Indigna destrucción de Ciudad de las Artes de Nayarit para hacer estadio

La destrucción de la Ciudad de las Artes de Tepic, Nayarit, para construir el nuevo estadio de futbol Nicolás Álvarez Ortega ha generado una ola de indignación y protestas. Gestores culturales y artistas interpondrán un amparo indirecto colectivo a más tardar el próximo jueves, para pedir la suspensión inmediata de las obras con el fin de evitar que demuelan también las escuelas superiores de música y danza donde estudian 580 alumnos, además de solicitar la restitución de los espacios derribados, informaron ayer en conferencia de prensa.

Vista de la demolición.

“Lo que ya se demolió es el foro abierto, la gradería, un área de baños y el skate park. Se está peleando para detener la demolición de las escuelas de música y danza. Hoy por la mañana estaban sacando los instrumentos (musicales de la escuela) en camionetas, pero no se sabe a dónde las van a llevar”, aseguró Aidé Partida, artista y gestora cultural.

Hasta el momento, se ha demolido 70 por ciento de la Ciudad de las Artes, de acuerdo con Héctor Rodríguez, músico, cantautor y gestor cultural. Los inconformes buscan que, en vez de construir un estadio de futbol, se invierta más en cultura, pues aunque este lugar se inauguró en 2011, quedó inconcluso y ahora se quiere destruir sin ninguna planeación.

Maquinaria al derrumbar el centro.

“Mucha gente usaba ese espacio. Cuando el estado te cerraba espacios, acudías acá. Se ha puesto el discurso de que estaba en el abandono, pero puedo decir que no es así, hemos intentado activar el lugar, hemos llevado eventos, como el Festival Amado Nervo”, dijo Héctor Rodríguez.

El nuevo estadio Nicolás Álvarez Ortega tendrá una inversión total de 300 millones de pesos y se espera que reciba a más de 12 mil aficionados, de acuerdo con el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, quien además aseguró que se prevé que quede concluido a finales de este año o en el primer semestre de 2026.

Una guitarrista se manifestó.

El proyecto ha sido rechazado por parte de la comunidad nayarita, no sólo por la destrucción de la Ciudad de las Artes, sino por el impacto ambiental que tendrá el estadio. Además, se ha considerado un retroceso para la entidad que sólo cuenta con 14 casas y centros culturales, según datos del Inegi de 2024.

El nuevo estadio de futbol está proyectado para tener área comercial, tribunas, 64 palcos, taquillas, un área de convivencia e instalaciones para la Escuela de Música.

“Lo que está pasando en Nayarit empaña por completo el acento que quiere poner la Secretaría de Cultura en la política de este sexenio, que la cultura es un derecho. Se quiere poner en la política que la educación artística es para todos, pero esta demolición destruye la política cultural de este sexenio que apenas va empezando”, comentó Carlos Lara, socio administrador del despacho Artículo 27, que junto con colectivos ciudadanos, presentará el amparo para frenar la demolición.

Por ahora, el futuro de los alumnos es incierto, pues aunque se ha planteado trasladarlos a un Cedart de Bellavista o a Ciudad del Valle, no son opciones. De ésta última, el gobernador ha dicho que es una nueva sede de las artes. “En Ciudad del Valle, la sede no es nueva, es un edificio pequeño, de un piso en una esquina donde están las instalaciones de un Cedart por la mañana y por la tarde se usan para la Escuela Estatal de Bellas Artes, hubo una reestructuración, pero ahí no cabe la escuela de música y de danza”, indicó Aidé Partida.