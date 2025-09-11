Museos del INBAL siguen cerrados por protestas

Los museos y recintos culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) se mantuvieron cerrados ayer por segundo día consecutivo, luego del paro de labores que iniciaron el pasado martes trabajadores sindicalizados. Para hoy se cancelaron las actividades programadas en diversos inmuebles.

Siguen sin abrir los teatros Orientación Luisa Josefina Hernández, el de la Danza Guillermina Bravo, los museos del Palacio de Bellas Artes, el Nacional de Arte, el de Arte Moderno, de la Estampa, el Mural Diego Rivera, el Nacional de San Carlos y la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo.

También resultaron afectados el Ex Teresa Arte Actual, el Laboratorio Arte Alameda, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) y las oficinas del Centro Cultural del Bosque, de acuerdo con una tarjeta informativa que publicó ayer por la mañana el INBAL, dirigido por Alejandra de la Paz.

Hasta el cierre de esta edición se cancelaron actividades como la conferencia de prensa que daría Mario Iván Martínez en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Además, no se inaugurará la muestra dedicada a Lilia Carrillo en el Palacio de Bellas Artes.