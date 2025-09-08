Pacho Flores regresa a México

El virtuoso trompetista venezolano Pacho Flores (San Cristóbal, 1981) —ganador de los prestigiosos concursos internacionales Maurice André, Philip Jones y Cittá di Porcia—regresa a México para presentarse con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en el concierto único: Encuentros con Pacho Flores, que tendrá lugar el próximo jueves, 25 de septiembre, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes a las 20: 00 horas. Instrumentista formado en el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela, se destaca por su estilo versátil con capacidad para ejecutar piezas clásicas y populares en un despliegue de energía y sorpresiva riqueza tonal.

“Alisto este viaje a México, estoy muy alegre por la invitación que me ha hecho Luis Manuel Sánchez, director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, para participar como solista en un concierto de la agrupación que él comanda. Aprecio el trabajo de Luis Manuel, hemos coincidido en otros escenarios internacionales, es la primera vez que voy a colaborar con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes de México y eso me complace mucho por su calidad y trayectoria”, expresó en entrevista telefónica desde España con La Razón, el Premio Latin Grammy 2023 por el álbum Estirpe, Pacho Flores.

El Tip: El trompetista colabora con la firma española Stomvi, que crea trompetas especiales para él.

¿Concierto con una agrupación de música de cámara y no con una orquesta filarmónica? He sido solista de orquestas sinfónicas de varios países, ahora seré solista de una agrupación de formato más pequeño que se conforma por instrumentos de cuerda y algunos vientos de madera; a diferencia de la orquesta sinfónica no incluye secciones completas de metales o de percusión. Es un reto para mí este concierto donde estoy acompañado por un grupo reducido de instrumentistas.

Es usted un concertino de expresividad sutil y también exaltada. ¿Qué pasará ahora? Lo tenue depende de la obra interpretada y, asimismo, lo profuso. Sin embargo, tendré ahora que hacer un balance en la búsqueda de tejer, de acuerdo a la composición, tanto lo ligero como lo pródigo de una manera atemperada.

¿Programa variado que va de composiciones barrocas a piezas contemporáneas? Sí, es un programa muy heterogéneo que incluye una obra de Vivaldi como Agitata da due venti; el Concerto for corno da caccia y orquesta, de Johann Baptist Neruda; el tango Escualo, de Piazzolla; la Sambason, de la cubana Jenny Peña; así como o Morocota, una hermosa pieza de mi autoría.

Agitata da due venti es originalmente un segmento vocal para mezzosoprano. ¿Hizo usted un arreglo para trompeta? Forma parte del segundo acto de la extraordinaria Agitata da due venti de Costanza (originalmente basada en L’Adelaide de Vivaldi). Cuando la escuché por la mezzosoprano Cecilia Bartoli me encantó, hice un arreglo para trompeta y orquesta de cámara y quisimos incluirla en el concierto: será un momento muy especial de la gala.

¿Dos estrenos exclusivos en México? Cimarrón y Sambason de la violinista y compositora cubana, residente en Alemania, Jenny Peña. Dos grandes obras en que se despliegan sonoridades mestizas en un lienzo de cadencias muy sugestivas del rico repertorio que nos ofrece la música afrocubana.

¿Arreglos realizados por usted especialmente para este concierto? Además de las armonizaciones que hice de la pieza de Vivaldi, también trabajé en los arreglos del tango Revirado, de Piazzolla, y de Sicilienne de la pianista y compositora austriaca Maria Theresia von Paradis, quien fue contemporánea de grandes como Mozart y Haydn.

Concierto Encuentros con Pacho Flores

DÓNDE: Sala principal del Palacio de Bellas Artes.

Cuándo: jueves, 25 de septiembre, 2025

horario:

20:00 horas.