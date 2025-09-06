Ante muertes en Gaza, Pankaj Mishra critica la indiferencia

En Querétaro, Querétaro

El ensayista y novelista indio Pankaj Mishra, luego de escribir El mundo después de Gaza. Una breve historia (Galaxia Gutenberg, 2025) encontró la respuesta a una de las preguntas centrales que se hizo: ¿Cómo seguiría la vida después de ver a más de 20 mil niños morir? Halló algo desolador: que, a pesar de tantos asesinatos por parte de las tropas israelíes en Palestina, la vida continúa como si nada.

“Una de las preguntas que resolví es que es impresionante que, después de ver a tanta gente morir, sobre todo a 20 mil niños, a la gente no le importa, la vida sigue adelante. A la gente ordinaria sí le importa, pero a las personas en el poder, quienes podrían hacer algo, no les interesa”, comentó Pankaj Mishra en entrevista con La Razón, previo a la charla que ofreció ayer en el Hay Festival Querétaro, Gaza y los conflictos silenciados, junto a Reed Brody y Selma Dabbagh.

El Dato: Pankaj Mishra recibió el Premio de Literatura Windham-Campbell de la Universidad de Yale. Además colabora en el New York Times

El también autor de Bland Fanatics lamentó que, mientras Estados Unidos siga apoyando a Israel, este país no se detendrá y la masacre continuará. Ayer, por ejemplo, el ejército de aquella nación derrumbó un edificio residencial en Gaza; cientos de personas trataron de salvaguardar sus vidas.

“La conclusión es que el gobierno israelí puede hacer cualquier cosa y nadie lo detendrá. Ahora se encuentran en la última etapa de la destrucción total de la población palestina en Gaza. Y saben que mientras Estados Unidos los apoye, no hay institución internacional que lo detenga, ni Naciones Unidas, ni la Corte Internacional de Justicia, ni Corte Penal Internacional, ni Human Rights Watch, ni Medicina Sin Fronteras. Nada podrá detenerlo”, comentó.

Pankaj Mishra expuso que ahora es difícil vislumbrar las afectaciones que tendrán quienes sobrevivan, principalmente las infancias que han estado expuestas a los bombardeos y a la pérdida de familiares, pero sin duda habrá un gran impacto en ellos.

“Es un sufrimiento mental sin precedentes que todos los días te maten a algún familiar, no poder dormir porque hay bombardeos todos los días. Hay estudios que muestran que ver que el padre golpea a la madre genera trauma dentro de los niños y esto que está sucediendo en Gaza va mucho más allá de eso. Entonces es imposible saber cómo van a poder subsistir después de esto”, expresó durante la charla el escritor de 56 años.

Agregó que por ese motivo es importante que se continúe visibilizando lo que ocurre en Gaza y exigiendo un cese al fuego, porque en las altas esferas del poder en Estados Unidos y en Europa no están escuchando a nadie, pese a las demandas de la ciudadanía.

“Incluso en Alemania y Gran Bretaña, el 70 u 80 por ciento de la población expresa que quiere que se realice un embargo de armas a Israel. Queremos un alto al fuego y que nuestro propio gobierno deje de apoyar a Israel, pero nadie nos escucha. Creo que cuantas más voces protesten contra lo que está sucediendo en Gaza, será mejor”, comentó el autor, quien también conversó sobre su libro El mundo después de Gaza, con Mario Arriagada, en la Cineteca Rosalío Solano, el día de ayer.