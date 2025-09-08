Rosh Hashaná 2025: ¿Cuándo comienza el año nuevo judío?

Llega el año nuevo judío Rosh Hashaná, una celebración que marca el inicio del calendario civil judío y el comienzo de un nuevo ciclo espiritual. Se celebra el 1 y 2 de tishrei, que puede suscitarse durante en septiembre u octubre del calendario gregoriano.

De manera tradicional, a lo largo de esta celebración las personas judías acostumbran a asistir a la sinagoga a rezar, quienes no pueden asistir pueden celebrarlo desde sus casas. Para estas oraciones se utiliza el majzor, que es un libro especial de rezos. Algunas sinagogas realizan transmisiones en vivo para que aquellos que no pudieron asistir puedan ver en vivo los servicios de Rosh Hashaná.

Fecha en que inicia el Rosh Hashaná

Este año nuevo judío comenzará durante el atardecer del 22 de septiembre, culminando al anochecer del 24 de septiembre del año en curso, teniendo una duración de 48 horas.

Esta tradición conmemora el día que Dios creó a Adán y Eva, por lo que se celebra el cumpleaños del mundo. Rosh Hashaná significa cabezal del año, y también está conformado por Yom Kipur, que significa día del perdón, y por Yamim Noraim que significa días austeros.

Rosh Hashaná 5786 (2025) es una oportunidad preciosa para comenzar el año con limpieza, renovación y Emuná. Te comparto una guía práctica de ayuda espiritual y preparación:



🕯 Preparación espiritual

•Teshuvá: dedica tiempo a la introspección, revisa tus actos, palabras y…

¿Qué se hace durante Rosh Hashaná?

Durante esta celebración se puede comer pan jalá en forma circular con pasas y manzanas bañadas en miel, esto representa los deseos de que se inicie un año dulce. Otro tipo de alimentos también tienen una caga simbólica, como el pescado que simboliza el deseo de que el pueblo judío se multiplique como los peces. La granada también es un alimento tradicional, pues las bastas semillas de esta fruta simboliza el deseo de una vida abundante y productiva. Los alimentos amargos o ácidos no están permitidos durante esta celebración.

Además, es costumbre dejar de lado el rencor o enojo que se pueda tener con otras personas y pedir perdón. Asimismo, se puede realizar ayuno por un periodo de 25 horas con la finalidad de purificar el cuerpo.

Las mujeres o niñas pueden encender velas en casa durante la noche. También se acostumbra a utilizar ropa nueva o realizar Tashlij que significa tirar. Para esto algunos creyentes vacían cualquier residuo de migas que pueda traer en su bolsillo a un río, arroyo, lago, estanque o fuente de agua para así pedir el ingreso al nuevo año libres de alguna desobediencia.

A su vez, se acostumbra a escuchar el shofar, que es una trompeta fabricada con un cuerno hueco de carnero. Este sonido representa la obediencia al mandamiento de Dios, pues llena de emoción a sus adeptos y despierta las almas que se encuentran adormecidas.

En general, esta tradición invita a los judíos a la autoevaluación y reflexión de las fallas que se pudieron tener durante el año y también para reconocer las cosas positivas para así poder decidir qué cosas puedes mejorar en el futuro.