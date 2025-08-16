Centenario del pianista de jazz Oscar Peterson

Centenario del nacimiento del pianista y compositor de jazz Oscar Peterson (Montreal, Canadá, 15 de agosto, 1925-Mississauga, Toronto, 23 de diciembre, 2007): virtuoso, considerado uno de los mejores pianistas del género sincopado de todos los tiempos; realizó más de 200 grabaciones y fue galardonado con ocho Premios Grammy, además del Premio a la Trayectoria de la Academia de la Grabación. Instrumentista superdotado y versátil: afluente sonoro nutrido del blues. “El rey del swing interior”: estilo cálido, brillante y sugerente de expresivo lirismo desplegado en acentos soulfull y bluesy yuxtapuestos (transparencia/complejidad) de seductora consonancia.

Poseedor de una técnica deslumbrante en cristalina digitación de sugestivos arpegios, walking y precisas frases encadenadas. Armonista consumado en las baladas: escuchar el tema “I’ve Got a Crush on You”, del disco A Rare Mood (1964) es un agasajo. ¿Y qué decir de la sublime introducción rubateada de “If You Could See Me Now” de la placa homónima (1983)? Somos testigos de un himno sobrecogedor en la ejecución de “I’m In the Mood for Love” del fonograma Girl Talk (1968). Progresiones de una música que brota del alma.

Influenciado por Teddy Wilson y Art Tatum de donde realizó una síntesis perfecta entre el clasicismo y ponderaciones contemporáneas ligadas al bebop de Bud Powell, siempre reconoció los influjos Hank Jones, George Shearing y James P. Johnson. Sin embargo, Peterson es un “caso aparte” —como bien apunta el musicólogo español Juan Claudio Cifuentes (El gran Jazz, Alianza Editorial, 2024)—: el instrumentista canadiense proyectó “rasgos personales de una dura corteza de originalidad” (J.C. Cifuentes).

Oscar Peterson alcanza popularidad en los clubes de jazz de Montreal y de Toronto espacios donde se presenta como solista en los años 40. El célebre productor discográfico Norman Granz lo ficha en 1949 y lo integra a los programas de Jazz At The Philharmonic donde debuta a finales de ese año. Graba en 1950 varios temas en dueto con el contrabajista Ray Brown: la versión de “Tenderly” alcanza gran popularidad.

Su prestigio trasciende en 1952 cuando formó un trío con Barney Kessel (guitarra) y con Ray Brown (contrabajo). Tiempo después Herb Ellis remplaza a Kessel. En el periodo de 1953-1958, Oscar Peterson Trio gana notoriedad y gran acierto popular al grabar como ensamble de acompañamiento junto a Lester Young, Benny Carter, Roy Eldridge, Ben Webster, Stan Getz y Sonny Stitt; asimismo, es el trío acompañante de vocalistas de gran trayectoria como Fred Astaire y Ella Fitzgerald, entre otros.

Peterson lo mismo se acopla al trío, que al formato de cuarteto o como solista. Destacan las grabaciones realizadas con el contrabajista danés Niels-Henning Orsted Pedersen, el guitarrista Joes Pass, el trompetista Dizzy Gillespie, el vibrafonista Milt Jackson y la cantante Sarah Vaughan.

Marca un momento determinante en su trayectoria el registro que hizo con Herb Ellis y Ray Brown de Oscar Peterson at The Stratford Shakespearean Festival en 1956. Al año siguiente se produce el encuentro con el trompetista y cantante Louis Armstrong: el imprescindible álbum At The Concertgebouw (1958) lo ubica como un pianista axiomático en los espacios del jazz estadounidense.

Escucho por estos días de la celebración de su centenario los discos Nigh Train, We Get Resquets, My Favorite Instrument (piano solo), Exclusively For My Friends, Girl Talk, Something Warm, Oscar Peterson Plays the Cole Porter Song Book, Oscar Peterson Plays The Duke Ellington Song Book. Repito una y otra vez “Hymn to Freedom”: homenaje a Martin Luther King, Canadiana Suite y el nostálgico Tristeza On piano.

El tiempo se cristaliza con Ljubljana, 1964. Oscar Peterson Trio With Ray Brown and Ed Thigpen: “Satin Dool” (Ellington), “Reunion Blues” (Jackson), “The Lamp Is Low” (Peterson) o “Nightingale” (Peterson) me trasladan a una venturosa vendimia sonora irrepetible: el formato del Trio en esplendores sublimes. El director de orquesta Duke Ellington no se equivocó cuando bautizó a Oscar Peterson como el “Maharajá del teclado”.