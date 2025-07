Sonia Jiménez se retira de la CND con ĀTMAN

Después de 18 años de ser bailarina en la Compañía Nacional de Danza (CND), Sonia Jiménez se retira como intérprete con el programa de danza contemporánea ĀTMAN, en el que es una de las ejecutantes de On Time, de Yansi Méndez, y también muestra su faceta como coreógrafa con su última creación, Introversión, una obra con música de Arturo Márquez en la que aborda lo que ocurre emocionalmente en una persona, ese viaje interior que llega en momentos determinados.

Quería que esta despedida fuera especial y por eso, cuando se enteró del programa ĀTMAN, en el que seis coreógrafas presentan su propia obra de danza contemporánea, decidió retirarse mostrando estas dos facetas, la de bailarina y la de coreógrafa. Ésta última que ha venido desarrollando desde 2016 al interior de la CND, plasmando sus inquietudes creativas y a veces trayendo su poesía, como lo hizo en la pieza Junto al delirio en la compañía.

“Este programa con coreógrafas contemporáneas invitadas ya existía. Los roles que he desempeñado a lo largo de mi carrera son más en danza contemporánea y de carácter dentro del cuerpo de baile. Entonces dije: ‘Ya me quiero retirar con esto’, porque en primera, son coreógrafas que admiro mucho. Me adapté y dije: ‘Este programa es ideal para que yo me pueda ir’”, compartió a La Razón Sonia Jiménez.

ĀTMAN, que tendrá funciones del 11 al 13 de julio en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, incluye las piezas: Umbra, de Sofía Camacho; On Time, de Yansi Méndez; Gravity Groove, de Carla Segovia; y ĀTMAN, una trilogía que reúne los cuadros: Introversión, de Sonia Jiménez; Convergencia, de Jacqueline López, y L’umbra, de Michele Cutri. Piezas que desde diferente perspectiva reflexionan sobre la esencia humana.

Ahora que se despide como cuerpo de baile de la CND, Sonia Jiménez quiere seguirse desarrollando como coreógrafa y docente. En ésta última profesión en la que incursionó durante la dirección de Mario Galizzi. Aún no tiene un proyecto en concreto, pero le entusiasma vivir esta faceta y continuar aprendiendo y motivando su curiosidad.

“Todo bailarín tiene que llegar a este punto de saber que tiene que transicionar hacia otro lado. En este caso, yo todavía me quedo en el arte, porque quiero seguir mi carrera como coreógrafa, como maestra también. Y la danza sigue en mí, pero desde otra perspectiva”, externó la bailarina.

Sonia Jiménez no descartó seguir colaborando con la CND. “Me encantaría siempre seguir trabajando con la Compañía Nacional de Danza, pero hay una dirección artística que se encarga de tomar esas decisiones. Definitivamente ésa ya no es mi área”, dijo la bailarina, quien entre sus roles favoritos guarda con cariño a Lady Capuleto y la bruja de Blanca Nieves, además de su participación en la pieza Pájaro de fuego, de Maurice Béjart.

La pieza que bailará de Yansi Méndez aborda la pérdida del sentido, la existencia en el tiempo y cómo se puede ir encontrando un desenlace luminoso en la oscuridad.

“Tiene varios pasajes donde me gusta expresar en los cuerpos que han perdido de alguna forma el sentido de su existencia y cómo en el transcurso de toda la pieza generan un desenlace muy luminoso, que es encontrar el sentido para estar en el presente.

“Tiene pasajes un poco de oscuridad, en el sentido de hablar de la ruptura del ser humano. Hay un retrato de la automatización, cómo en los tiempos modernos a veces dejamos de escuchar nuestra esencia”, explicó a La Razón Yansi Méndez sobre la pieza en la que participan 10 intérpretes de la CND.

ĀTMAN

Cuándo: 11, 12 y 13 de julio

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Horarios: viernes 20:00 horas, sábado 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas