Mejoramiento de zonas arqueológicas y museos, prioridad del INAH

El mejoramiento de zonas arqueológicas y museos que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) será una de las prioridades del director de la dependencia, Joel Omar Vázquez Herrera. Además de los preparativos frente a la Copa Mundial de Futbol 2026.

“Un punto central sería, sobre todo, el mejoramiento de las zonas arqueológicas y los museos, es decir, su dignificación. Y otro punto importante es que, de cara al Mundial de Futbol, tengamos espacios con los suficientes insumos para recibir a todos los visitantes nacionales e internacionales”, declaró el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, al ser consultado por los medios de comunicación al término de la conferencia en la que se dieron a conocer las actividades de la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

El Tip: El 16 de julio, Joel Omar Vázquez Herrera fue nombrado director general del INAH en sustitución de Diego Prieto.

Destacó que para la justa deportiva internacional se espera que entre los recintos más visitados estén el Museo Nacional de Antropología, el museo y la zona arqueológica del Templo Mayor, la zona arqueológica de Teotihuacán, el Museo del Virreinato y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, por lo que se prepararán para recibir a los visitantes en 2026, aunque también se ocuparán de la dignificación de todos los espacios culturales que dependen del INAH.

Recientemente, La Razón documentó que el Museo Regional de Querétaro tiene múltiples goteras que ponen en riesgo las obras y los trabajadores señalan que la planta alta del recinto requiere de una intervención mayor. El inmueble es uno de los más importantes del estado y lo administra el INAH.

Vázquez Herrera también expuso que otro eje prioritario en su administración será “la eficiencia y la mejora normativa del instituto; es decir, que tengamos una respuesta todavía mucho más eficiente, eficaz y efectiva para todas las solicitudes ciudadanas que tienen que ver, sobre todo, con aplicar la Ley Federal sobre Monumentos en todas las zonas que protege el instituto y, por supuesto, en todos los inmuebles y los bienes muebles históricos y arqueológicos del país”, dijo.

NADIE SUSTITUYE AL INSTITUTO. El director Joel Omar Vázquez Herrera aclaró en qué consisten las labores del INAH en las que participa personal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Ni Sedena ni la Marina ni nadie podría sustituir las labores, en este caso de salvamento, de rescate arqueológico que por ley le compete al INAH… El instituto no tiene las capacidades para que, sin apoyo de alguna otra institución, haga una labor de movimiento arqueológico o de movimiento patrimonial; eso siempre ha sucedido”, comentó el director.

Dijo que, en el caso de la excavación del Metro de la Ciudad de México, los especialistas del INAH no excavaron; seguramente lo hizo un equipo de ingenieros y empresas y el INAH supervisó. “En este caso es lo mismo”, comentó sobre la participación de militares en Calakmul.