciosa novela que explora en las raíces del capitalismo, la conformación de Estados Unidos, la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, los conflictos beligerantes entre apaches, mexicanos y texanos, y la lacerante esclavitud.

“Esta novela me venía rondando en la cabeza desde hace más de veinte años. Abordo los vicios e integridades de Estados Unidos. Me pregunto siempre, ¿cómo se convirtió en potencia mundial en un lapso tan breve? Me llama la atención la prosperidad de Texas. Cómo sucedió esa detonación de capital, cómo hicieron posible tan colosal desarrollo. Exploro en circunstancias y épocas bárbaras a través de los actos de un personaje, Henry Lloyd, que trastocó el destino de generaciones hasta nuestros días”, dijo a La Razón Guillermo Arriaga.

¿Novela coral desde el punto de vista lingüístico? Está configurada en una narración de seis voces entrecruzadas cada una con su sintaxis, eventualidad y tono. Dos personajes utilizan el inglés en forma muy refinada, James y Virginia, educados en el sur estadounidense. Hay otro personaje, Rodrigo, que es un ranchero mexicano, a quien lo pongo a hablar como los campesinos de Coahuila, pero sólo con palabras del siglo XIX. Jeremiah no quiere hablar el idioma de los esclavistas, el inglés. Otro, no utiliza puntuación en un monólogo muy seductor. Organizar sintácticamente cada voz fue un reto en el propósito de que cada voz fuera identificada por el lector.

¿Cuáles fueron los desafíos en la escritura del libro El hombre? La organización, la estructura. Cuando estoy enfrascado en una historia, me dejo llevar por ella: quien tiene la última palabra es la obra. En esta novela cuando di con la distribución organizativa de la trama y me di cuenta que serían seis voces, vino entonces la búsqueda de la cadencia de cada voz, de una puntuación y una terminología del habla de cada personaje.

¿Orfandad, intimidaciones y golpes? La orfandad define a algunos de los personajes, quienes nunca conocieron a sus padres. Otros fueron arrancados de sus tierras de nacimiento y sometidos a la esclavitud. Hay en ellos una frustración por la pérdida de identidad. He escrito una novela en que se entretejen heridas, transgresiones y crueldades a partir de una profunda reflexión sobre la identidad y el destino.

¿Incursión en episodios de la guerra entre México y EU? Me interesaba narrar momentos de esos conflictos que no han sido abordados en la literatura mexicana con frecuencia y también la relación con los apaches. Quise presentar personajes que vivieron ataques de los apaches. Hay mucho que decir de las batallas entre mexicanos, apaches y texanos.

¿Quién es Henry Lloyd? Uno de los personajes más fascinantes que he abordado, un hombre que a base de sangre y fuego cimenta un patrimonio caudaloso a mediados del siglo XIX en un espacio geográfico crudo y desértico. Junto con su ejército de esclavos libertos y sus dos hijos mulatos invade tierras, despoja y mata para levantar su imperio. A partir de su figura hago una revisión de cómo el capitalismo se erigió en Estados Unidos y el norte de México.

¿Novela ambiciosa y compleja? Cuando escribo no pienso mucho en esas cosas. Lo complejo quizás se sustenta en que en cada libro me propongo una renovación. Busco siempre el riesgo discursivo para no aburrir a los lectores. Lo ambicioso se justifica porque pienso que quien lee es una persona perspicaz capaz de hacerse cómplice de mis osadas propuestas.

¿Influencias literarias? Tolstói, Dostoievski, Turguénev, Chéjov. Pero, sobre todo, Faulkner, Juan Rulfo y Martín Luis Guzmán en la escritura de esta novela.

El Hombre Autor: Guillermo Arriaga Género: Novela Editorial: Alfaguara, 2025 ı Foto: Especial