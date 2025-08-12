Dirección que lidera Lucina Jiménez opera con 3 mdp

A 10 meses de la creación de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural, a cargo de Lucina Jiménez, ha comenzado su primera etapa de trabajo enfocada en lo comunitario con un presupuesto de tres millones de pesos, informó ayer en conferencia de prensa virtual.

“Durante este segundo semestre, que ya empezamos la operación de nuestros programas académicos, sí contamos con los recursos necesarios que solicitamos. Fue un presupuesto específico de tres millones de pesos. En el presupuesto del próximo año apenas estamos haciendo los trabajos de planeación, con base en lo que va a demandar la atención de las buenas prácticas y el fortalecimiento de la conversación sobre cultura y economía”, señaló.

El Tip: la dirección, junto con la Unesco, desarrollará laboratorios de innovación, que empezarán en tres entidades del país.

Indicó que se encuentra trabajando con varias entidades de la mano de la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, para “tender las alianzas que nos permitan abarcar este trabajo. Estamos en una etapa de presupuestación”, dijo.

Detalló que en 2016, la Dirección General de Formación y Gestión Comunitaria comenzará a hacer labores de vinculación con el sector artístico. “Cuando estamos hablando de esta primera etapa, estamos haciendo un énfasis en lo comunitario, pero en 2026 estaremos trabajando para atender las líneas de reflexión sobre economía y cultura, para entrar a ver temas de sostenibilidad más del sector artístico; eso es algo que vamos a hacer con el Instituto Nacional de Bellas Artes de manera colaborativa y también con el Sistema de Apoyos a la Creación”, comentó.

Sobre la dirección, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, indicó que está pensada “principalmente para formar y profesionalizar” a miembros de la comunidad artística y cultural del país.

Como parte de estas labores, ayer se presentó la Convocatoria Cultiva México—Banco de Buenas Prácticas en Gestión Cultural y Artística, iniciativa de alcance nacional que identifica, reconoce y sistematiza 50 buenas prácticas en gestión cultural y artística de base comunitaria. Además, se anunció la colaboración con la Comisión de Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) de Bogotá. Jiménez presentó la plataforma México: Formación y Gestión Cultural, todavía sin operar.