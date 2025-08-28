AML celebra 150 años pese a los recortes

Con un recorte en el presupuesto financiero de 76 por ciento, la Academia Mexicana de la Lengua (AML) alista un programa de jornadas conmemorativas por los 150 años de su fundación, las cuales están previstas entre el 2 y el 11 de septiembre en su sede (Donceles 66, Centro Histórico). Miembros numerarios y correspondientes darán cuenta de la importancia y presencia de la institución en la vida nacional a lo largo del tiempo.

“Arribamos a estos 150 años con una situación financiera muy delicada en que estamos operando con un 24 por ciento del presupuesto económico que recibíamos antes. Nuestros académicos ya no reciben ningún emolumento ni dieta y hemos tenido que hacer reajustes en nuestras actividades; no obstante, vamos a celebrar este siglo y medio de presencia en la vida nacional con diferentes mesas redondas, conversatorios, propuestas de creación literaria y un concierto en vinculación directa con la sociedad”, expresó ayer en conferencia de prensa Gonzalo Celorio, director de la AML.

El 2 de septiembre tendrá lugar la sesión inaugural: Pasado, presente y futuro de la AML con la participación de Gonzalo Celorio, Concepción Company Company —directora adjunta— y Adolfo Castañón —secretario—, quienes disertarán sobre los diferentes periodos que ha vivido la AML y su perspectiva. Asimismo, el violonchelista Carlos Prieto, miembro de número de la institución, ofrecerá un concierto (Suite no.3, de Bach).

El programa prosigue con diferentes mesas: “La creación Literaria”, “Las lenguas originarias de México”, “Letras en movimiento”, “El español hoy” y “Lengua de una nación” en las cuales participan Margo Glantz, Vicente Quirarte, Marina Garone, María Eugenia Vázquez, Liliana Weinberg y Angélica Muñiz-Huberman, entre otros miembros numerarios y correspondientes.

“Estas mesas redondas tendrán entrada libre para todo público, queremos romper con ese mito de una Academia alejada de la comunidad. Tenemos el propósito de acercar a la gente a nuestra institución como un espacio abierto al debate de las ideas con la lengua española como centro. Nuestra función radica en el estudio de la lengua, pero no lo queremos hacer encerrados en nuestros cubículos, sino en diálogo abierto con la sociedad hablante de esa lengua”, precisó Concepción Company Company.

En la clausura, programada para el 11 de septiembre, participarán a distancia Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y Francisco Javier Pérez, secretario general de la ASALE, y presencialmente Leonardo Lomelí, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Gonzalo Celorio, director de la AML.

Jornadas conmemorativas 150 años de la AML

Dónde: Sede de la AML (Donceles 66.

Centro Histórico. CDMX)

Cuándo: del 2 al 11 de septiembre, 2025

Entrada libre