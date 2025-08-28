Isaac Hernández transmite su arte en clase magistral

A lo largo de 15 años, el bailarín principal del American Ballet Theatre, Isaac Hernández, se ha convertido en un constructor de sueños con la gala Despertares y las actividades que rodean a este espectáculo de danza. Ayer no fue la excepción, hizo anhelar metas a 52 jóvenes a quienes les impartió una clase magistral en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Además de despertar la curiosidad del público que observó desde las butacas.

Poco antes del mediodía, decenas de personas entraron al teatro para ver la clase magistral, entre estudiantes de otras escuelas o gente que jamás ha tenido contacto con el ballet, pero que quería conocer qué ocurre en un salón de danza.

Los estudiantes, ayer en el Cenart. ı Foto: Especial

Al ingresar, lo primero que se encontraron fue con unas barras sobre el escenario y a Isaac Hernández dando las últimas instrucciones. En cuanto lo vieron, niños y niñas corrieron para pedirle un autógrafo o una foto. Sólo algunos fueron los afortunados y, al final de la clase, otros pudieron tener una firma de la estrella mexicana.

Pronto comenzaron a desfilar jóvenes con atuendos en color blanco y negro, además de zapatillas de media punta. Entre emocionados y nerviosos tomaron sus lugares. Isaac Hernández les dio la bienvenida y presentó a la maestra Elena, que los apoyaría en el piano.

La clase fue desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Al inicio, en la barra, con jetés, pliés, relevés y tendus, hasta complejas combinaciones que incluían piruetas y assemblés, las cuales requerían no sólo de una destreza técnica y de resistencia física, sino también de expresar emociones.

En cada ejercicio, Isaac Hernández observaba a los alumnos y daba consejos que no sólo sirven para el ballet, sino para la vida: “No pierdan la conciencia de la meta final, que es fisicalizar lo que están sintiendo, porque eso es libertad”, “sean honestos consigo mismos”, “no dejen pasar un día sin alimentar su meta” o “nunca se puede llegar a eso (la excelencia) si bajas tus estándares, tienes que agotar todo”.

En otras ocasiones corregía: “La posición de los omóplatos es importante. Lo aprendí hace un año” o “el uso de los pies es importante, es el centro de la emoción”.

Los jóvenes asentían y corregían, mientras los espectadores miraban en total silencio, pero con admiración. Conforme fue avanzando la clase, se emocionaron al grado de aplaudir al final de una combinación difícil que hacían los alumnos: “Eso, ¡sí se pudo!” o “viste al chico de allá, lo hizo muy bien” comentaban en voz baja.

La clase terminó entre aplausos del público, sudor y satisfacción de los jóvenes que tuvieron la oportunidad de tomar esta clase con Isaac Hernández, quien ya se alista para la gala Despertares, que este sábado reúne a grandes estrellas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Una de las cosas más bonitas del proyecto es que, a lo largo de los años, hemos podido impulsar carreras que ahora están siendo voces muy reconocidas, por ejemplo, Juliano Nunes fue uno de los primeros coreógrafos a quien le comisioné una pieza para Despertares. Ahora es uno de los más reconocidos del mundo, está en la Ópera de París, está haciendo una pieza para el Royal Ballet, otra para el American Ballet. Fue un detonante para su carrera”, dijo a La Razón Isaac Hernández.

Para el bailarín, Despertares va más allá de la gala. Es toda una plataforma que impulsa a artistas y estudiantes o jóvenes que inician su carrera en la danza.

“Son 11 ediciones, 15 años produciendo este espectáculo; todos los grandes bailarines, los grandes artistas y las nuevas generaciones que están llegando quieren vivir la experiencia. Es algo que México no tenía antes, esta plataforma en la cual grandes artistas aspiran a ser parte de ella”, compartió.

En esta edición de la gala se contará con algunos estrenos, como Duo, de Aszure Barton. Además de reunir a más de 30 artistas, lo cual para el bailarín es el mayor reto de este año.

“El reto de esta edición va más allá de la logística y que esto sea posible en nuestro país por el ambiente económico. El desafío es tener al elenco que estoy trayendo. Ha sido algo que se ha ido complicando año con año; siempre quiero buscar nuevo talento, traer nuevos artistas, ponerles ciertos retos, que el público siempre tenga la mejor versión de estas estrellas. Son agendas difíciles”, comentó.

Isaac Hernández cada año también busca traer propuestas diversas, aunque el centro sea el ballet.

“Es muy atractivo sentarte una noche y ver a estas personas que comparten esas cualidades, esa ambición por desarrollar su talento al máximo, por probar los límites del cuerpo humano, desafiarlos, de tener esas propuestas innovadoras. Es muy importante seguir teniendo acceso a ello, porque hoy acceder a la belleza, puede inspirar mucho al público”, dijo.

El reconocido bailarín tampoco quita el dedo del renglón sobre las oportunidades para los artistas mexicanos y reflexiona: “Nuestro país ha sido muy cortoplacista en muchos ámbitos; en el cultural hemos visto que muchos proyectos caen de una administración a otra; eso es algo que impide que el talento encuentre plataformas que le permitan tener continuidad en su formación. Es difícil encontrar continuidad y ritmo en desarrollar estos talentos”.

Despertares

Cuándo: 30 de agosto

Dónde: Auditorio Nacional

Horario: 20:30 horas