“Ganó la batalla, se convirtió en un poeta universal”

“Jaime Sabines se convirtió en un poeta universal; su poesía quedará por los siglos de los siglos”, dijo convencida a La Razón la periodista Pilar Jiménez Trejo, quien desde los 19 años hasta la fecha se ha dedicado a estudiar la vida y obra del autor de “Los amorosos”.

El poeta nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se convirtió en un autor universal, “al descubrir esa poesía conversacional, esa forma de hablarle al lector de tú a tú, de conversar con él al oído”, apuntó Jiménez Trejo.

Ahora que se conmemora el centenario de su nacimiento, el próximo 25 de marzo, la periodista señaló que se reafirma la vigencia de Jaime Sabines.

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“No estamos celebrando un aniversario más, estamos festejando a un poeta que es universal, porque su obra ya lo es; ahora lo vemos con las traducciones que hay, con la emoción que crea no solamente en la poesía mexicana, latinoamericana o hispanoamericana, sino universal. Ha sido traducido al checo, al escandinavo, al noruego, al árabe, el idioma que habló su padre”, compartió.

EL AUTOR de “Los amorosos”, en una imagen de archivo. ı Foto: CNL/INBAL

El Dato: El 2014, al conmemorarse el centenario de Octavio Paz, se organizó un homenaje en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Pilar Jiménez Trejo se acercó por primera vez a Jaime Sabines en 1988, cuando ella tenía 19 años y el poeta era diputado. Lo fue a buscar para entrevistarlo y ahí comenzó un proyecto que le llevaría una década de conversaciones con el autor de “Algo sobre la muerte del Mayor Sabines”.

En ese largo tiempo que lo trató, lo entrevistó y viajó a donde el poeta fuera, ya sea a la FIL Guadalajara o a Quebec, Canadá o Nueva York, Estados Unidos. Recopiló otras entrevistas y críticas literarias. Fue así como Pilar Jiménez Trejo fue descubriendo la importancia que tendría el legado de Sabines.

“Descubrí que era un ser único, un creador que iba a pasar a la eternidad. Quizá no lo advertía tan claramente por mi juventud y mi cercanía con él, pero sí me daba cuenta de que era un personaje que no era común, porque su sabiduría y conocimiento de la vida y de la condición humana, del amor, del paso del tiempo, su forma de entender a la muerte, a la vida, renacer cada día, era como la de los grandes filósofos, los grandes creadores”, puntualizó.

Pilar Jiménez Trejo también pudo comprender la complejidad en la obra de Sabines, aunque a veces se considere que es sencilla.

“A lo mejor se dice: La poesía de Sabines es muy sencilla, muy fácil, pero no es una poesía sencilla ni fácil, es la poesía de un hombre muy profesional, que conocía bien las entrañas de la poesía, la métrica. Ese conocimiento tan profundo que tenía le permitió escribir esos versos en los que crea todo un universo”, destacó.

A unos días de que se cumplan los 100 años del nacimiento de Jaime Sabines, Pilar Jiménez Trejo celebró que en el estado de Chiapas “haya una organización tremenda” en la que hay “una fiesta alrededor” del poeta. Sin embargo, lamentó que a nivel federal no haya un magno homenaje.

“A nivel federal no hay algo tan grande, pero creo que en estos años nos hemos acostumbrado a que sus intereses culturales van hacia otros rumbos. Veo que se han vuelto youtubers los secretarios de Cultura.

“Sin embargo, como decía Jaime Sabines, la poesía es de todos, sin hacer un juego al gobierno actual; la poesía es del peatón. La gente se ha sumado desde distintas trincheras; quizá les convendría, si el gobierno fuera más avezado, sumarse a este homenaje”, expresó Pilar Jiménez Trejo.

SE UNEN PARA CELEBRARLO ı Foto: Especial