Revisan el legado artístico de la familia Revueltas

Se ha dicho que sin la familia Revueltas México sería diferente, pues los hermanos José, Silvestre, Rosaura y Fermín aportaron al arte del país con sus vanguardias en la literatura, la música, las artes escénicas, la plástica e incluso el cine. Este legado que configuró la modernidad artística mexicana se revisa en una muestra que incluye 146 piezas, de las cuales alrededor de 25 son inéditas, entre partituras originales, fotos y cartas.

“Deben ser como unas 25 piezas inéditas que se suman a otros elementos que no habían sido expuestos en conjunto. En La coronela, por primera vez se ven los dibujos de diseño de vestuario de Gabriel Fernández Ledesma y las fotografías maravillosas que tomó el taller de Manuel Álvarez Bravo. Hay objetos que no habían salido a nivel expositivo, por ejemplo, las partituras originales de Silvestre”, dijo ayer Brenda J. Caro Cocotle, quien junto con Carlos Segoviano, se encargó de la curaduría de la muestra Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia.

El Tip. Llegaron a colaborar con artistas de la talla de Paul Strand, Waldeen von Falkenstein, Seki Sano, Lola Cueto y Dolores del Río.

Sin título (1930), de Fermín Revueltas. tinta sobre papel. Fotos›MAM

De los archivos inéditos también se encuentra una partitura escrita con puño y letra de Silvestre Revueltas o una carta que Paul Strand le escribió al músico sobre la película Redes en 1935. También se exhibe material fílmico recientemente localizado, un rollo de 35 milímetros de la película inconclusa ¿Cuánta será la oscuridad? (1945), dirigida por José Revueltas y fotografiada por Manuel Álvarez Bravo.

La exposición que se inauguró ayer sigue el trabajo creativo de los cuatro talentosos hermanos. El público podrá apreciar la labor literaria de José Revueltas y sus incursiones en el cine como guionista; la revolución musical que trajo Silvestre Revueltas, quien también compuso piezas para el séptimo arte; la danza moderna y el teatro en el que se desenvolvió Rosaura y las pinturas y portadas de libros de Fermín. Además de mostrar su colaboración multidisciplinaria con los más importantes artistas del momento, entre ellos Paul Strand.

Still de Qué dios me perdone. José Revueltas, uno de los guionistas. Fotos›MAM

“Tenemos esos vínculos familiares que se convirtieron en vínculos creativos y profesionales. Es un caso en su momento atípico. Es muy simbólico el hecho de que representan ese diálogo vanguardista que fue tan importante para el desarrollo del arte mexicano en el siglo XX”, destacó durante el recorrido por la exposición la curadora Brenda J. Caro Cocotle.

El Dato: se incluye un óleo de Consuelo Revueltas, La banda de Tucuchamona, que alude al conjunto musical que escuchaba Silvestre

Los visitantes podrán conocer las concepciones estéticas de Fermín Revueltas a través de piezas, como el proyecto vitral para la Casa del pueblo de Sonora, Mitín y obrero muerto, el anteproyecto mural Campesinos en labor o la pintura Danzantes de Yautepec.

Rosaura Revueltas en el rodaje de ¿Cuánta será la oscuridad? Fotos›MAM

“Se introducen elementos estéticos que van a ser relevantes, como la parte del diálogo que hace Fermín entre imagen y texto; todo su trabajo como ilustrador para la editorial Patria es primordial, porque nos permite ver cómo se fue perfilando el trabajo de la ilustración en México. Además, cómo propuso pautas a partir del estridentismo, que nos lleva a hablar de elementos visuales muy interesantes”, resaltó.

En la exhibición, que pone en diálogo los trabajos de los cuatro hermanos, se aprecia la labor de Silvestre Revueltas.

“Es muy relevante la forma en como Silvestre incorporó elementos de la música popular mexicana, que le permite generar polirritmia y politonalidad”, comentó Brenda J. Caro Cocotle.

Mientras que de José Revueltas, además de su trabajo literario, se explora de manera profunda su paso por el séptimo arte con un cine noir mexicano.

Homenaje a Federico García Lorca, de Silvestre Revueltas. Fotos›MAM

“Le va a dar forma al guion como un género literario; podemos estudiar los guiones de José desde el punto de vista literario, pero, por otra parte, su paso por el cine sí va a tener una influencia posterior en su desarrollo narrativo”, se detalló.

De Rosaura Revueltas se verán no sólo los montajes en los que participó, sino los proyectos en los que llegó a coincidir con alguno de sus hermanos, principalmente en el ámbito del cine.

“Para la danza mexicana fue importantísimo La coronela, porque es el surgimiento de la danza moderna mexicana, que incorpora temas afines al nacionalismo”, detalló la curadora de la muestra que estará abierta hasta el próximo 15 de febrero de 2026.

Estéticas Revueltas. Una familia de vanguardia.

Cuándo: hasta el 15 de febrero de 2026

Dónde: Museo de Arte Moderno

Horarios: martes a domingo (martes

a viernes de 11:00 a 19:00 horas y sábados

y domingos de 11:00 a 18:00 horas)