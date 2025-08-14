Museo del Chopo celebra 50 años con expos y más

Con un amplio programa de actividades culturales que reafirma su protagonismo en el desarrollo del arte contemporáneo y las expresiones culturales alternativas en México, el Museo Universitario del Chopo conmemora 50 años de su fundación con una cartelera que se despliega del 21 de agosto al 7 de diciembre de 2025 con exposiciones, conciertos, residencias artísticas, foros educativos, cine, publicaciones y actividades dirigidas a distintas comunidades con entrada libre.

“Desde la apertura en 1975, este recinto se ha consolidado como un museo vivo que ha albergado desde las pioneras expresiones del rock en español y manifestaciones de la contracultura hasta propuestas contemporáneas de experimentación sonora y artes visuales. Su historia está vinculada a movimientos sociales y culturales que pusieron en un alto nivel la crónica artística de las últimas décadas en nuestro país”, expresó en conferencia de prensa ayer en el museo, Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM.

El 21 de agosto inician los festejos con la inauguración de la exposición Era un árbol y se convirtió en un bosque. 50 años del Museo Universitario del Chopo (abierta hasta el 7 de diciembre, 2025). “Instalación que testimonia el devenir de este centro social travestido de museo como promotor y guardián de memorias subterráneas, así como un albergue de múltiples producciones de arte contemporáneo”, precisó la directora del recinto, Sol Henaro Palomino.

Destacan las exposiciones Quetzalcoatius, de Marta Palau (hasta el 22 marzo, 2026) y El solar, agencia de detectives de objetos. Caso: 50 años del Museo del Chopo (hasta el 11 de diciembre, 2025). A partir de octubre se distribuirá el número conmemorativo Voces. 50 años del Museo Universitario del Chopo, que reúne materiales de archivo y proyectos de comunidades que conforman la memoria del recinto.

En marzo de 2026 se presenta el libro sobre las cinco décadas del museo, que reunirá ensayos, textos de archivo, un muestrario de la colección artística y los proyectos del programa conmemorativo.

50 años del Museo Universitario del Chopo

Cuándo: del 21 de agosto al 7 de diciembre de 2025

Dónde: Museo Universitario del Chopo (Doctor Enrique González Martínez 10-P. B. Santa María la Ribera)

Entrada libre