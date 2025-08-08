¿Cuáles son los mejores eventos de fin de semana en CDMX del 8 al 10 de agosto?

Los esplendores de agosto interrumpidos por aguaceros imprevistos. Ya entran los ecos finales de un año que ha transcurrido entre sorpresas y sugestivas circunstancias. Presentamos aquí una lista de eventos culturales y artísticos (literatura, danza, música, teatro, artes plásticas, jazz...) para disfrutar en diferentes sedes y foros de la Ciudad de México en este colofón semanal con familiares y amigos. Algunos de los eventos son gratuitos.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

1.- Malas decisiones. Presentación Editorial

“Enamorarse implica un camino ascendente hacia la comprensión de la belleza y la verdad, más allá de la mera atracción física”: asevera Platón. ¿El enamoramiento como una forma de amor que busca la prominencia del alma en la búsqueda de la perfección en sí misma, a través de la conexión intelectual y espiritual de dos personas? La poeta y narradora Sabina Orozco (Oaxaca, 1993) –Premio Nacional de Poesía Joven 2021-- en la novela Malas decisiones (Tusquets, 2025) realiza una exploración por las franjas de las remembranzas sentimentales y por las tajaduras impregnadas en el corazón después del enamoramiento.

Narración suscrita desde una voz íntima, sigilosa y perspicaz que transita por las forjas del diario personal, la misiva y la franqueza confesional: Sabina, la protagonista, conoce a Rodrigo a través de una app de citas, lo que sería el encuentro casual de una noche de borrachera y sexo se convierte en una intensa vinculación romántica. La pandemia del Covid-19 como telón de fondo entreverada con mensajes, libros compartidos, entresijos, caminatas, botellas de vino, cervezas y confesiones. El irremplazable viaje de él a Alemania interrumpe la relación, pero no anula las vehemencias sentimentales curtidas en la epidermis de ambos. Participan la autora y el narrador Cristian Lagunas.

Dónde: Librería Sandor Márai. Emilio Dondé 7. Colonia Centro. CDMX

Cuándo: viernes, 8 de agosto, 2025

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

2.- Festival de Danzas negras

Con el objetivo de fomentar la reflexión corporal sobre las ancestralidades y las memorias que hacen visible la matriz negra africana, las danzas afroindígenas y las posturas contemporáneas sobre las identidades, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, presentan la primera edición del Festival de Danzas Negras: Reflexiones Afroindígenas. Del 9 al 31 de agosto de 2025, la programación pondrá énfasis en la presencia de artistas provenientes del Sur Global, incluyendo funciones especiales y talleres de danzas negras, conferencias magistrales, conversatorios, exposición fotográfica y documentales, con el propósito de mostrar la riqueza de los ritmos, las tradiciones y las raíces afroindígenas.

Las sedes serán la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes; el Teatro de la Danza Guillermina Bravo y el Teatro del Bosque Julio Castillo, del Centro Cultural del Bosque; el Laboratorio de Creación, el Pabellón y la Explanada Central del Jardín Escénico, así como el Museo Nacional de Antropología y sedes en Tlacotalpan, Veracruz, y Pinotepa Nacional, Oaxaca. El programa comenzará con una función inaugural en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el sábado 9 de agosto a las 19 horas, con la presentación de la compañía originaria de Cartagena de Indias, Colombia, Memorias Danza Teatro, con el espectáculo de danza y música Tierra fértil. Homenaje danzado a Manuel Zapata Olivella. Por su parte, la Escuela Nacional de Danza Folklórica del INBAL realizará el estreno de la obra Raíz que no muere, comisionada por la Coordinación Nacional de Danza al coreógrafo Isaías Ángel, pieza en la que participan músicos de los pueblos originarios de Llano Grande y Cuajinicuilapa, Guerrero.

La cartelera escénica incluye presentaciones como Akilawa. Manos prodigiosas, de Eva Despaigne y Obini Bata (Cuba), primera agrupación de mujeres en el mundo en tocar los tambores sagrados; Al ritmo de Guerrero, de la agrupación Break the Folk (Guerrero); Construida en ébano, de Jóvenes Zapateadores de Veracruz; Animeros, de la Corporación Cultural Atabaques (Colombia); Bará, a cargo del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba, y la celebración de Yanga, de la Compañía de Serafín Aponte, entre otras.

También se presentarán las delegaciones de pueblos originarios de Oaxaca y Veracruz, para dar presencia a los sones y chilenas de Pinotepa Nacional, a la Danza de los Negritos de la Organización Tutunakú de la Costa Totonaca de Papantla, así como la presencia del Maestre Mauricio Soares Baiana Rica de Maracatú de la Nación Estrella Brillante de Recife, Pernambuco, Brasil, y Lukas Avendaño con Réquiem por un Alcaraván.

El festival ofrecerá un intenso marco académico a través de talleres de formación como Danza moderna afrocubana con Yoerlis Brunet (Cuba); Fandango negro con Nandy Luna (Veracruz); Carnaval em foco con Lais Salgueiro (Brasil), por mencionar algunos. Habrá conferencias en el Auditorio Jaime Torres Bodet del MNA, como Mi experiencia en la danza afro, dictada por la coreógrafa y bailarina veracruzana Estela Lucio, o Tres lindas cubanas en la danza, a cargo de la autora e investigadora cubana Marilyn Garbey, entre otras.

Asimismo, el Pabellón del Jardín Escénico albergará la jornada de documentales Danza Afro en Cuba, con materiales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y documentales de Raíz Afro, de Ambulante Más Allá (México). También se llevará a cabo la presentación del libro Queloides en la conciencia social del Caribe, de la Dra. Cs. Graciela Chailloux, de la Universidad de La Habana (Cuba), con presentación de la Dra. Sagrario Cruz Carretero, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Veracruzana (Veracruz).

Todas las funciones en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo y en el Teatro del Bosque Julio Castillo tendrán un costo de 150 pesos, con descuentos en la taquilla para estudiantes, maestros, personas adultas mayores (INAPAM) y para quienes participen en el programa Gente de Danza, con la promoción 2x1. Las actividades en el Jardín Escénico, así como todos los talleres, serán de entrada libre, sujetas a disponibilidad. La función inaugural en el Palacio de Bellas Artes tendrá un costo de 400, 350, 280, 210, 120 y 90 pesos.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

3.- Mirar con nuestros ojos de montaña. Presentación editorial

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), será sede de la presentación del libro Mirar con nuestros ojos de montaña, de la artista Marcela Armas, el sábado 9 de agosto a las 13 horas. La publicación documenta la exposición del mismo nombre, albergada por el recinto en 2022 y posteriormente exhibida en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG) en 2023. En la presentación participarán la artista Marcela Armas (Durango, 1976), el curador y editor del texto Mauricio Marcin, la diseñadora Maru Calva y el escritor Miguel Jara.

Mirar con nuestros ojos de montaña es resultado de la exposición homónima, integrada por 13 proyectos multidisciplinarios que abordan los procesos e intereses de Marcela Armas en torno a problemáticas sociales, ecológicas, políticas y económicas. Estas piezas se desarrollan a partir de las relaciones entre la praxis social y la materia, entendida como un conductor poético e histórico.

La muestra reunió más de dos décadas del trabajo de la artista, centrado en el tema de la energía, su uso y su gasto, así como en la manera en que configura un modelo social, político y económico basado en un sistema voraz de producción y consumo. El libro incluye textos de la musicóloga y curadora Rossana Lara y del científico y artista plástico Ariel Guzik, además de una conversación entre el periodista Miguel Jara, Armas y Marcin. Editado en 2023 por Proyectos Ninguém, el Gobierno del Estado de Guanajuato y el INBAL, el libro consta de 155 páginas e incorpora ilustraciones de los proyectos e investigaciones de la artista, así como fotografías de las obras que conformaron la muestra.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

4.- ¡Se asoman! Taller

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) y en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, desarrollará el proyecto artístico ¡Se asoman!, en el que se combinan la gráfica expandida y la literatura con el propósito de incentivar la lectura y generar vínculos culturales.

Así, ¡Se asoman! llega a la Ciudad de México con monstruos gigantes que emergen de grietas y recovecos, cada uno con una historia que contar. El MUNAE será la sede de esta actividad e invita al público mayor de 15 años a participar en esta edición, en la que se realizará un mural modular que dará soporte a un audiocuento.

Las y los participantes aprenderán la técnica del linograbado mediante pequeñas intervenciones gráficas y explorarán conceptos como la modularidad y la expansión, con el objetivo de crear, de forma colectiva, una pieza mural que narre una historia. Cada módulo incluirá un audiocuento original, accesible desde dispositivos móviles mediante un código QR.

El taller se llevará a cabo los días 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 29 y 30 de agosto, de 12 a 16 horas. No se requiere experiencia previa en artes gráficas, únicamente disposición para participar en las actividades que involucrarán el uso de placas de linóleo. La actividad es gratuita y no requiere inscripción previa.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

5.- Esto no es lo que parece. Teatro

Teatro UNAM, en coproducción con la compañía Pentimento, estrena Esto no es lo que parece, una pieza escénica creada y dirigida por Isabel Toledo que aborda la belleza, la violencia estética, la percepción del tiempo y las políticas de la mirada sobre los cuerpos de las mujeres. Se presentará del 9 de agosto al 20 de septiembre en el Teatro Santa Catarina, en Coyoacán, con funciones de jueves a domingo.

La obra es resultado de un proceso de investigación escénica iniciado en 2021 en plena pandemia, cuando cinco creadoras –Karen Sawí Basurto, Edurne Goded, Daniela Luque, Michelle Menéndez y Tae Solana Shimada– comenzaron un laboratorio a distancia para explorar, desde sus propias biografías, cómo la mirada social ha condicionado la percepción de sus cuerpos. Ese trabajo devino en una dramaturgia colectiva que, como explica Isabel Toledo, “se construyó desde la escucha y el cuidado mutuo, convirtiendo las voces individuales en un relato común capaz de abrir nuevas preguntas sobre el cuerpo y la mirada”.

Esto no es lo que parece despliega en escena un relato íntimo y colectivo en el que las intérpretes ensayan otras formas de mirarse, de nombrarse y de reapropiarse del tiempo, más allá de los mandatos estéticos. Para la directora, este trabajo no solo cuestiona una forma hegemónica de mirar, que en gran medida es masculina, sino que propone nuevas formas de relacionarse desde los feminismos.

Esto no es lo que parece se presenta en el Teatro Santa Catarina (Jardín Santa Catarina 10, Coyoacán, cerca del metro Viveros) del 9 de agosto al 20 de septiembre, con funciones los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas. Los boletos tienen un costo de 150 pesos con 50% de descuento para estudiantes, docentes, exalumnos y personas con discapacidad.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

6.- Feria de las Lenguas Indígenas

Con el lema “Ui uni ñuu ñu’u ñuñivi, ña’a ñuu ñu’u Ñuko’yo” (Pluriversos: mujeres indígenas en el México actual), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), realizará la novena edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales (FLIN), en el marco del Año de la Mujer Indígena y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que tiene como objetivo visibilizar y reconocer el papel, la esencia y el liderazgo de las mujeres indígenas desde distintos ámbitos.

La FLIN 2025 se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto, y contará con sedes simultáneas en la Ciudad de México, entre ellas: el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), así como el Museo de Historia de Tlalpan y el Cine Villa Olímpica.

Durante tres días, las y los asistentes disfrutarán de manera gratuita de mesas de diálogo, talleres, presentaciones de materiales, conciertos y recitales de poesía, con la mujer indígena como tema central. Además, se llevarán a cabo conversatorios y conferencias en lenguas indígenas con interpretación simultánea al español, así como la exposición de proyectos educativos y culturales de base comunitaria.

Se incluyen propuestas artísticas en lenguas originarias, música, y narrativa, así como un ciclo de cine enfocado en mostrar la diversidad de visiones y realidades, que destacan producciones realizadas por mujeres indígenas. El evento contará además con una expoventa de productos artesanales y de cocina tradicional, así como con módulos informativos de diversas instituciones.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

7.- Derivas de la forma escultórica: irrupción y densidad. Exposición

Desde piezas figurativas, como Hombre con sarape y sombrero (ca. 1935) del escultor Mardonio Magaña, hasta obras que trascienden el concepto de representación y tensionan la geometría, el color, los materiales, la forma, el volumen y los lenguajes, Derivas de la forma escultórica: irrupción y densidad, exposición abierta en el Museo de Arte Moderno (MAM), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ofrece un panorama reflexivo sobre el desarrollo de la escultura en México durante el último siglo.

Con más de 40 obras de 38 artistas en sala, la exposición invita también a recorrer el recientemente renovado Jardín Escultórico, considerado uno de los más importantes de América Latina. Basta observar la pieza inaugural de la muestra, La ciudad sin fin. Homenaje a Frederick Kiesler (1961), y en el jardín, La serpiente eco (1956), ambas “esculturas emocionales” de Mathias Goeritz.

Además de poner en relevancia la relación obra-público y sin pretender ser cronológica, la muestra se presenta en una sala abierta, casi sin divisiones, lo que permite a los visitantes establecer diálogos entre las estéticas de los artistas, a partir de cuatro ejes temáticos: Aproximaciones materiales, Exploraciones de la forma, Producción de espacio y Cuestionamiento del medio.

Derivas de la forma escultórica: irrupción y densidad, que reúne obras creadas entre 1927 y la actualidad, permanecerá abierta al público hasta el 28 de septiembre. El Museo de Arte Moderno se ubica en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

8.- Instrucciones para matar al padre. Presentación editorial

¿Qué ocurre cuando la muerte del padre desata un viaje hacia lo más profundo de la memoria, la literatura y la identidad? Invitación a la presentación del libro Instrucciones para matar al padre, un brillante ensayo novelado en el que Gastón García Marinozzi explora, con inteligencia y sensibilidad, la experiencia de ser hijo y padre al mismo tiempo, entre países, lenguajes y heridas del pasado. A partir de un escueto mensaje que marca el inicio del duelo, esta obra reconstruye la memoria del autor entre recuerdos personales y lecturas fundamentales —de Roth a Knausgård, de Capote a Nabokov—, mientras reflexiona sobre la escritura como un refugio íntimo y una patria posible. Participan Nicolás Alvarado, Vanessa Romero y el autor.

Dónde: Librería Sandor Márai. Emilio Dondé 7. Colonia Centro. CDMX

Cuándo: sábado, 9 de agosto, 2025

Horario: 13:00 horas

Entrada libre

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

9.- Un toque clásico. Mario Nandayapa Quartet

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO), invita al público a disfrutar del recital Un toque clásico, que ofrecerá el Mario Nandayapa Quartet el próximo sábado 9 de agosto a las 18 horas en el Pabellón del Jardín Escénico.

Esta destacada agrupación, representante de una arraigada tradición de marimbistas chiapanecos, presentará un programa integrado por obras originales y composiciones de reconocidos autores como Manuel de Falla, José Pablo Moncayo y Silvestre Revueltas. El Mario Nandayapa Quartet se distingue no solo por su excelencia interpretativa, sino también por su contribución a la investigación y difusión de la marimba, instrumento de percusión con raíces africanas y mesoamericanas, y de significativa presencia en regiones como Chiapas.

La marimba tradicional chiapaneca es producto del mestizaje. Existen dos principales teorías sobre su origen: una la vincula con África —específicamente con la región de Malanje, en Angola, y con el balafón, instrumento ceremonial ancestral—; la otra la sitúa en Mesoamérica, respaldada por hallazgos arqueológicos mayas como el vaso de Ratin Lin Xul (Guatemala), que representa un instrumento de tablillas similar a la marimba actual.

En Un toque clásico se interpretarán obras como El amor brujo, de Manuel de Falla; Huapango, de José Pablo Moncayo; Gracioso enamorado, de Rafael de Paz, y Retablo, de Silvestre Revueltas. También se escucharán composiciones originales de esta reconocida familia de músicos chiapanecos, como Fantasía Chiapas, de Zeferino Nandayapa; El Grijalva, de Rene Ruiz Nandayapa, y El chamula, de Mario Nandayapa Velasco, fundador del cuarteto que se presentará en el recinto ubicado en el Jardín Escénico, a un costado del Auditorio Nacional. El Mario Nandayapa Quartet está conformado por Mario Nandayapa Velasco y sus tres hijos: Tania Xachell, Daniel y Mario Nandayapa Gaytán. Para asistir a su próxima actuación en el Jardín Escénico, se repartirán 200 boletos gratuitos hasta completar el aforo.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

10.- Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 8 de agosto, 20:00 horas. BE BOP 4TET con Armando Cruz, Luri Molina, Roberto Blanco y Montserrat Borrego. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Sábado, 9 de agosto, 15:00 horas. RODNEY WHITAKER con Alonso Umaña y Saúl Ojeda. No Cover.

Sábado, 9 de agosto, 20:00 horas. BOLERO RETRO con Fernanda Villalvazo y Manuel Alcántara. Cuota de recuperación 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79 bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

11.- Hecho en México. Jazz

Avecindado en Europa desde hace 14 años, el saxofonista y director de orquesta juarense Gerry López presenta su séptimo disco, Hecho en México, donde profundiza en el concepto de la mexicanidad, acompañado por una Big Band integrada por músicos de distintas generaciones. El álbum rinde homenaje a la riqueza cultural de nuestro país, fusionando géneros tradicionales de distintas partes del mundo, como el mariachi, la cumbia, el son y el klezmer con las sofisticaciones armónicas y tímbricas del jazz contemporáneo.

A través de esta sinergia, Gerry López recurre a la nostalgia, la identidad y la resistencia cultural para abordar el complejo proceso de arraigo-desarraigo. Entre temas originales y reinterpretaciones, Hecho en México implicó un arduo trabajo de investigación e introspección, cuyo resultado quedó plasmado a lo largo de nueve composiciones, entre las que destacan “Jacarandas”, en referencia al pintoresco tono violeta con el que se tiñe la Ciudad de México durante la primavera; “Dernier jour au pays”, cuya traducción del francés significa “el último día en mi país”, “Golfo de México”, cuyo título es una respuesta simbólica al contexto político global, después de la declaratoria del presidente Donald Trump de renombrarlo como Golfo de América y el tema vocal que da nombre al disco, “Hecho en México”.

Gerry López ha presentado la música de Hecho en México como parte de su Gira 2025 en Chile, Perú, Colombia y Costa Rica. La presentación oficial del disco en nuestro país, será los días 9 y10 de agosto a partir de las 22:00 horas en Jazzatlán Capital, donde se hará oficial su nominación al Grammy Latino. Jazzatlán Capital está ubicado en Guanajuato 239, Roma Norte, CDMX.

Evento en CDMX. ı Foto: Especial.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR