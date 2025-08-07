FIDCDMX celebra 10 años de abrir la ventana a la danza del mundo

El Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México (FIDCDMX) celebra 10 años de convertirse en una “ventana abierta a la danza del mundo” para que el público admire las diversas perspectivas dancísticas de compañías de talla internacional. El camino ha sido una “aventura tremenda y maravillosa”, de acuerdo con Rodrigo González, fundador del encuentro junto con Raúl Tamez.

“Es un proyecto enorme que iniciamos hace 10 años como una necesidad personal al ver que no teníamos una plataforma como ésta en la Ciudad de México. Decidimos hacerlo desde el camino independiente, aspirando a que en el trayecto se sumaran las instituciones de una manera un poco más formal. Fue muy hermosa la respuesta, han logrado compartir su trabajo en el festival tantísimas compañías”, comentó a La Razón Rodrigo González sobre el festival que este año reúne a 19 agrupaciones de 14 países, como México, Estados Unidos, Argentina, Letonia, Alemania y Suiza.

2 mil 500 personas acudieron en la edición del 2024 del festival

El resultado ha sido enriquecedor porque, a lo largo del tiempo, el FIDCDMX ha logrado mostrar diversas visiones de la danza contemporánea. Y, al mismo tiempo, afianzar la importancia que tienen las creaciones mexicanas.

“Siempre ver el mundo con los ojos de otro nos permite abrir la mente y ampliar la mirada. Hacerlo a través de esta plataforma es riquísimo porque son 20 compañías o más que nos muestran sus miradas, sus formas de ver el mundo y las partes del mundo que habitan también. Ha sido muy enriquecedor. Y, por otro, es ver cómo la danza mexicana también tiene tanto que compartir y que tenemos un nivel dancístico muy preponderante. Es reafirmar que la danza contemporánea mexicana es de mucha valía”, compartió.

También ha sido el espacio para reconocer a los coreógrafos que han hecho una aportación importante en la danza. Este año, Isabel Beteta, de 70 años, baila la coreografía de su autoría, Desapego.

“Se presenta dentro de la Gala de Trayectorias, son intérpretes de más de 40 años; hemos tenido de 81 años, que son un ejemplo de vida, una inspiración para continuar en el trabajo artístico-coreográfico, de investigación y ver que la danza es inagotable. Estos intérpretes nos comparten sus conclusiones de todo un proyecto de vida y cómo han generado sus propios lenguajes que son únicos”, dijo.

Para Rodrigo González, el FIDCDMX también ha sido de enfrentar desafíos; el más reciente fue la controversia generada en redes sociales en la que incluso se llamó a vetar el festival por recibir apoyo de la Embajada de Israel e incluir a artistas de aquel país, en respuesta al genocidio que se comete en Palestina. Reconoció que, por acuerdo mutuo, decidieron cancelar las participaciones que habría en la pieza Fallout, de Rotem Viner Tchaikovsky.

“No esperábamos esta confusión, pero también entiendo que es la dinámica de las redes sociales. Expresamos nuestra postura y fuimos enfáticos y claros: de ninguna manera estamos apoyando el genocidio que se está viviendo en Gaza. No me parece que (el linchamiento) sea la vía para encontrar la solución al conflicto. No somos nosotros el enemigo definitivamente ni tampoco son los israelíes que están en contra de las decisiones de su propio gobierno, como es el caso de los artistas que lo han expresado públicamente”, dijo.

Detalló que hablaron con la agrupación que se presentaría y tomaron la decisión de cancelar.

“Hablamos con la compañía, dijeron que ellos eran los primeros en dejar de bailar si esto hacía que se contribuyera a la paz y, aunque sabemos que no necesariamente es así, querían que eso sea una manifestación pública. Aunque sea un tanto poética, espero que sea una manifestación externa de solidaridad con el pueblo palestino”, comentó.

El FIDCDMX inicia hoy en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes a las 17:00 horas, con un programa multicultural: La Infinita Compañía (México) presenta Alguna vez vi a un colibrí, de Raúl Tamez; José Vega (Cuba/México), Sobre mi espíritu la noche, y Annie Rigney (EU), Galithea. Terminará el 17 de agosto.