Festejo agridulce del Princesa de Asturias por cierre de Antropología

El cierre del Museo Nacional de Antropología (MNA) por falta de personal de seguridad opacó ayer el Premio Princesa de Asturias de la Concordia con el que fue galardonado el recinto, pues turistas nacionales e internacionales se iban entre desconcertados, tristes y desilusionados por no poder ingresar al inmueble.

Desde temprana hora comenzaron a llegar visitantes del interior de la República Mexicana, pero también de países como Estados Unidos, Corea, Paraguay, Argentina, Inglaterra y España. Al ver el letrero que decía “Por causas ajenas a los trabajadores y autoridades del museo, este recinto permanece cerrado hasta nuevo aviso”, preguntaban los motivos y se iban sin respuestas sobre cuándo podrían volver.

El Dato: A partir de 1972, con la Ley Federal sobre Monumentos, sus colecciones se nutren de piezas de proyectos arqueológicos del INAH y de la repatriación de otras en el extranjero.

“Estoy frustrada, porque es la tercera vez que venimos, venimos el lunes, ayer una hora después de que hubiera cerrado. Dijeron que hoy estaría solucionado el tema y hemos encontrado la misma situación. Hoy le han dado el Princesa de Asturias, he preguntado, ¿les conceden un premio, hoy por casualidad estaría abierto?, no ha contestado nadie. Que al menos informen en redes”, contó a La Razón Margarita, de Madrid.

El Princesa de Asturias de la Concordia fue otorgado al Museo Nacional de Antropología por ser “heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad que, al mismo tiempo, expresa las señas de identidad de una gran nación en las que su gente se reconoce”, según el acta del jurado del prestigioso galardón.

Para el director del MNA, Antonio Saborit, este reconocimiento es un motivo de orgullo al trabajo que se ha hecho desde los proyectos que antecedieron a la construcción del inmueble, pasando por su edificación y llegando hasta hoy que recibe a millones de visitantes.

El Tip: el museo también alberga exposiciones temporales, la última fue la dedicada al fotógrafo Sebastião Salgado.

“Para el museo es un enorme honor recibir este reconocimiento, es de la mayor importancia. Piensas de inmediato que distingue el trabajo de todos y todas las personas que laboramos actualmente en él, pero también todas y todos las que trabajaron durante varias generaciones en la construcción de este espacio”, comentó en entrevista con La Razón Antonio Saborit.

Para el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, el galardón también era una forma de valorar el trabajo que ha hecho México para salvaguardar el patrimonio.

El premio “demuestra que México ha sido un país que ha estado orgulloso de su patrimonio, ha ido acentuando el reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación y, por lo tanto, la necesidad de mirar a las civilizaciones originarias, no sólo como cosa del pasado, sino también con un conjunto de valores, de saberes, de sensibilidades que se manifiestan en las culturas del presente, en nuestra diversidad contemporánea, lingüística, étnica, regional y de todo tipo. Un empeño que se manifiesta en uno de los más importantes museos del mundo. Se premia al museo, pero también al INAH y a las culturas de México”, dijo Diego Prieto en entrevista con La Razón.

Lo que tendría que ser una magna celebración, ayer mantuvo, por una parte, al director del museo dando un mensaje ante los trabajadores del recinto en el Auditorio Jaime Torres Bodet sobre la importancia del reconocimiento; y afuera, a empleados sindicalizados hablando de las problemáticas que enfrenta el recinto.

Una familia caminando hacia el inmueble en la mañana. Fotos›Armando Armenta›La Razón

El lunes, el INAH informó que prescindió de la Policía Auxiliar de la CDMX y contrató por licitación a SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V. y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, S.A. de C.V. La primera, encargada de los recintos en la CDMX.

“No hay suficiente personal para resguardar el patrimonio. El primer día, un ejemplo, de 51 personas que tenían que venir, llegaron seis. Ayer (martes) se abrieron tantito tres salas y la gente tocando piezas, entrando con maletas, un desorden total, por eso decidimos cerrar para evitar riesgos”, dijo a La Razón un trabajador que se encontraba afuera del museo.

Según los empleados sindicalizados, la nueva empresa no cumplía con los requerimientos para proteger el acervo del museo. “No podemos dejar nuestras instalaciones en manos de gente inexperta, que está acostumbrada a tratar a la gente de los centros comerciales, de las empresas, de los negocios”, dijo otro trabajador.

Diego Prieto aseguró la noche de ayer a La Razón que hoy reabre el recinto. “Estamos determinados a que se abran los museos que atiende el INAH y, muy especialmente, el Museo Nacional de Antropología, porque hay que ir a verlo, la gente querrá ir a refrendar el orgullo de lo nuestro, yendo al museo ahora premiado”, dijo.

El Museo Nacional de Antropología es el más importante del país y es un referente para América Latina, no sólo por su arquitectura concebida por Pedro Ramírez Vázquez, sino por su colección de 250 mil piezas de todo México, de las cuales se exhiben alrededor de ocho mil, entre éstas los impresionantes monolitos de la diosa Coatlicue y la Piedra del Sol, además de la lápida, el ajuar y la máscara de jade de la tumba del emperador maya Pakal, la máscara del dios Murciélago y la vasija mono de obsidiana.

La Fundación Princesa de Asturias destacó que el MNA es un “espacio de reflexión sobre la herencia indígena de la nación mexicana, está considerado uno de los museos más importantes de Latinoamérica y un referente global en el estudio de la humanidad, debido a su compromiso con la divulgación, la investigación y la preservación del patrimonio cultural”.

Un grupo de bachillerato no pudo ingresar al recinto. Fotos›Armando Armenta›La Razón

Al respecto, el director del museo, Antonio Saborit, resaltó: “Lo que ha distinguido a este museo está fincado en ideas, proyecciones de quienes nos precedieron, que imaginaron un museo a la altura de las colecciones que se habían logrado reunir en el Museo Nacional, las colecciones arqueológicas y etnográficas.

“Además, llegaron a imaginar un museo ubicado en la misma zona en la que floreció una de las culturas que recoge y celebra este espacio en su interior. Una de las dos culturas originales del continente americano, aparte de la andina, que en su interior despliega la riqueza, la variedad, la diversidad de las culturas que florecieron en el territorio que conocemos como Mesoamérica, ésa es una singularidad, vas a encontrar pocos, sino que ninguno, acaso Egipto”, comentó.

El historiador remarcó la relación que tiene el museo con sus visitantes, especialmente los mexicanos, quienes hallan en este espacio gran parte de su identidad.

“El museo ha puesto su parte en la elaboración de una serie de sentimientos y saberes que tiene que ver con lo que algunos llaman la identidad, nuestra identidad.

“El año pasado recibió en números redondos, tres millones 700 mil visitantes, lo que resulta realmente extraordinario es que todos y cada uno de ellos construyen una relación íntima, personal con el museo, cada uno tiene un motivo especial y único en su relación con este espacio, cada vez que lo visitan refrendan este vínculo, esta relación. Desde luego salen, espero, con más preguntas que respuestas, que son las que los hacen volver meses después a recorrer sus salas”, explicó.

Con este premio, Antonio Saborit espera abonar para que el Museo Nacional de Antropología siga siendo un espacio de encuentro y de construcción de saberes.

“Sucede un poco con este importante reconocimiento, lo que ocurre con el número creciente de visitantes, ¿a qué se debe?, no lo sabemos, pero hay que seguirlo haciendo, porque parece que ése es el camino para redondear este espacio como una caja de resonancia, como un punto de encuentro, como un espacio que construye continuamente saberes, como un espacio de la mayor relevancia para entender nuestro pasado y ensayar nuevas lecturas para ese pasado, un espacio para recrearnos, reinventarnos en muchos sentidos, entre los cuales la estética juega un valor y la historia, por supuesto”, finalizó el director del museo.

Con información de Armando Armenta

Diego Prieto: Se relevará a la empresa por incumplimiento

› Por Adriana Góchez

Por incumplir con la seguridad adecuada en los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la empresa SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., será relevada de estos inmuebles, entre ellos el Nacional de Antropología e Historia y el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, aseguró la noche de ayer en entrevista con La Razón, Diego Prieto, director de la dependencia federal.

“Hubo un incumplimiento. Ayer (martes) nos aseguró la empresa que iba a tener los elementos suficientes y no fue cierto, por lo tanto, la determinación es que en todos estos espacios donde hubo incumplimiento, tendremos que relevar a esta empresa, tenemos la legitimación, porque es posible establecer sanciones, que van desde la cancelación parcial o general de servicios hasta la rescisión de contratos, todo eso jurídicamente se va a resolver”, dijo.

El director del INAH aseguró que hoy abrirán los museos Nacional de Antropología, el Nacional de Historia, el Nacional de las Intervenciones y el del Templo Mayor con apoyo de personal de los gobiernos de la Ciudad de México y Federal.

“Mañana (jueves) los museos con mayor afluencia de visitantes van a estar atendidos con una corporación pública que estoy a punto de confirmar. Ya tenemos un dispositivo para que mañana esté atendida la seguridad de vigilancia con elementos del INAH y de las corporaciones públicas que ya invitamos”, prometió.

Vista del Museo Nacional de Historia, el año pasado. Foto›Carlos Mora

¿De qué dependencias serán los elementos que los apoyarán para reabrir? Estamos en principio con el Gobierno de la Ciudad de México, y si es necesario entraría en refuerzo el Sistema de Protección Federal, como lo señaló la Presidenta (Claudia Sheinbaum) en la mañana, vamos a buscar que haya corporaciones de orden público y eso me lo van a confirmar en los minutos y horas posteriores. Lo más accesible sería restablecer los servicios que nos venía otorgando la Policía Auxiliar, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Pablo Vázquez, quien forma parte del equipo de Clara Brugada.

¿Este personal de seguridad operará de manera permanente o en lo que buscan otra empresa? Esperamos que no sólo sea permanente, sino progresivo, es decir, que podamos restablecer la presencia de corporaciones de orden público, ya iremos analizando, pero por ahora estamos priorizando los espacios que le mencioné, no podemos no tenerlos abiertos el día 5 de junio.

¿La compañía contratada por licitación qué experiencia tenía en seguridad de recintos culturales? Ellos han venido prestando servicios este año con el INBAL, hoy también platiqué con la directora del INBAL (Alejandra de la Paz) y ella me refiere que también ha tenido algunos incumplimientos, que yo no estaba enterado con anterioridad. Necesitamos que estas compañías se hagan cargo de ser responsables, que no se echen a cuestas tareas para las cuales no están suficientemente preparadas. Em este caso sí creo que hubo un error de cálculo, en el papel nos presentaron todo muy bien, todo magnífico, todo maravilloso, todo ajustado a los términos del anexo que acompañó la licitación pública, pero ya en el terreno, ya mostraron que no habían obrado plenamente con verdad.

¿La empresa les detalló cómo iba a ser la logística de incorporación a los recintos del INAH? Me reuní con ellos el lunes, me afirmaron que no era tan complicado, porque es un día que los museos del INAH quedan cerrados. El lunes empezamos a ver fallas, se lo planteamos a la empresa, me aseguraron que se restablecería el servicio a plenitud y revisaríamos centro por centro el martes, cosa que no ocurrió. El martes, por eso anuncié que la empresa tenía ese compromiso, dijeron que estarían en condiciones de prestar el servicio indispensable para el día de hoy (miércoles), hubo fallas.

¿Tenían capacidad para abrir los museos? En alguna medida sí teníamos el nivel de fuerza y elementos para abrir parcialmente, lo habíamos acordado con las organizaciones sindicales, pero decidieron insistir que fuéramos relevando a dicha empresa, no quisimos confrontar con la base trabajadora, aun cuando nuestra postura era abrir todos estos recintos de manera parcial. Ellos insistieron en su postura, en alguna medida tenían argumentos, entiendo que la autoridad tiene que estar atenta a lo que plantea la base trabajadora, son gente comprometida, hay que escucharlos aunque en algún momento dado pudieron haber exagerado el tema de su protesta, pero no importa, en el INAH sabemos que todo está sujeto a la revisión, a la polémica, al intercambio, siempre estamos abiertos al cuestionamiento, a la crítica y la autocrítica.

¿Cuál es el presupuesto que destina el INAH al área de seguridad y vigilancia? En lo que tenemos presupuestal, de junio a diciembre, sólo en la Ciudad de México son 80 millones de pesos, probablemente tengamos para atender la recomendación de la Presidenta de la República, aplicar un poco más de recursos.