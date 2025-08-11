Claudia Gómez Haro, mujer extraordinaria que hizo de Casa Lamm una trinchera en defensa y promoción de la cultura

“El Centro Cultural Casa Lamm es un proyecto académico, artístico y literario que marcó la vida de mi hermana, Claudia Gómez Haro, quien acaba de fallecer. Su entusiasmo, su ánimo y su visión artística fueron puestos en función de Casa Lamm. Cofundadora del recinto conmigo y otras especialistas en 1993, se hizo cargo de la dirección académica en la instauración de la Licenciatura en Arte y diplomados en diferentes disciplinas, así como talleres libres de creación literaria. Se pasaba el día convocando a artistas y escritores. En Casa Lamm puso toda su esperanza creativa”, expresó en entrevista con La Razón la crítica de artes plásticas Germaine Gómez Haro, cofundadora de Casa Lamm.

¿Cómo nació la idea de la Casa Lamm?

Éramos cinco mujeres que queríamos abrir un centro de estudios culturales. Claudia Gómez Haro y sus hermanas (Cecilia y yo) en colaboración con la especialista en artes plásticas Elín Luque y la investigadora Elena Lamm, decidimos restaurar una casona en la esquina de Orizaba y Álvaro Obregón en la colonia Roma y fundamos en 1993 Casa Lamm, espacio que ella convirtió en una acreditada institución de educación artística (creación literaria, licenciatura en arte, licenciatura en literatura, maestría, doctorado y diplomados en diversas disciplinas): sus ideas, su espíritu y animación fueron determinantes en la consolidación del recinto como un prestigioso centro de educación superior.

¿Casa Lamm devino en un espacio con varias galerías de arte?

Así es. Claudia y Elín Luque organizaron exposiciones de Francisco Toledo, Alberto Gironella, Javier Marín, Rafael Cauduro, Vicente Rojo, Santiago Carbonell, Joy Laville, Siameses Company y Graciela Iturbide, entre otros destacados creadores gráficos, en conjunto con jóvenes talentos emergentes.

¿Licenciatura en arte, maestría y doctorado?

Empezamos con talleres y diplomados en diferentes disciplinas: literatura, música, danza, cine, plástica. Y al poco tiempo se abrió la Licenciatura en Arte. La tenacidad y las ideas de Claudia Gómez Haro fueron determinantes para abrir la maestría en Creación Literaria y el doctorado en Historia del Arte. Gracias a su gestión hoy Casa Lamm es un referente clave en la docencia de literatura, arte y humanidades, consolidado como reconocido recinto de excelencia académica.

¿Planes de estudios vinculados con la realidad social?

Claudia conformó un equipo de académicos, quienes elaboraron planes de estudios vinculados con la realidad sociopolítica del país. Las generaciones de egresados en nuestras licenciaturas, posgrados y diplomados están conscientes de la situación por la que atraviesa México, no son historiadores de arte alejados de las circunstancias de violencia y desigualdades del país. Son jóvenes comprometidos con la creación formados en contacto con docentes de alto nivel.

¿Institución cultural y docente sin fines de lucro?

Claudia logró que Casa Lamm fuera autofinanciable. Ella sostenía que una gestión cultural se lleva a cabo sin pretensión lucrativa y ése fue el principio rector de su trabajo administrativo. Por ejemplo, en el área académica, el 25 por ciento de nuestros estudiantes gozan de una beca y de estímulos de promoción de su trabajo artístico.

¿Aparición de la Editorial Lamm?

Otro proyecto concebido por Claudia Gómez Haro. Sello que tiene como objetivo publicar las mejores tesis de grado de maestría en Arte Moderno y Contemporáneo, del doctorado de Historia del Arte y los más prometedores trabajos de narrativa, crónica, ensayo y poesía de los integrantes de los talleres de creación literaria. Ella estimulaba a los estudiantes para que hicieran exploraciones teóricas-practicas rigurosas, la editorial es una manera de incentivarlos. Hemos publicados magnificas investigaciones de artes plásticas, además de trabajos de literatura.

¿Claudia Gómez Haro tuvo presencia en la televisión, la prensa escrita y la radio?

Fue la conductora de un popular programa de televisión donde conversaba con el escritor Juan José Arreola, de esa experiencia nació el libro de entrevistas Arreola y su mundo. Colaboró con medios culturales de México y de Cuba. Dirigió la Fundación Pro Academia Mexicana de la Lengua.

¿Vinculó la Casa Lamm con proyectos culturales cubanos?

Se graduó con mención honorífica como doctora en Historia del Arte, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis La renovación plástica en Cuba: 1980-2000 y su injerencia en el medio artístico mexicano, la cual la llevó a tener contacto con figuras notables de la cultura cubana, donde destaca la relación cordial que sostuvo con el historiador y urbanista cubano Eusebio Leal, quien dirigió el proyecto de restauración arquitectónica del centro histórico de La Habana. Profesaba admiración por el arte y la literatura cubana.

¿Cuáles son los elementos más trascedentes del legado de Claudia Gómez Haro en el ámbito cultural mexicano?

La Consolidación de Casa Lamm como institución académica reconocida. Su convocatoria para conformar un claustro de profesores de gran nivel. El diálogo que sostuvo con grandes figuras de la literatura (Arreola, Fuentes, Bonifaz Nuño, Pacheco, Ruy Sánchez, Alí Chumacero, Álvaro Mutis...). Las exposiciones que organizó con grandes creadores plásticos: Toledo, Alberto Gironella, Rafael Cauduro, Vicente Rojo... Mujer extraordinaria que hizo de Casa Lamm una trinchera en defensa y promoción de la cultura.

Se anuncia una misa en recordación de Claudia Gómez Haro el próximo miércoles, 13 de agosto, en la sede de Casa Lamm (Álvaro Obregón 99, Colonia Roma Norte. Ciudad de México). 12:00 horas.

