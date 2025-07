Mónica Nepote: “Sin la aguja y el hilo la especie humana no habría podido sobrevivir”

La escritora, editora y gestora cultural Mónica Nepote (Guadalajara, 1970) recibirá el próximo martes 29 de julio el Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2024 por Las trabajadoras (Editorial Heredad, 2024): poemario híbrido (poemas-ensayos, acentos de crónicas, ficciones especulativas...), que tiene como centro la estampa del hilo en la acción de la costura y la conformación del estambre, a través de una escritura colectiva donde máquinas feminizadas, madres, abuelas, amigas e hijas exploran en los vestigios de la memoria para dar testimonio de la precarización y las injusticias del trabajo femenino.

“Entrego un libro que va del poema al ensayo a la ficción especulativa. Indaga en el archivo familiar, en las voces colectivas, tiene escritura propia y de otras personas (un texto de una de mis hermanas, por ejemplo). Hay personajes reales y otros meramente ficcionados. Pero al centro está, sobre todo, en el corazón de la memoria familiar: mi madre, mi tía, mi abuela y mujeres con las que ellas conversaron o construyeron colectividad”, expresó en entrevista con La Razón Mónica Nepote, Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, 2003.

El Dato: La ceremonia de entrega del Premio Xavier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2024 tendrá lugar el próximo martes 29 de julio a 12:00 horas. La entrada es libre.

¿Volumen que es un trenzado de crónica, ensayo y poesía? Participé en una exposición: Máquinas de escritura, que ahondaba en cómo los objetos con los que escribimos permean en el tipo de texto que se produce. Eso añade una capa a este libro: acercamiento a las máquinas a través de un abordaje teórico; pero, no quería hacer un texto teórico, quise escribir un poemario y se fue colando la ficción, el pensamiento crítico. Me interesan las zonas límite en que un texto empieza a ser un cuerpo visual, un poema comienza a ensayar y una ficción es una lectura de la realidad o una paráfrasis. Es fascinante ensayar los géneros: disolver sus engranajes o provocarlos.

¿La acción de hilvanar como alegoría predominante? Vengo de una familia de tejedoras, haciendo este libro descubrí algo que palpitaba ahí tan cercano que por lo mismo no lo había visto: el tejido tanto como el hilvanar es un lenguaje. Hilvanar y tejer: unir puntos: gesto primigenio. No hay cultura sobre la tierra que no teja o hilvane, sin la aguja e hilo la especie humana no habría podido sobrevivir.

¿Estrofas de cadencias obstinadas y remodelaciones de gestos femeninos? Desde hace muchos años trabajo con el tema del cuerpo y sus ritmos: cómo el cuerpo puede interpretar y hacer sonidos. Me interesa el trabajo de Pauline Oliveros en torno a la escucha. Escribir es un estado de atención y de escucha, una forma radical de relacionarnos con el lenguaje, con su materialidad sonora, visual (alfabética), semántica. La idea de los patrones estuvo presente en la escritura de este libro porque una parte está anclada en la relación con las máquinas.

¿Evocaciones especulativas en torno al deterioro de las condiciones del trabajo femenino? Especulativas y no especulativas. Es un hecho muy concreto que el trabajo feminizado que tiene que ver con las labores de costura está históricamente precarizado. Recordar el temblor del 85: la muerte de las costureras visibilizó las terribles condiciones en las que trabajaban; y en el sismo del 2017 volvimos a ver la tragedia de las costureras de la calle Chimalpopoca.

¿Poemario trazado en los retumbos de murmuraciones, centelleos, gradaciones y resuellos? Detrás del libro hay investigación, acopio teórico y un posicionamiento; pero como decía, estaba escribiendo un libro de poesía y para mí fue un reto cómo hablar de cosas que me importaban sin dejar de tener presente que estaba trabajando con el lenguaje artístico. Hay ecos de muchas colegas (Sara Uribe, Cristina Rivera Garza, Vivian Abenshushan, Eva Castañeda, Diana del Ángel, Verónica Gerber, Odette Alonso, Yol Segura...), quienes han hablado de oficios, economías, trabajo, y cuestionan desde su escritura la crudeza de la realidad contemporánea. Hemos visto aparecer voces potentísimas y discursos que cuestionan el estado de las cosas. Necesitamos mucha fuerza porque el panorama es desolador.

¿Explorar en la memoria para develar quebrantamientos? Explorar en la memoria para encontrar asideros, para tener herramientas y encontrar las fisuras que nos permitan continuar, para no olvidarnos que no estamos solas en un país donde la violencia contra las mujeres es moneda de cambio, en un mundo de mercancías y transacciones. Tenemos el lenguaje sí, que canta, lamenta, protesta e imagina otros relatos, otros futuros, otras formas de estar juntas y que mira al pasado y al futuro en el tejido de la amistad y los cuidados, en relación con otras formas de existencia.