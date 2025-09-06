Julieta Fierro sorprende con lúdicos experimentos en el Hay Festival

“Recuerden que la ciencia es libertad”, expresó en el Hay Festival Querétaro la astrónoma mexicana Julieta Fierro al término de una charla en la que, junto con su colega venezolana Leticia Carigi, despertó la curiosidad de los asistentes con pequeños experimentos en los que demostró la complejidad y capacidad de sorpresa que hay en la ciencia.

Ante un Teatro de la Ciudad casi lleno, Julieta Fierro llamó a tres participantes –entre ellos una niña vestida de astronauta– para demostrar por qué ahora está de moda pensar que los extraterrestres son morados. Comentó que hasta ahora no hay pruebas de vida extraterrestre y que es más fácil que los científicos encuentren vida unicelular.

“Estamos buscando planetas que se parezcan a la Tierra, planetas verdes, porque en la Tierra pues, la clorofila prosperó y por todos lados hay algo verde, pero resulta que no se han encontrado mundos verdes. Se han encontrado mundos morados; ahora la moda es que los extraterrestres son morados. ¿Y por qué pueden ser morados? Se piensa que microorganismos son los que pueden prosperar primero y evolucionar como la Tierra.

TE RECOMENDAMOS: Grabará 24 horas Valeria Luiselli presenta sonidos de la frontera en el Hay Festival

“En nuestras alcantarillas hay unas bacterias verdes que no usan oxígeno, no usan la luz del sol, sino radiación infrarroja, compuestos nitrogenados y azufrados para vivir. Esas bacterias pudieron prosperar en otros mundos y, por eso pensamos ahora que los extraterrestres son morados”, detalló.

La también autora del libro “Astronomía, ¿para qué?”, también demostró por qué la ciencia “no tiene la verdad” absoluta. Subió al escenario a tres personas, les dijo que cerraran los ojos y les dio un objeto, a partir del cual les hizo preguntas que podían responder de qué artículo se trataba solo sintiendo con sus manos los artículos. La mayoría no atinó a decir qué era y de esta forma la astrónoma demostró que la ciencia es inexacta.

“Por eso la ciencia nunca se acaba y eso es padrísimo”, expresó. Conforme fue transcurriendo la conferencia, el ánimo del público crecía y eran varias las personas que querían ser parte de los experimentos lúdicos que Julieta Fierro hizo para hablar de temas como los exoplanetas o la gravedad.

Cuando llegó el momento de las preguntas para las astrónomas, hubo también una gran participación. Una niña vestida de astronauta compartió una duda: “¿Podemos ir a Andrómeda?”.

Leticia Carigi le respondió: “No tenemos ningún vehículo que pueda ir a Andrómeda. La luz tarda 200 mil años en llegar desde Andrómeda”. Sin embargo, Julieta Fierro fue más allá y replicó: “Tú eres astronauta y te pueden congelar. Resulta que la galaxia de Andrómeda viene de picada para unirse con la Vía Láctea. Eso va a pasar dentro de 500 millones de años. Entonces, si te congelan, ya no vas a tener que ir a Andrómeda; ya va a ser parte de nuestra galaxia”.

Después, una joven preguntó: “¿Un hoyo negro es la puerta hacia otro universo?”. La respuesta de Julieta Fierro fue: “Con un agujero de gusano, claro que sí. El problema es que te rompes antes de llegar al hoyo negro, porque todo se estira cuando se acerca un hoyo negro; la gravedad jala más a la parte más cercana que a la lejana y todo se rompe. El problema es sobrevivir”, compartió.

De esta manera, ambas astrónomas compartieron su pasión por el cosmos y la ciencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am