ACPT celebra 30 años con homenaje fotográfico al teatro

La Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT) celebra 30 años de existencia con una exposición que rinde homenaje a este arte y al trabajo que realizan los fotógrafos, quienes no sólo capturan la vida en los escenarios sino también lo que ocurre tras bambalinas, en los ensayos, las lecturas de libretos o los camerinos, además de retratar el trabajo de quienes hacen posible que una obra llegue al público.

Se trata de la muestra En Primera Fila, Imagen y Documento 30 Años de la ACPT, que reúne 31 fotos tomadas en diversos estados, entre ellos la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato. Se exhibe en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque hasta el 19 de septiembre.

El Dato: El comité curatorial estuvo conformado por los fotógrafos especialistas Carlos Alvar y Gabriel Morales, y Enrique Saavedra Zuñiga, representando a la ACPT.

“Psico / Embutidos” Autor: Gabriel Morales Obra: Psico/Embutidos Año: 2019 Fotos cortesía›ACPT

“Esta exposición es un homenaje al teatro, a su esencia, a sus procesos, a sus atmósferas, a la intimidad de los ensayos y a la majestuosidad de los escenarios. Es al mismo tiempo un tributo a quienes con la fotografía logran transformar lo efímero en algo perdurable. Que estas imágenes nos inviten a mirar con atención, a celebrar la diversidad de voces que nos conforman, a imaginar que en cada aplauso lo que celebramos es nuestra capacidad de imaginar juntos”, expresó la actriz Adriana Llabrés, quien junto con Luis Mario Moncada, coordinador Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), inauguró ayer la muestra.

“Abrazos” Autor: Carlos Alvar Obra: Abrazos Año: 2019 Fotos cortesía›ACPT

Por su parte, la directora de la ACPT, Melba Vidal, destacó que esta primera exposición fotográfica es un sueño hecho realidad y espera que en un futuro se convierta en una actividad anual.

“Es nuestra intención, en conjunto con nuestros coproductores de Iridiscente Teatro, que esta exposición se convierta en una actividad anual y se mueva por diferentes recintos”, dijo.

Destacó que “cada imagen seleccionada es un testimonio sensible de nuestro tiempo y, al mismo tiempo, un archivo vivo de la memoria escénica de México. Hoy inauguramos no sólo una exposición, sino también un puente entre la escena y el ojo fotográfico, entre la memoria y el presente, entre la crítica y la creación. Que esta muestra sea un homenaje al teatro mexicano y a todas las personas que lo construyen, lo miran y lo sueñan”.

“Tramoya del Experimental” Autor: Danáe Ralis Año: 2012 Fotos cortesía›ACPT

El público podrá ver imágenes tras bambalinas, como la lectura de la obra Consentimiento en el estudio de la reconocida actriz Marina de Tavira, en 2023, tomada por Carlos Mora, para la Revista Cameo; la foto de unos tramoyistas durante una función en el Teatro Experimental de Jalisco, Guadalajara, en febrero de 2013, de Danáe Kisieras Ralis Hernández, o una en la que aparece la actriz Ca-ssandra Ciangherotti, durante la alfombra roja de los premios ACPT 2024, tomada por Carlos Alvar.

También destaca una imagen de la obra Psico / Embutidos en la Sala Chica Dagoberto Guillaumin, en Xalapa, Veracruz, de Gabriel Morales; un backstage del montaje Julia y el Tercer Cajón, en La Locomotora Foro Escénico, Oaxaca, de Even Morales; la de la obra Last night I had a dream about this place (homenaje a David Lynch), en el Teatro Lucido, de la Ciudad de México, de la fotógrafa Laurette Flores Born.

También de la puesta Las mujeres de Emiliano, de Fernanda Olivares, y la de Delirio Tropical, capturada por Rhayo West. Además de la función especial de Un tranvía llamado deseo, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, de Mariana Rodríguez Aguilera.

“Blanche” Autor: Mariana Rodríguez Obra: Un tranvía llamado Deseo Año: 2025 Fotos cortesía›ACPT

En Primera Fila, Imagen y Documento

Cuándo: hasta el 19 de septiembre

Dónde: Teatro Julio Castillo del CCB

Destacan la labor de Morris Gilbert

Por Adriana Góchez

El reconocido productor Morris Gilbert será reconocido con el Premio a la Trayectoria Teatral por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales (ACPT), debido a sus aportaciones a este arte, se anunció ayer en conferencia de prensa.

“En el Premio de trayectoria, había más ternas y fue indiscutiblemente único Morris Gilbert”, dijo Melba Vidal, directora de la ACPT.

Se destacó la capacidad de Morris Gilbert para “traer teatro de calidad, teatro musical con su compañía Mejor Teatro, como productor ejecutivo de OCESA. Cumple 50 años de trabajo”.

En esta edición de los premios que otorga la ACPT, los montajes que compiten para la máxima categoría, Mejor Obra del Año, son Anatomía de un suicidio, Cómo aprendí a manejar, Dostoyevsky: los Demonios y el Idiota, El amarillo sol de tus cabellos largos, Hasta encontrarte, La niña en el altar, Las dos Cassandras, Mil veces no, Prima Facie y Puerto deseo.

Mientras que para Musical del Año están nominados Asesinato para dos, El Rey León, Préndeme, el musical, Waitress y ZM. En Mejor Elenco, Anatomía de un suicidio, El amarillo sol de tus cabellos largos, Las dos Cassandras, Los Fridos, Puerto Deseo y Waitress. En Dramaturgia Mexicana, Mariana Giménez y Gabriela Guraieb por Puerto deseo, Mariana Reskala por El día que las estrellas dejaron de brillar, Micaela Gramajo y Daniela Arroio por ¿nOrMal?, Paula Zelaya Cervantes y Ana González Bello por Mil veces no y Vicky Araico y Nir Paldi por Hasta encontrarte.

En Dirección Escénica, Angélica Rogel por Cómo aprendí a manejar, Camilla Brett por Prima Facie, Cristian Magaloni por Anatomía de un suicidio, Enrique Singer por La niña en el altar, Mariana Giménez por Puerto deseo y Nir Paldi por Hasta encontrarte. La gala será el 8 de octubre en el Teatro Julio Castillo.