Karola de la Cuesta transforma el dolor y el horror en propósito

Sentí en el corazón la necesidad de compartir mi historia”. Con esta frase, Karola de la Cuesta resume el impulso que la llevó a escribir Fe, amor y trata de personas, un libro donde no sólo narra lo vivido en la red coercitiva de Sergio Andrade, sino que ofrece una herramienta de sanación para otras personas sobrevivientes.

Después de años de silencio, Karola habla con la serenidad de quien ha hecho las paces con su pasado y con la fuerza de quien decidió que su dolor tendría un propósito. “Mucha gente que sabe lo que hago se me acerca a contarme su experiencia, personas que jamás le han contado a nadie lo que vivieron. Eso me motivó: espero que al leer mi historia, otras puedan empezar a perder el miedo”, comparte en entrevista con La Razón.

El Dato: Karola y sus hermanas Katia y Karla, sufrieron abusos a manos del productor Sergio Andrade entre la década de los 90 y el 2000.

El libro —también disponible en inglés como Faith, love and human trafficking— no es sólo un testimonio. Es una declaración de vida. “Fue un proceso larguísimo.

Lo que me salvó fue el amor de mi familia y de mis hijos. El amor y la fe me hicieron entender que lo que viví no podía ser mi destino”, dijo Karola con convicción.

A través de estas páginas, Karola denuncia y acompaña a quienes han experimentado este tipo de abusos. “Aunque les ofreciera ayuda psicológica, muchas personas nunca le han contado a nadie lo que vivieron. Imagina cargar con eso toda una vida. Por eso, esto es más que un libro. Es una llave para abrir puertas cerradas por el miedo”, explicó.

ACTIVISMO DESDE LA HERIDA Y LA ESPERANZA. Hoy, Karola de la Cuesta no sólo levanta la voz: también actúa. Al frente de la ONG Kaleido, con sede en Estados Unidos, trabaja en la prevención y combate de la trata de personas, especialmente en el acompañamiento a mujeres y niñas sobrevivientes. “Nos sentamos en mesas de trabajo con gobiernos, organizaciones, activistas… con tal de unir esfuerzos por un mundo más justo”, afirmó la también activista.

Lejos de definirse como una sobreviviente, Karola se presenta como mujer, madre, esposa y profesionista: “Tengo mi familia, mis amigos, mi trabajo en bienes raíces… Soy una mujer normal que decidió transformar el dolor en propósito”.

En su camino de sanación, mantiene una relación cercana con otras víctimas de esta red coercitiva que vivieron lo mismo.

“Nos queremos mucho. Las admiro profundamente. Marlene, Aline, mis hermanas y las otras chicas, son de las personas más luminosas que conozco. Compañeras de dolor, sí… pero ahora, amigas de felicidad”, dijo sobre su relación con otras sobrevivientes como Aline Hernández.

El libro Fe, amor y trata de personas está disponible en Amazon. Como un acto de generosidad, Karola decidió ofrecerlo en formato gratuito a través de Kindle Unlimited “para que nadie se quede sin leerlo”, expresó.

Con su testimonio, Karola de la Cuesta demuestra que es posible transformar el horror en luz. Eligió el amor por encima del odio, la verdad por encima del silencio, y la acción por encima del miedo.